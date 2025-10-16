Megoldást találhattak a stroke ellen – ez az étel védhet a betegségtől

A stroke világszerte az egyik vezető halálok, évente 15 millió embert érint. A betegség során az agy vérellátása megakad, ami maradandó károsodást okozhat. Egy ausztrál kutatás szerint a brokkoliból származó természetes vegyület, a szulforafán segíthet megelőzni és kezelni a stroke-ot, sőt, a meglévő gyógyszerek hatékonyságát is jelentősen növelheti.

A brokkoliban található vegyület hatékony lehet a stroke kezelésében és megelőzésében.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mi történik a stroke során?

A stroke az agyat érintő akut keringési zavar, amikor a véráramlás megszűnik vagy agyvérzés alakul ki.

Két fő típusa van:

az iszkémiás stroke, amelyet vérrög okoz (ez az esetek 85%-a),

és a vérzéses stroke, amelynél érrepedés történik.

A stroke világszerte 11%-ban felelős a halálozásokért, és a túlélők nagy része maradandó fogyatékossággal kénytelen élni.

A kezelés legfontosabb eleme a gyors beavatkozás: a tPA (rekombináns szöveti plazminogénaktivátor) nevű vérrögoldó gyógyszert a tünetek megjelenése után néhány órán belül kell beadni. A gond csupán az, hogy a készítmény csak a betegek egyötödénél hatékony, ráadásul súlyos vérzéses szövődményeket is okozhat.

A brokkoli vegyülete háromszorosára növelheti a kezelés hatékonyságát

A Heart Research Institute kutatói a szulforafán nevű természetes molekulát vizsgálták, amely a brokkoliban és más keresztesvirágú zöldségekben fordul elő. Laboratóriumi kísérleteik szerint ez a vegyület megakadályozza a vérlemezkék kóros összetapadását, ezzel csökkenti az újabb vérrögök kialakulását, miközben nem fokozza a vérzésveszélyt.

A tPA-val együtt alkalmazva a szulforafán háromszorosára növelte a gyógyszer hatékonyságát, a sikerarány 20%-ról 60%-ra emelkedett.

A kutatók szerint ez áttörést jelenthet a stroke-kezelésben, mert eddig nem létezett olyan vérhígító, amely egyszerre hatékony és biztonságos.

Nemcsak stroke ellen védhet

A tanulmány szerint a brokkoliból származó vegyület más érrendszeri betegségek megelőzésében is segíthet. A szulforafán gátolja a veszélyes, kóros alvadási folyamatokat, ugyanakkor nem befolyásolja a normális véralvadást, így elvileg trombózis vagy érszűkület ellen is bevethető lehet a jövőben. A szakemberek a kutatást további kísérletekkel, állatmodelleken is folytatják, és más növényi vegyületeket is vizsgálnak, amelyek természetes véralvadásgátlóként működhetnek.