240 százalékkal nőhet a bőrrák kockázata, ha ilyen sportot űz

Ausztrál kutatók több ezer sportoló és nem sportoló egészségügyi adatait hasonlították össze. A BMJ Open Sport & Exercise Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a golfozók 27 százalékánál már diagnosztizáltak valamilyen bőrrákot, míg az átlagpopulációban ez az arány mindössze 7 százalék. A látványos különbség hátterében az áll, hogy a golfozók sok időt töltenek a napon, így több káros UV-sugárzás éri a bőrüket.

A golfozók esetében 240 százalékkal nő a bőrrák esélye.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A golfnak számos előnye van, de a bőrrák veszélyének is jobban kiteszi az embert

A golf kétségkívül az egyik legegészségesebb szabadidősport: alacsony intenzitású mozgás, amelyet friss levegőn végzünk, ráadásul közösségi élménynek sem utolsó. Ugyanakkor ha nem figyelünk közben a bőr védelmére, komoly veszélynek tehetjük ki magunkat. A tanulmány szerint a golfozók több órát is eltöltenek a tűző napon anélkül, hogy fényvédőket vagy megfelelő védőruházatot használnának.

Az UV-sugárzásnak való krónikus kitettség hosszú távon súlyosan károsíthatja a bőrsejteket, ami a rák kialakulásának előszobája.

„Bár a golf egészségügyi előnyei vitathatatlanok, művelői négy vagy több órát is a tűző napon tölthetnek, miközben eltérő napvédelmi stratégiákat alkalmaznak” – mondta a kutatás vezetője, Dr. Brad Stenner, a Dél-ausztráliai Egyetem sporttudományi szakembere.

Egyre gyakoribbak az UV-sugárzás okozta daganatok

Ausztráliában évente több tízezer új bőrrákos esetet diagnosztizálnak, és az orvosok szerint az érintettek száma rohamosan emelkedik. A kutatás külön kiemeli, hogy a golfozók többsége az idősebb korosztályhoz tartozik, akiknél a szervezet természetes védekezőképessége már gyengül, így még érzékenyebbek a napsugárzás káros hatásaira.

A tudósok felhívják a figyelmet arra, hogy a rák megelőzésében kulcsfontosságú a fényvédelem következetes alkalmazása, különösen az olyan sportágakban, amelyeket a szabadban végzünk.

Hogyan védekezhetnek a sportolók?

A kutatás készítői szerint a golfozóknak és más kültéri sportolóknak az alábbi szabályokat kellene követniük:

Magas faktorszámú fényvédő használata a játék előtt és közben, kétóránként újrakenve.

Széles karimájú kalap vagy sapka viselése, ami védi az arcot, a fület és a nyakat.

Hosszú ujjú, UV-szűrős ruházat viselése.

Árnyékban töltött szünetek beiktatása a játék közben.

Rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés, még apró elváltozások esetén is.

A sport előnyei nem kérdőjelezhetők meg

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a golf továbbra is az egyik legegészségesebb mozgásforma – jót tesz a szívnek, az izmoknak és a mentális jólétnek. A cél nem az, hogy bárkit elriasszanak, hanem hogy tudatosítsák:

a szabadban végzett mozgás csak akkor biztonságos, ha a védekezés is része a rutinunknak.

„Nem a golf a hibás, hanem a figyelmetlenség” – fogalmazott Dr. Stenner. – „Ha megfelelő óvintézkedéseket teszünk, ez a sportág továbbra is az egészség szimbóluma marad.”