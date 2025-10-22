Egy rejtett tényező döntheti el, meddig marad egészséges a szíve

A McMaster Egyetem kutatói több mint 33 ezer felnőtt MRI-felvételeit elemezték, és megdöbbentő eredményre jutottak: azoknál is kimutatható volt az érfal-károsodás, akik egyébként nem voltak túlsúlyosak. A probléma forrása a viszcerális zsír, vagyis a belső szervek, például a belek, a máj és a hasnyálmirigy körül lerakódó zsírréteg. Ez a rejtett zsír nem látszik kívülről, de aktívan befolyásolja a szervezet anyagcseréjét és gyulladásos folyamatait. A kutatók szerint a viszcerális zsír és a májban lerakódó zsírszövet együttesen összefüggésbe hozható az érelmeszesedéssel, különösen az agyba vért szállító nyaki artériák megvastagodásával.

A rejtett zsír észrevétlenül károsítja az artériákat.

Fotó: OpenAI DALL-E

A BMI már nem elég: a normál testsúly sem garancia, ha rejtett zsírrétegünk van

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a testtömegindex (BMI) önmagában nem megbízható mérőszám.

A BMI csak a testtömeg és a magasság arányát vizsgálja, de nem mutatja meg, hol helyezkedik el a zsír a szervezetben.

A kutatás szerint két azonos BMI-jű ember közül az, akinél több a viszcerális zsír, nagyobb kardiovaszkuláris kockázatnak van kitéve – még akkor is, ha kívülről teljesen fitnek tűnik.

Ez a tanulmány figyelmeztető jel mindenkinek: a látszólagos egészség nem mindig egyenlő a valódi biztonsággal”

– mondta a kutatást vezető dr. Sonia Anand kardiológus professzor.

Miért olyan veszélyes ez a „láthatatlan zsír”?

A viszcerális zsír gyulladásos anyagokat, úgynevezett citokineket bocsát ki, amelyek folyamatos irritációt okoznak az erek belső falán. Ez idővel érelmeszesedéshez vezethet; az artériák beszűkülnek, rugalmatlanná válnak, és könnyebben alakul ki vérrög vagy szívroham. A májban felhalmozódó zsír ehhez hasonlóan megzavarja a zsírok és cukrok feldolgozását, ami inzulinrezisztenciát és magas koleszterinszintet eredményezhet.

A kettő együtt pedig szinte észrevétlenül rombolja a keringési rendszert.

Hogyan deríthető ki, ha valakinek túl sok a rejtett zsírja?

A kutatók szerint a hagyományos mérőeszközök, például a mérleg vagy a derékkörfogat, nem mutatják meg a belső zsír mennyiségét.

A legpontosabb módszer az MRI-vizsgálat, de az orvosok szerint ultrahang és CT is adhat hasznos támpontot.

Egyes laborvizsgálatok – például az emelkedett triglicerid-szint, a májenzimek vagy az inzulin-rezisztencia jelei – szintén utalhatnak arra, hogy a szervezetben több a rejtett zsír a kelleténél.