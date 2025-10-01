Ha nem érzi ezt az öt szagot, hamarosan meghalhat

A szaglás elvesztése komoly figyelmeztető jel lehet. Nemcsak azt jelenti, hogy valaki nem érzi a virágok illatát, hanem azt is, hogy a szervezetben súlyosabb gondok húzódhatnak meg. Egy amerikai felmérésben több mint háromezer, 57–85 év közötti embert vizsgáltak, és kiderült: akik nem tudták felismerni az illatokat, sokkal nagyobb eséllyel haltak meg öt éven belül, mint azok, akiknek a szaglása megmaradt.
A résztvevőknek hétköznapi illatokat kellett felismerniük, például
Akik egyiket sem ismerték fel, ötször nagyobb eséllyel haltak meg a következő években, mint azok, akik mindet beazonosították.
A kutatók szerint ennek oka, hogy a szaglás sokat elárul az idegrendszer és a szervezet állapotáról. Az orrban lévő idegsejtek gyorsan megújulnak, ezért ha valaki elveszíti a szaglását, az a test öngyógyító képességének gyengülését jelezheti. Ezért lehet a szaglás elvesztése az egészség romlásának egyik első figyelmeztető jele.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem maga a szaglás elvesztése okozza a halált, hanem az a folyamat, ami mögötte áll. Az idősödő szervezetben a sejtek lassabban regenerálódnak, és a betegségek vagy a környezeti hatások is felhalmozódnak. A szaglás hiánya ezért inkább tünet, egy jelzés, amely előre figyelmeztethet a szervezet romló állapotára.
A szaglásvizsgálat egyszerű, gyors és olcsó módszer lehet az egészség állapotának felmérésére.
Az illatok felismerésének képessége olyan, mint egy biológiai lakmuszpapír: jelzi, mennyire képes a szervezet alkalmazkodni és regenerálódni.
A szakemberek szerint ezért érdemes komolyabban venni, ha valaki hirtelen elveszíti a szaglását.