Súlyos betegséget okoz, ha kihagyja ezt az étkezést

A reggeli kihagyása megzavarhatja a napi ritmust. Ilyenkor a szervezet gyakran később, nagyobb éhségrohamokkal reagál, ami túlevéshez és ingadozó vércukorszinthez vezethet. Következésképp reggeli nélkül nőhet az anyagcsere-betegségek kockázata, amelyek közé tartozik többek között a cukorbetegség és a magas vérnyomás is.

Ne hagyjuk ki az egészséges reggeli étkezést

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

A reggeli kihagyása és a metabolikus szindróma

A News-Medical beszámolója szerint a reggeli kihagyása összefügg a metabolikus szindróma magasabb kockázatával. Ez az állapot több tényező együttállása: hasi elhízás, magas vérnyomás, emelkedett éhomi vércukor, magas trigliceridszint és alacsony HDL-koleszterin. A cikk kiemeli, hogy azok, akik rendszeresen elmulasztják a reggelit, nagyobb arányban halmozzák ezeket a kockázati tényezőket, mint azok, akik következetesen reggeliznek.

A reggeli rendszeres fogyasztása jobb glikémiás kontrollal és kiegyensúlyozottabb napi energiabevitellel is társul.

Bár az ok-okozati viszony összetett, a lehetséges mechanizmusok között szerepel a cirkadián ritmus elhangolódása, az inzulinérzékenység romlása, sőt a fokozott gyulladásos válasz is. Összességében a bizonyítékok abba az irányba mutatnak, hogy a reggeli védő hatású lehet az anyagcsere szempontjából.

Láncreakció a tányéron

Ha kimarad a reggeli, gyakran később pótoljuk, de nagyobb adagokkal és gyorsan felszívódó szénhidrátokkal. Ez hirtelen vércukor-emelkedést, majd meredek esést okozhat, ami fokozza az éhséget és újabb túlevéshez csábít. Idővel az ilyen ingadozások kimeríthetik az inzulintermelést és rontják az inzulinérzékenységet, így közelebb sodornak a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához.

A reggeli kihagyása cukorbetegséget okoz

Fotó: LA/RAVONISON H. AM / BSIP

Ráadásul a metabolikus szindróma nemcsak a cukoranyagcserét terheli. A vérnyomásra is rossz hatással van: a rendszertelen étkezés, az esti túlevés és a sóbevitel felborulása együtt növelheti a magas vérnyomás kockázatát. Továbbá a reggeli kihagyásával gyakran eltolódik a napi zsírbevitel is, ami kedvezőtlen vérzsírprofilt eredményezhet. Mindez összeadódva nagyobb terhet ró a szív- és érrendszerre.