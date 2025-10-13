Hírlevél

repülőgép

Recseg, ropog a repülőgép? Megmutatjuk, hogy kell-e aggódni

Sokan akkor nyugszanak meg, amikor a repülőgép eléri az utazómagasságot. Mégis, a statisztikák és a pilóták tapasztalatai szerint néhány kritikus probléma éppen ekkor bukkanhat fel. Nem a félelemkeltés a cél, hanem az, hogy tisztábban lássuk: milyen meghibásodások fordulhatnak elő a repülőgépen, és miért nem jelentenek automatikusan katasztrófa-forgatókönyvet.
A modern légi közlekedés hihetetlenül biztonságos, ugyanakkor minden rendszernek vannak határai. Éppen ezért a személyzet folyamatosan gyakorol rendkívüli eljárásokat, a repülőgép pedig több szintű tartalékokkal védi az utasokat. Lássuk tehát a négy legijesztőbb, mégis kezelhető meghibásodás típusát. 

repülőgép Firemen training, spraying water at mock airplane engine (Photo by Peter Muller / Connect Images via AFP)
Tűzoltók gyakorolják az égő repülőgép-hajtómű oltását
Fotó: PETER MULLER / Connect Images

Hirtelen kabinnyomásvesztés a repülőgépen

A hirtelen kabinnyomásvesztés a repülőgép egyik legdrámaibb meghibásodása. Hangos durranás, hirtelen pára vagy köd, lehulló oxigénmaszkok – mindez sokkoló lehet. Ám éppen ekkor lép életbe a kőkeményen begyakorolt eljárás: a pilóták azonnal megkezdik a süllyedést egy biztonságos, levegőztethető magasságra, miközben az utasok a maszkokkal oxigénhez jutnak. A gép szerkezete ilyenkor is biztonságot nyújt; a cél az időnyerés és a kontroll megőrzése. 

Továbbá, a nyomástartó törzs több ponton redundáns, a túlnyomás-szelepek pedig úgy vannak méretezve, hogy a terhelést levezessék. Emiatt a gyors nyomásvesztés ritkán vezet katasztrófához. A személyzet rendszerint kitérő repülőteret választ, és ellenőrzött módon leszáll. A legfontosabb tanulság: a látvány ijesztő lehet, de az eljárás rutinszerű.

Hajtóműhiba és tűzjelzés: látványos, de nem végzetes

A motorhiba az utasok szemében a nagy rémálom. Valójában a modern, két sugárhajtóműves repülőgép még egyetlen működő hajtóművel is biztonságosan repül, sőt, felszállás után előírás szerint számolnak ezzel az eshetőséggel. Először is a pilóták stabilizálják a gépet, ellenőrzik a tolóerőt és a repülhető sebességet, majd végrehajtják a hibakezelő listát. Ha tűzjelzés érkezik, a személyzet leállítja az érintett motort és aktiválja a tűzoltó rendszert.

Eközben a repülési terv azonnal módosul: vagy visszatérnek az induló reptérre, vagy közeli alternatívát választanak. Fontos megérteni, hogy a motor meghibásodása önmagában nagyon ritkán válik katasztrófa okává. A hajtóművek tűzvédelme, a tűzoltó palackok és a szigorú ellenőrzések mind a kockázat csökkentését szolgálják. A madárütközések és idegen tárgyak okozta károk sem jelentenek automatikus veszélyt a repülésre. 

Füst és tűz a fedélzeten

A fedélzeti füst – gyakran elektromos eredetű, esetenként lítiumakkumulátor miatt – az egyik legidőérzékenyebb meghibásodás. A személyzet azonnal azonosítja a forrást, leválasztja az érintett áramköröket, és beveti a kézi oltóeszközöket. A modern repülőgép fedélzetén speciális táskák és oltókészülékek állnak rendelkezésre a hordozható elektronika túlmelegedése ellen. Közben a pilóták maszkban dolgoznak, hogy a döntéshozatal tiszta fejjel folytatódjon.

2009-02-25 SCHIPHOL - The debris of the Turkish airliner that crashed while landing just off Schiphol Airport slightly before noon on Wednesday Februari 25. The Boeing 737-800 belonges to Turkish Airlines, 9 people died, more than 50 were injured. ANP PHOTO MARCEL ANTONISSE (Photo by MARCEL ANTONISSE / ANP via AFP)
Egy török repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Amszterdamban, 2009-ben. Az utasok zöme túlélte a katasztrófát
Fotó: MARCEL ANTONISSE / ANP

Mindemellett a füst kezelése gyakran együtt jár sürgősségi süllyedéssel és azonnali kitérésre való felkészüléssel. A kabin személyzete szigorú protokoll szerint és aktív hangkommunikációval irányítja az utasokat. Ezért, még ha a helyzet feszült is, a gyakorlat és a felszerelés együtt megelőzi a katasztrófa láncreakciót. A kulcs a gyors izolálás, a forrás megszüntetése és a mielőbbi leszállás.

Hidraulika vagy kormányfelület meghibásodása

A kormányfelületek vagy a hidraulika hibája alattomos lehet: a pilóták furcsa kormányérzetet észlelnek, a repülőgép pedig nehezebben reagál. Ilyenkor a redundancia lép működésbe. Sok típus több, egymástól független hidraulikakörrel és tartalék energiaforrással (például RAT – „ram air turbine”) rendelkezik. A személyzet átkonfigurálja a rendszereket és a repülési profilt a megmaradt képességekhez igazítja.

Végül, a megközelítés és a leszállás hosszabb pályát és nagyobb sebességet igényelhet, különösen, ha a fékszárnyak vagy csűrők nem működnek teljesen. Ugyanakkor az eljárás rendje világos: a pilóták számolnak a hosszabb kifutással, a tűzoltóság készenlétbe áll, és a döntéstámogató számítások segítik a pályaválasztást. Az eredmény: feszültség a fedélzeten, de – a protokollt követve – nem katasztrófa, hanem kontrollált leszállás.

Miért nem lesz mindebből katasztrófa?

Elsősorban azért, mert a repülésbiztonság „svájci sajt” modellje több rétegben kezeli a hibákat: a repülőgép tervezése, a karbantartás, a legénység képzése és a forgalomirányítás mind védőrétegek. Ha egy réteg lyukas, a másik általában felfogja a kockázatot. Másodszor, a személyzet folyamatosan tréningezik a legritkább vészhelyzeteket is, szimulátorban újra és újra.

Ráadásul a nyílt kommunikáció és a döntési szabadság is segít: a pilóták nem hezitálnak kitérőt választani, ha a helyzet azt indokolja. A technika mellett tehát a kultúra is életet ment. Ennek ellenére érdemes tudni, mi zajlik a kabinajtó mögött: a tudás csökkenti a szorongást, és megmutatja, hogy a meghibásodás nem egyenlő a katasztrófa forgatókönyvvel.

 

