Krónikus székrekedés – ez a gyümölcs segíthet

26 perce
Olvasási idő: 8 perc
Az új összehasonlító elemzések szerint két egyszerű, mégis hatékony természetes eszköz emelkedik ki a krónikus székrekedés enyhítésében: a kiviben és a magnéziumban, illetve szulfátokban gazdag ásványvíz. A kutatók azt vizsgálták, hogy mi működik a leginkább, amikor az étrendi és életmódbeli lehetőségeket mérlegeljük. Így végre nem kell beérnünk azzal a tanáccsal, hogy „együnk több rostot” – célzottabb útmutatást kapunk a székrekedés elkerülésére.
A kivi különösen ígéretes gyümölcs. Rosttartalma, polifenoljai és az emésztőenzimként ismert aktinidin együttese javítja a széklet konzisztenciáját és növeli a székletürítés gyakoriságát. Ráadásul sokan jobban tolerálják, mint más, hagyományos „székrekedésbarát” gyümölcsöket. A beszámolók szerint kevesebb puffadást és gázképződést okoz, miközben kézzelfogható megkönnyebbülést hoz. Emiatt a kivi a természetes opciók élvonalába került. 

székrekedés Bernard Monréal, président du syndicat de producteurs des kiwis du Sud et exploitant à Nîmes, présente un kiwi jaune (G) et un kiwi vert, le 10 novembre 2004 à Nîmes. Le kiwi jaune est une espèce inédite, testée par ces agriculteurs du sud de la France, qui confère à ce fruit traditionnellement vert une couleur jaune paille. Aisément reconnaissable à sa peau glabre, sans trace du moindre duvet, cette nouvelle espèce, baptisée "Chinabelle" et obtenue à partir de graines importées de Nouvelle-Zélande, se distingue aussi, et surtout, par sa saveur plus sucrée et parfumée. AFP PHOTO DOMINIQUE FAGET (Photo by DOMINIQUE FAGET / AFP)
A kivi megoldhatja a székrekedést
Székrekedés ellen ásványvíz

Bár minden folyadék számít, a krónikus székrekedés esetén a kulcs sokszor a minőség. A magnézium- és szulfátgazdag ásványvíz ozmotikus hatása révén több vizet vonz a bélbe, ezáltal lágyítja a székletet és serkenti a mozgást. Más szóval: nem csak a mennyiségen, a beltartalmon is múlik. Ha a palackon magasabb magnézium- és szulfáttartalmat lát, valószínűbb, hogy célzott segítséget kap az emésztéshez.

Mindemellett a megfelelő hidratáltság a bélműködés alapja. Sokaknál beválik a napindító, nagyobb pohár ásványvíz éhgyomorra, majd a nap folyamán kisebb kortyokban folytatott ivás. Ugyanakkor érdemes figyelni a test jelzéseire: egyeseknél a túl gyors váltás enyhe hasi korgást okozhat. Ez általában átmeneti, és néhány nap alatt csillapodik, ahogy a bélrendszer alkalmazkodik.

A kivi mint napi rutin

Amikor a kivi kerül terítékre, a rendszeresség számít. A legtöbb résztvevő akkor tapasztal javulást, ha a kivit naponta, több héten át fogyasztja. A gyümölcs rostjai a bélben vizet kötnek meg, így lágyabb, könnyebben távozó székletet eredményeznek. Emellett a kivi gyengéd, mégis határozott „emésztésbarát” profilja miatt sokak napi alapélelmiszerévé válhat. 

Természetesen a gyakorlati kérdések is fontosak. Sokaknak a reggelihez vagy a tízóraihoz illesztve a legkényelmesebb. Ha érzékeny gyomrú, hámozza meg; ha jól tolerálja, a héj is fogyasztható, plusz rostellátást adva. És még egy apró, de nem elhanyagolható tanács: a kivit társítsa fehérjével vagy egészséges zsírral (például joghurttal vagy olajos magvakkal), így az energialöket egyenletesebb lesz, és az emésztés is kellemesebbnek érződik.

Kombinált stratégia

Az új bizonyítékok abban segítenek, hogy világos, megvalósítható tervet állítsunk össze. Első lépésként tegye rendszeressé a kivi fogyasztását, emellett válasszon magnézium- és szulfátgazdag ásványvizet, amelyből a nap folyamán tudatosan kortyol. Ez a párosítás gyakran gyors, mégis kíméletes megkönnyebbülést hoz.

Ezzel párhuzamosan tartsa szem előtt a bevált alapokat:

  • oldható rostok (zab, hüvelyesek),
  • kíméletes mozgás,
  • rendszeres vécészokások.

Mindazonáltal nem csak a természetes megoldások léteznek. Ha a krónikus székrekedés tartósan fennáll, vagy kísérő tünetei vannak (például éjszakai fájdalom, vér a székletben, megmagyarázhatatlan fogyás), forduljon orvoshoz. A recept nélkül kapható készítmények, például a rostkiegészítők vagy az ozmotikus hashajtók célzottan, rövid távon segíthetnek, és az étrendi beavatkozásokkal jól kombinálhatók.

Mikor várhat eredményt és mire figyeljen?

A legtöbb étrendi beavatkozás 2–4 hét alatt fejti ki mérhető hatását, ezért adjon időt a szervezetének. Ha két hét után sincs érezhető változás, finomhangolja a mennyiségeket: növelje fokozatosan a kivi fogyasztását, vagy válasszon magasabb magnéziumtartalmú ásványvizet. Közben figyeljen a szervezete visszajelzéseire: a túl gyors emelés átmeneti puffadást okozhat, amelyet lassabb lépésekre váltva megelőzhet.

Végül ne feledje: a cél nem csupán a „megindulás”, hanem a tartós bélkomfort. A kivi és a megfelelő ásványvíz nem csak tüneti könnyebbséget adhat, hanem a bélműködés ritmusát is finoman újrakalibrálhatja. Mindezt egyszerű, ízletes és mindennapokba illeszthető módon – ami hosszú távon a legnagyobb érték.

 

