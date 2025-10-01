Ha nem érzi ezt az öt szagot, hamarosan meghalhat

A szaglás elvesztése komoly figyelmeztető jel lehet. Nemcsak azt jelenti, hogy valaki nem érzi a virágok illatát, hanem azt is, hogy a szervezetben súlyosabb gondok húzódhatnak meg. Egy amerikai felmérésben több mint háromezer, 57–85 év közötti embert vizsgáltak, és kiderült: akik nem tudták felismerni az illatokat, sokkal nagyobb eséllyel haltak meg öt éven belül, mint azok, akiknek a szaglása megmaradt.

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

A szaglás elvesztése: illatok, amelyek az életet is jelezhetik

A résztvevőknek hétköznapi illatokat kellett felismerniük, például

narancsot,

borsmentát,

halat,

rózsát

vagy bőrt.

Akik egyiket sem ismerték fel, ötször nagyobb eséllyel haltak meg a következő években, mint azok, akik mindet beazonosították.

A kutatók szerint ennek oka, hogy a szaglás sokat elárul az idegrendszer és a szervezet állapotáról. Az orrban lévő idegsejtek gyorsan megújulnak, ezért ha valaki elveszíti a szaglását, az a test öngyógyító képességének gyengülését jelezheti. Ezért lehet a szaglás elvesztése az egészség romlásának egyik első figyelmeztető jele.

A szaglás hiánya még nem öl, de figyelmeztet a bajra

Fontos hangsúlyozni, hogy nem maga a szaglás elvesztése okozza a halált, hanem az a folyamat, ami mögötte áll. Az idősödő szervezetben a sejtek lassabban regenerálódnak, és a betegségek vagy a környezeti hatások is felhalmozódnak. A szaglás hiánya ezért inkább tünet, egy jelzés, amely előre figyelmeztethet a szervezet romló állapotára.

Olcsó és gyors módszer az egészségi állapot felmérésére

A szaglásvizsgálat egyszerű, gyors és olcsó módszer lehet az egészség állapotának felmérésére.

Az illatok felismerésének képessége olyan, mint egy biológiai lakmuszpapír: jelzi, mennyire képes a szervezet alkalmazkodni és regenerálódni.

A szakemberek szerint ezért érdemes komolyabban venni, ha valaki hirtelen elveszíti a szaglását.