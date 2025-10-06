240 százalékkal nőhet a bőrrák kockázata, ha ilyen sportot űz

Ausztrál kutatók több ezer sportoló és nem sportoló egészségügyi adatait hasonlították össze. A BMJ Open Sport & Exercise Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a golfozók 27 százalékánál már diagnosztizáltak valamilyen bőrrákot, míg az átlagpopulációban ez az arány mindössze 7 százalék. A látványos különbség hátterében az áll, hogy a golfozók sok időt töltenek a napon, így több káros UV-sugárzás éri a bőrüket.
A golf kétségkívül az egyik legegészségesebb szabadidősport: alacsony intenzitású mozgás, amelyet friss levegőn végzünk, ráadásul közösségi élménynek sem utolsó. Ugyanakkor ha nem figyelünk közben a bőr védelmére, komoly veszélynek tehetjük ki magunkat. A tanulmány szerint a golfozók több órát is eltöltenek a tűző napon anélkül, hogy fényvédőket vagy megfelelő védőruházatot használnának.
Az UV-sugárzásnak való krónikus kitettség hosszú távon súlyosan károsíthatja a bőrsejteket, ami a rák kialakulásának előszobája.
„Bár a golf egészségügyi előnyei vitathatatlanok, művelői négy vagy több órát is a tűző napon tölthetnek, miközben eltérő napvédelmi stratégiákat alkalmaznak” – mondta a kutatás vezetője, Dr. Brad Stenner, a Dél-ausztráliai Egyetem sporttudományi szakembere.
Ausztráliában évente több tízezer új bőrrákos esetet diagnosztizálnak, és az orvosok szerint az érintettek száma rohamosan emelkedik. A kutatás külön kiemeli, hogy a golfozók többsége az idősebb korosztályhoz tartozik, akiknél a szervezet természetes védekezőképessége már gyengül, így még érzékenyebbek a napsugárzás káros hatásaira.
A tudósok felhívják a figyelmet arra, hogy a rák megelőzésében kulcsfontosságú a fényvédelem következetes alkalmazása, különösen az olyan sportágakban, amelyeket a szabadban végzünk.
A kutatás készítői szerint a golfozóknak és más kültéri sportolóknak az alábbi szabályokat kellene követniük:
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a golf továbbra is az egyik legegészségesebb mozgásforma – jót tesz a szívnek, az izmoknak és a mentális jólétnek. A cél nem az, hogy bárkit elriasszanak, hanem hogy tudatosítsák:
a szabadban végzett mozgás csak akkor biztonságos, ha a védekezés is része a rutinunknak.
„Nem a golf a hibás, hanem a figyelmetlenség” – fogalmazott Dr. Stenner. – „Ha megfelelő óvintézkedéseket teszünk, ez a sportág továbbra is az egészség szimbóluma marad.”