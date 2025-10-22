Hírlevél

szívbetegség

Egy rejtett tényező döntheti el, meddig marad egészséges a szíve

Még a teljesen egészségesnek tűnő emberek testében is ott lehet az a "láthatatlan" zsírréteg, amely észrevétlenül károsítja az artériákat. A kanadai kutatók szerint a rejtett zsír akár szívrohamhoz vagy sztrókhoz is vezethet – még akkor is, ha valakinek normális a testsúlya és a laboreredménye.
A McMaster Egyetem kutatói több mint 33 ezer felnőtt MRI-felvételeit elemezték, és megdöbbentő eredményre jutottak: azoknál is kimutatható volt az érfal-károsodás, akik egyébként nem voltak túlsúlyosak. A probléma forrása a viszcerális zsír, vagyis a belső szervek, például a belek, a máj és a hasnyálmirigy körül lerakódó zsírréteg. Ez a rejtett zsír nem látszik kívülről, de aktívan befolyásolja a szervezet anyagcseréjét és gyulladásos folyamatait. A kutatók szerint a viszcerális zsír és a májban lerakódó zsírszövet együttesen összefüggésbe hozható az érelmeszesedéssel, különösen az agyba vért szállító nyaki artériák megvastagodásával.

A rejtett zsír észrevétlenül károsítja az artériákat.
A rejtett zsír észrevétlenül károsítja az artériákat.
Fotó: OpenAI DALL-E

A BMI már nem elég: a normál testsúly sem garancia, ha rejtett zsírrétegünk van

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a testtömegindex (BMI) önmagában nem megbízható mérőszám. 

A BMI csak a testtömeg és a magasság arányát vizsgálja, de nem mutatja meg, hol helyezkedik el a zsír a szervezetben.

A kutatás szerint két azonos BMI-jű ember közül az, akinél több a viszcerális zsír, nagyobb kardiovaszkuláris kockázatnak van kitéve – még akkor is, ha kívülről teljesen fitnek tűnik.

Ez a tanulmány figyelmeztető jel mindenkinek: a látszólagos egészség nem mindig egyenlő a valódi biztonsággal”

– mondta a kutatást vezető dr. Sonia Anand kardiológus professzor.

Miért olyan veszélyes ez a „láthatatlan zsír”?

A viszcerális zsír gyulladásos anyagokat, úgynevezett citokineket bocsát ki, amelyek folyamatos irritációt okoznak az erek belső falán. Ez idővel érelmeszesedéshez vezethet; az artériák beszűkülnek, rugalmatlanná válnak, és könnyebben alakul ki vérrög vagy szívroham. A májban felhalmozódó zsír ehhez hasonlóan megzavarja a zsírok és cukrok feldolgozását, ami inzulinrezisztenciát és magas koleszterinszintet eredményezhet. 

A kettő együtt pedig szinte észrevétlenül rombolja a keringési rendszert.

Hogyan deríthető ki, ha valakinek túl sok a rejtett zsírja?

A kutatók szerint a hagyományos mérőeszközök, például a mérleg vagy a derékkörfogat, nem mutatják meg a belső zsír mennyiségét.

A legpontosabb módszer az MRI-vizsgálat, de az orvosok szerint ultrahang és CT is adhat hasznos támpontot.

Egyes laborvizsgálatok – például az emelkedett triglicerid-szint, a májenzimek vagy az inzulin-rezisztencia jelei – szintén utalhatnak arra, hogy a szervezetben több a rejtett zsír a kelleténél.

Mit tehetünk a rejtett zsír ellen?

A kutatók hangsúlyozzák: a jó hír az, hogy ez a fajta zsír mozgással és életmódváltással csökkenthető.

  • A rendszeres aerob mozgás (például gyors séta, futás, úszás) segít lebontani a belső zsírt.
  • Az egészséges, zöldségekben gazdag étrend, kevés hozzáadott cukorral és finomított szénhidráttal, szintén csökkenti a viszcerális zsír mennyiségét.
  • A krónikus stressz és alváshiány kerülése is fontos, mert ezek fokozzák a kortizol-termelést, ami elősegíti a zsírlerakódást a hasüregben.

Nem csak az számít, mennyi zsír van rajtunk – az is lényeges, pontosan hol található az a zsír”

 – fogalmazott Anand professzor.

A láthatatlan ellenség, ami mindenkit érinthet

A kutatók szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a rejtett zsírrétegek felismerése bekerüljön a rutin egészségügyi vizsgálatok közé. A cél nem csupán a szívbetegségek és a sztrók megelőzése, hanem annak tudatosítása is, hogy a látszólag fitt megjelenés nem garancia a belső egészségre.

A teljes tanulmány a Communications Medicine című tudományos szakfolyóiratban olvasható.

 

