Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Olvasta?

Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

stroke

Megoldást találhattak a stroke ellen – ez az étel védhet a betegségtől

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős előrelépést jelenthet az agyi érkatasztrófa elleni küzdelemben egy, a brokkoliból kivont természetes vegyület. A Heart Research Institute (Új-Dél-Wales) munkatársai kimutatták, hogy a brokkoliban található kémiai anyag, a szulforafán mind a stroke megelőzésében, mind a kezelésében hatásos lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
strokesztrókoszöldségbrokkolistroke kockázatsztrók

A stroke világszerte az egyik vezető halálok, évente 15 millió embert érint. A betegség során az agy vérellátása megakad, ami maradandó károsodást okozhat. Egy ausztrál kutatás szerint a brokkoliból származó természetes vegyület, a szulforafán segíthet megelőzni és kezelni a stroke-ot, sőt, a meglévő gyógyszerek hatékonyságát is jelentősen növelheti.

A brokkoliban található vegyület hatékony lehet a stroke kezelésében és megelőzésében.
A brokkoliban található vegyület hatékony lehet a stroke kezelésében és megelőzésében.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mi történik a stroke során?

A stroke az agyat érintő akut keringési zavar, amikor a véráramlás megszűnik vagy agyvérzés alakul ki. 

Két fő típusa van: 

  • az iszkémiás stroke, amelyet vérrög okoz (ez az esetek 85%-a), 
  • és a vérzéses stroke, amelynél érrepedés történik. 

A stroke világszerte 11%-ban felelős a halálozásokért, és a túlélők nagy része maradandó fogyatékossággal kénytelen élni.

A kezelés legfontosabb eleme a gyors beavatkozás: a tPA (rekombináns szöveti plazminogénaktivátor) nevű vérrögoldó gyógyszert a tünetek megjelenése után néhány órán belül kell beadni. A gond csupán az, hogy a készítmény csak a betegek egyötödénél hatékony, ráadásul súlyos vérzéses szövődményeket is okozhat.

A brokkoli vegyülete háromszorosára növelheti a kezelés hatékonyságát

A Heart Research Institute kutatói a szulforafán nevű természetes molekulát vizsgálták, amely a brokkoliban és más keresztesvirágú zöldségekben fordul elő. Laboratóriumi kísérleteik szerint ez a vegyület megakadályozza a vérlemezkék kóros összetapadását, ezzel csökkenti az újabb vérrögök kialakulását, miközben nem fokozza a vérzésveszélyt.

A tPA-val együtt alkalmazva a szulforafán háromszorosára növelte a gyógyszer hatékonyságát, a sikerarány 20%-ról 60%-ra emelkedett.

A kutatók szerint ez áttörést jelenthet a stroke-kezelésben, mert eddig nem létezett olyan vérhígító, amely egyszerre hatékony és biztonságos.

Nemcsak stroke ellen védhet

A tanulmány szerint a brokkoliból származó vegyület más érrendszeri betegségek megelőzésében is segíthet. A szulforafán gátolja a veszélyes, kóros alvadási folyamatokat, ugyanakkor nem befolyásolja a normális véralvadást, így elvileg trombózis vagy érszűkület ellen is bevethető lehet a jövőben. A szakemberek a kutatást további kísérletekkel, állatmodelleken is folytatják, és más növényi vegyületeket is vizsgálnak, amelyek természetes véralvadásgátlóként működhetnek.

Ételek, amelyek segíthetnek a megelőzésben

A dietetikusok szerint a brokkoli hatóanyaga, a glukorafanin, az emésztés során alakul át a stroke ellen hatásos szulforafánná. A brokkoli mellett hasonló vegyületek találhatók 

  • a kelbimbóban, 
  • káposztában, 
  • karfiolban, 
  • kelkáposztában és bordáskelben is. 

Ezek nemcsak antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak, hanem rostban és szívvédő vitaminokban is gazdagok.

A szakértők napi 2,5–3 csészényi ilyen zöldség fogyasztását javasolják, ami a stroke, a szívbetegségek és az érelmeszesedés kockázatát is jelentősen csökkentheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!