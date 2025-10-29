Krónikus székrekedés – ez a gyümölcs segíthet

A kivi különösen ígéretes gyümölcs. Rosttartalma, polifenoljai és az emésztőenzimként ismert aktinidin együttese javítja a széklet konzisztenciáját és növeli a székletürítés gyakoriságát. Ráadásul sokan jobban tolerálják, mint más, hagyományos „székrekedésbarát” gyümölcsöket. A beszámolók szerint kevesebb puffadást és gázképződést okoz, miközben kézzelfogható megkönnyebbülést hoz. Emiatt a kivi a természetes opciók élvonalába került.

A kivi megoldhatja a székrekedést

Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Székrekedés ellen ásványvíz

Bár minden folyadék számít, a krónikus székrekedés esetén a kulcs sokszor a minőség. A magnézium- és szulfátgazdag ásványvíz ozmotikus hatása révén több vizet vonz a bélbe, ezáltal lágyítja a székletet és serkenti a mozgást. Más szóval: nem csak a mennyiségen, a beltartalmon is múlik. Ha a palackon magasabb magnézium- és szulfáttartalmat lát, valószínűbb, hogy célzott segítséget kap az emésztéshez.

Mindemellett a megfelelő hidratáltság a bélműködés alapja. Sokaknál beválik a napindító, nagyobb pohár ásványvíz éhgyomorra, majd a nap folyamán kisebb kortyokban folytatott ivás. Ugyanakkor érdemes figyelni a test jelzéseire: egyeseknél a túl gyors váltás enyhe hasi korgást okozhat. Ez általában átmeneti, és néhány nap alatt csillapodik, ahogy a bélrendszer alkalmazkodik.

A kivi mint napi rutin

Amikor a kivi kerül terítékre, a rendszeresség számít. A legtöbb résztvevő akkor tapasztal javulást, ha a kivit naponta, több héten át fogyasztja. A gyümölcs rostjai a bélben vizet kötnek meg, így lágyabb, könnyebben távozó székletet eredményeznek. Emellett a kivi gyengéd, mégis határozott „emésztésbarát” profilja miatt sokak napi alapélelmiszerévé válhat.

Természetesen a gyakorlati kérdések is fontosak. Sokaknak a reggelihez vagy a tízóraihoz illesztve a legkényelmesebb. Ha érzékeny gyomrú, hámozza meg; ha jól tolerálja, a héj is fogyasztható, plusz rostellátást adva. És még egy apró, de nem elhanyagolható tanács: a kivit társítsa fehérjével vagy egészséges zsírral (például joghurttal vagy olajos magvakkal), így az energialöket egyenletesebb lesz, és az emésztés is kellemesebbnek érződik.