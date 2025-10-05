Mindent megváltoztathat, amit a Szaturnusz holdján találtak

A Szaturnusz holdja, az Enceladus különleges jelenségével már évekkel ezelőtt felhívta magára a figyelmet. A felszínét borító több kilométer vastag jégréteg alatt egy hatalmas óceán húzódik, amelyből a „tigriscsíkoknak” nevezett repedések mentén vízgőz- és jégszemcse-gejzírek törnek a világűrbe. A Cassini űrszonda több alkalommal átrepült ezeken a kilövelléseken, és érzékeny műszerei képesek voltak rögzíteni a kidobódó anyag összetételét. Az adatok újraértékelésével új ismeretekre tettek szert a tudósok.

A Szaturnusz holdja alól előtörő gejzírek.

Az élet alapanyagai rejtőznek a Szaturnusz holdja alatt?

A legújabb elemzések szerint a jégszemcsék nem pusztán vizet, hanem komplex szerves molekulákat is tartalmaznak. Ezek között alifás és ciklikus vegyületek, éterek, valamint oxigént és nitrogént tartalmazó molekulák is találhatók.

A Földön hasonló vegyületek vannak, amelyek nélkülözhetetlenek az élő szervezetek számára, hiszen belőlük épülnek fel az aminosavak és a nukleinsavak, vagyis az élet alapkövei.

A felfedezés ezért óriási jelentőségű: azt sugallja, hogy az Enceladus óceánja potenciálisan alkalmas lehet egyszerű életformák fenntartására.

Viták a forrásról

A tudományos közösségben élénk vita zajlik arról, honnan származnak ezek a szerves molekulák. Egyes kutatók szerint a Szaturnusz környékén tapasztalható erős sugárzás képes a felszíni jégben is új vegyületeket létrehozni. Más szakértők azonban úgy vélik, hogy a gejzírek és az Enceladus körül keringő jégszemcsék azonos kémiai összetétele inkább arra utal, hogy a molekulák közvetlenül a felszín alatti óceánból származnak.

Ez a forgatókönyv sokkal közelebb áll ahhoz az elképzeléshez, hogy valóban lakható környezet rejtőzik a jégpáncél mélyén.

Milyen vizsgálatokat végzett a Cassini?

A Cassini űrszonda Cosmic Dust Analyzer nevű műszere a nagy sebességű ütközések révén szétrobbanó jégszemcsék molekuláit vizsgálta. A most alkalmazott fejlettebb kiértékelési módszerek képesek voltak azonosítani azokat a vegyületeket, amelyek korábban rejtve maradtak az "unalmasabb" vízmolekulák között. Ez a fajta utólagos adatfeldolgozás rámutat arra, hogy a régi űrmissziók archívumában is lapulhatnak még váratlan meglepetések.