Félelmetes felfedezés: sötét csillagot talált a NASA

A „hűvös” azonban itt csalóka jelző: a sötét csillag óriási mérete miatt rendkívüli fényességet érhet el, különösen az infravörös tartományban. Ennél is fontosabb, hogy ilyen objektumok a kozmosz legkorábbi korszakában is megjelenhetnek, hiszen kialakulásukhoz nem szükséges hosszú kémiai dúsulási idő. Éppen ezért a James Webb űrtávcső infravörös érzékenysége ideális eszköz ahhoz, hogy közvetett jeleket keressen róluk a nagyon nagy vöröseltolódású égen.

Sötét csillag (illusztráció)

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Sötét csillagot észlelhetett az űrtávcső

A ScienceAlert beszámolója szerint a James Webb űrtávcső legfrissebb megfigyelései új lendületet adtak a sötét csillag hipotézisének.

A JWST több olyan távoli, rendkívül korai korszakból származó fényforrást azonosított, amelyek szokatlanul fényesek, mégis kompaktak. Ezen objektumok színképi energiaeloszlása és infravörös színei nem minden esetben illenek a fiatal galaxisokról alkotott bevett képeinkhez.

Következésképp egyes kutatók szerint elképzelhető, hogy nem galaxisokat, hanem egyetlen kolosszális sötét csillagot látunk.

Ugyanakkor a kulcs az apró különbségekben rejlik. Egy sötét csillag nagy sugarú, viszonylag hűvös felszínű, ezért a kibocsátott fény inkább vörösbe tolódik, míg egy csillagontó galaxis a fiatal, forró csillagok miatt jellegzetes emissziós vonalakat és eltérő spektrális „ujjlenyomatot” mutat.

A Webb berendezései, különösen a spektroszkópiai mérések, fokozatosan bontják le ezt a rejtélyt: ha a fénykép és a spektrum inkább egyetlen óriás, mintsem sok kicsi csillag jeleit hordozza, az erős érv lehet a sötét csillag mellett.

Galaxis vagy gigász?

Az egyik megkülönböztető jegy az ún. felületi fényesség és a látszólagos méret kombinációja. Ha egy forrás túl fényes ahhoz, hogy egy normál, kora univerzumbeli galaxis könnyen magyarázza, miközben mérete mégsem utal nagy, csillagokkal teli rendszerre, akkor érdemes alternatívát keresni. Emellett a por és a csillagkeletkezés által formált jellegzetes emissziós vonalak hiánya vagy gyengesége is gyanút kelthet.

Éppen ezért a Webb NIRSpec mérései döntő szerepet játszanak: a vonalak, törések és lejtők mintázata az, ami végső soron elválaszthatja a galaxisokat a sötét csillag jelöltektől.

A gravitációs lencsézés is segítségünkre lehet. Ha a kozmosz előterében lévő tömeg felnagyít egy távoli objektumot, a Webb részletesebben vizsgálhatja a szerkezetét. Egy lencsézett, de mégis kompakt, homogén fényforrás közelebb állhat egyetlen óriás objektumhoz, mint egy csillagmezőkkel tagolt galaxis. Hasonlóképpen, a fény időbeli változása – vagy annak hiánya – is árulkodó lehet: a galaxisokban zajló heves csillagkeletkezés vagy aktív magtevékenység bizonyos ritmusokat írhat a fénygörbére, amelyeket egy sötét csillag nem feltétlenül mutat.