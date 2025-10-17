Először pillanthattuk meg a sötét anyagot? Félelmetes képet közölt a NASA

A sötét anyag létezését eddig csak gravitációs hatásai alapján feltételezték, de egy új kutatás most áttörést hozhat. A Tejútrendszer középpontjában olyan rejtélyes gamma-sugárzást észleltek, ami nagy valószínűséggel az univerzum láthatatlan alkotórészének nyoma lehet.

A gamma-sugárzás kozmikus térképe. A Tejútrendszer centruma a kép közepén található. A sugárzás detektálásával közvetetten észlelhettük a sötét anyagot.

Fotó: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

A világegyetem láthatatlan tömege: a sötét anyag

Az univerzum csupán 5 százaléka áll hagyományos, általunk látható anyagból – csillagokból, bolygókból, gázból és porból. A maradékot a sötét anyag és a sötét energia teszi ki.

A sötét anyag nem bocsát ki, nem nyel el és nem ver vissza fényt, ezért közvetlenül nem látható, de gravitációs hatása alapján jól kimutatható.

Az évtizedek óta tartó keresés ellenére eddig még egyetlen kísérlet sem tudta közvetlenül detektálni.

Rejtélyes gamma-jelek a galaxis szívében

A kutatók most a Fermi gamma-sugár távcső adataiban bukkantak rá egy különös gamma-sugárzás-többletre a galaxis belső, mintegy 7000 fényév kiterjedésű régiójában. Ez a fény nem származhat a megszokott csillagforrásokból, így két lehetőség maradt:

vagy sötét anyagrészecskék ütközése okozza,

vagy ezernyi gyorsan forgó neutroncsillag, azaz pulzár együttesen bocsátja ki.

A legújabb elemzések szerint mindkét magyarázat ugyanolyan valószínű, ami azt jelenti, hogy a tudósok talán először észlelték a sötét anyagot közvetett módon.

Közelebb lehetünk a végső válaszhoz

A kutatás vezetője, Moorits Mihkel Muru elmondta:

A sötét anyag nem bocsát ki fényt, és nem is árnyékol, így csak a gravitációján keresztül érzékelhető. De most először van esélyünk arra, hogy közvetett bizonyítékot találjunk rá.”

A végső választ talán a Chileben épülő Cserenkov-teleszkóprendszer adhatja meg, amely 2026-ban kezdheti meg működését. Ez lesz a világ legerősebb gamma-sugár távcsöve, és képes lehet megkülönböztetni a pulzárok és a sötét anyag által kibocsátott jeleket.

Ha a megfigyelések megerősítik a sötét anyag eredetét, az a kozmológia egyik legnagyobb áttörése lehet.

Ezzel végre elkezdődhet az univerzum láthatatlan szerkezetének feltérképezése, ami alapjaiban változtathatja meg a világról alkotott képünket.