Félelmetes felfedezés: sötét csillagot talált a NASA

1 órája
A sötét csillag fogalma elsőre ellentmondásosnak tűnik: hogyan ragyoghat valami, ami „sötét”? A feltételezés szerint a világegyetem legelső korszakában, amikor még alig léteztek nehéz elemek és az első csillagok formálódtak, a sötétanyag-részecskék annihilációja elég energiát termelhetett ahhoz, hogy gigantikus, de viszonylag hűvös felszínű objektumokat - sötét csillagokat - tápláljon. Ezek nem fúzióval, hanem sötét anyagból nyert energiával ragyoghattak.
A „hűvös” azonban itt csalóka jelző: a sötét csillag óriási mérete miatt rendkívüli fényességet érhet el, különösen az infravörös tartományban. Ennél is fontosabb, hogy ilyen objektumok a kozmosz legkorábbi korszakában is megjelenhetnek, hiszen kialakulásukhoz nem szükséges hosszú kémiai dúsulási idő. Éppen ezért a James Webb űrtávcső infravörös érzékenysége ideális eszköz ahhoz, hogy közvetett jeleket keressen róluk a nagyon nagy vöröseltolódású égen.

sötét csillag Object in space, abstract illustration. (Photo by SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT / Science Photo Library via AFP)
Sötét csillag (illusztráció)
Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Sötét csillagot észlelhetett az űrtávcső

A ScienceAlert beszámolója szerint a James Webb űrtávcső legfrissebb megfigyelései új lendületet adtak a sötét csillag hipotézisének. 

A JWST több olyan távoli, rendkívül korai korszakból származó fényforrást azonosított, amelyek szokatlanul fényesek, mégis kompaktak. Ezen objektumok színképi energiaeloszlása és infravörös színei nem minden esetben illenek a fiatal galaxisokról alkotott bevett képeinkhez.

 Következésképp egyes kutatók szerint elképzelhető, hogy nem galaxisokat, hanem egyetlen kolosszális sötét csillagot látunk. 

Ugyanakkor a kulcs az apró különbségekben rejlik. Egy sötét csillag nagy sugarú, viszonylag hűvös felszínű, ezért a kibocsátott fény inkább vörösbe tolódik, míg egy csillagontó galaxis a fiatal, forró csillagok miatt jellegzetes emissziós vonalakat és eltérő spektrális „ujjlenyomatot” mutat. 

A Webb berendezései, különösen a spektroszkópiai mérések, fokozatosan bontják le ezt a rejtélyt: ha a fénykép és a spektrum inkább egyetlen óriás, mintsem sok kicsi csillag jeleit hordozza, az erős érv lehet a sötét csillag mellett.

Galaxis vagy gigász?

Az egyik megkülönböztető jegy az ún. felületi fényesség és a látszólagos méret kombinációja. Ha egy forrás túl fényes ahhoz, hogy egy normál, kora univerzumbeli galaxis könnyen magyarázza, miközben mérete mégsem utal nagy, csillagokkal teli rendszerre, akkor érdemes alternatívát keresni. Emellett a por és a csillagkeletkezés által formált jellegzetes emissziós vonalak hiánya vagy gyengesége is gyanút kelthet. 

Éppen ezért a Webb NIRSpec mérései döntő szerepet játszanak: a vonalak, törések és lejtők mintázata az, ami végső soron elválaszthatja a galaxisokat a sötét csillag jelöltektől. 

A gravitációs lencsézés is segítségünkre lehet. Ha a kozmosz előterében lévő tömeg felnagyít egy távoli objektumot, a Webb részletesebben vizsgálhatja a szerkezetét. Egy lencsézett, de mégis kompakt, homogén fényforrás közelebb állhat egyetlen óriás objektumhoz, mint egy csillagmezőkkel tagolt galaxis. Hasonlóképpen, a fény időbeli változása – vagy annak hiánya – is árulkodó lehet: a galaxisokban zajló heves csillagkeletkezés vagy aktív magtevékenység bizonyos ritmusokat írhat a fénygörbére, amelyeket egy sötét csillag nem feltétlenül mutat. 

Hogyan bizonyíthatjuk a sötét csillag létét?

Most, hogy a James Webb űrtávcső lehetséges jelölteket tárt fel, a tudományos közösség a bizonyítás útjára lép. Először is, még precízebb spektroszkópia kell, hogy véglegesen kizárjuk a fiatal, poros galaxis vagy egy kisméretű aktív galaxismag magyarázatát. Emellett a több hullámhossz-tartományra kiterjedő, követő megfigyelések – a közeli infravöröstől a középinfravörösig – finomíthatják a hőmérsékletre, méretre és szerkezetre vonatkozó becsléseket. Minél több független jel mutat ugyanabba az irányba, annál erősebbé válik a sötét csillag értelmezés.

sötét csillag
A JWST űrtávcső által felfedezett sötét csillag jelölt az egyik legtávolabbi ismert galaxisban (JADES-GS-z14-0)
Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI 

Ennek ellenére nem árt az óvatosság. A kozmosz korai objektumai gyakran meglepnek: a por geometriája, a fényesség és a csillagkeletkezés időbeli lefutása olyan kombinációkat hozhat, amelyek első pillantásra „egzotikusnak” hatnak. Ugyanakkor épp ez a kihívás hajtja előre a kutatást. Ha akár csak egyetlen megbízható sötétcsillag-jelöltet sikerül megerősíteni, az áttörést jelentene a sötét anyag fizikájában, és új fejezetet nyitna a korai világegyetem térképén.

Miért számít mindez a nagy kép szempontjából?

Ha léteznek sötét csillagok, akkor a sötét anyag nem csupán „háttérgravitáció”, hanem közvetlen energiabefolyásoló tényező a legelső objektumoknál. 

Ez alapjaiban érinti a csillagfejlődési modelleket, a korai kémiai dúsulás ütemét és a reionizáció történetét. Következésképp átírhatjuk, hogy miként alakulnak ki az első fekete lyukak, a legelső galaxisok és a nagyléptékű kozmikus hálózat.

Végső soron a James Webb űrtávcső nemcsak lenyűgöző képeket szállít, hanem új kérdéseket is feltesz: mihez kezdünk azokkal a forrásokkal, amelyek túl fényesek, túl koraiak vagy túl különösek a megszokotthoz képest? A válaszok keresése közben a kozmosz talán feltárja egyik legkülönösebb kincsesládáját: a sötét csillag lehetőségét. Ha ez beigazolódik, a sötét anyag évtizedes rejtélye egy új, megfigyelhető arcot kap.

 

