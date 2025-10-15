Óriási áttörés: már embereken tesztelik a rák lehetséges ellenszerét

A RAS gén központi szerepet játszik abban, hogyan osztódnak és növekednek a sejtek. Mutációja az összes rákos eset mintegy egyötödében kimutatható. E tény már évtizedek óta ismert, de a tudósok eddig nem találtak biztonságos módot a gén aktivitásának leállítására. Amikor a RAS gén meghibásodik, az általa termelt fehérje állandóan „bekapcsolt” üzemmódban marad, és folyamatosan azt az üzenetet küldi a sejteknek, hogy növekedjenek, osztódjanak – még akkor is, ha erre semmi szükség nincs. Ez az egyik oka annak, hogy sok daganat szinte megállíthatatlanul nő.

A hibás RAS gén kiiktatása számos ráktípusnál látványos eredményeket hozhat. A terápia úgy öli meg a daganatos sejteket, hogy az egészségeseket megkíméli.

Fotó: OpenAI DALL-E

A RAS gén és a PI3K kapcsolata: egy kulcsfontosságú kölcsönhatás célba vétele

A Francis Crick Intézet és a Vividion Therapeutics kutatói most új megközelítést választottak: nem magát a RAS gént próbálták kikapcsolni, hanem azt a biokémiai „kapcsolatot”, amelyen keresztül a RAS aktiválja a PI3K nevű enzimet. Ez utóbbi az egyik fő jelátviteli útvonal, amely serkenti a sejtnövekedést és elősegíti a daganatképződést.

A PI3K ugyanakkor az inzulin működésében is részt vesz, így ha túlzottan gátolják, súlyos mellékhatások – például hiperglikémia, vagyis magas vércukorszint – alakulhatnak ki.

Ezért volt különösen fontos olyan vegyületeket találni, amelyek kizárólag a rákos sejtekben aktív kölcsönhatást blokkolják, az egészséges sejtek működését viszont érintetlenül hagyják.

Hogyan találták meg a kulcsot?

A kutatócsoport kémiai szűrés és biológiai kísérletek kombinációjával olyan kis molekulákat azonosított, amelyek visszafordíthatatlanul kötődnek a PI3K felszínéhez, pontosan ott, ahol az a RAS fehérjéhez kapcsolódna. A Crick Intézet tudósai egy speciális laboratóriumi vizsgálatot fejlesztettek ki, amellyel kimutatták, hogy ezek a vegyületek tényleg megakadályozzák a két fehérje találkozását – ugyanakkor a PI3K továbbra is képes volt kapcsolatba lépni más, a sejtek normális működéséhez szükséges molekulákkal.

A felfedezés lehetővé tette, hogy a kutatók most először pontosan „szétválasszák” a daganatnövekedést serkentő és az élethez nélkülözhetetlen biokémiai folyamatokat – ez korábban megoldhatatlannak tűnt.

Az egérkísérletek látványos eredményei

Az egyik legígéretesebb vegyületet RAS-mutációval rendelkező tüdőrákos egereken tesztelték. A kezelés leállította a daganatok növekedését, miközben a vércukorszint normális maradt – vagyis semmilyen metabolikus mellékhatás nem jelentkezett.