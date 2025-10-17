Fontos bejelentés érkezett – betegek millióit érinti!

A szervátültetések egyik legnagyobb problémája eddig a vércsoport-összeférhetetlenség volt. Ha a recipiens immunrendszere idegen antigént érzékel a beültetett szervben, akár percek alatt kilökheti azt.
Az új módszer ezt a problémát egy enzimatikus eljárással oldja meg, amely a szerv vércsoportját alakítja át, nem pedig a betegét.
A szervátültetések rákfenéje: a vércsoport-probléma
0-s vércsoportú betegek csak 0-s típusú szerveket kaphatnak, amelyekből kevés van, és sokszor más betegek kapják meg őket, mert univerzálisan kompatibilisek. Ennek következtében az 0-s vércsoportú páciensek többször kénytelenek évekkel tovább várni, és sokan meghalnak, mielőtt sorra kerülnének.
A hagyományos megoldások – például az immunrendszer mesterséges gyengítése vagy az antitestek eltávolítása – kockázatos és időigényes kezelések, amelyeket jellemzően csak élő donorok esetében alkalmaznak.
Az új módszer viszont magát a szervet teszi kompatibilissé, így gyorsabb és biztonságosabb beavatkozás válhat belőle.
Enzimekkel írhatják újra a transzplantáció szabályait
A Brit Columbiai Egyetem (UBC) kutatói által kifejlesztett enzimek képesek eltávolítani a vércsoportot meghatározó cukrokat, így például az A típusú vérből 0-s típusút hoznak létre.
Az enzimek molekuláris ollóként működnek”
– magyarázta Dr. Stephen Withers professzor.
Eltávolítják a sejtfelszíni jelöléseket, így az immunrendszer már nem tekinti idegennek a szervet.”
Az eljárást először agyhalott recipiensben próbálták ki: a vese két napon át hibátlanul működött, és csak enyhe immunreakció jelentkezett. A kutatók szerint ez jelentős lépés az univerzális szervátültetések felé.
Új remény a transzplantációra váróknak
A következő lépés a klinikai engedélyezés és emberi tesztelés, amelyet a UBC spin-off cége, az Avivo Biomedical végez majd. A cél, hogy az enzimeket nemcsak vesékhez, hanem más szervekhez és vérátömlesztésekhez is alkalmazni lehessen. A kutatók szerint a fejlesztés hosszú távon megmentheti azok életét, akik eddig vércsoportjuk miatt nem juthattak szervhez.
Az eredmények a rangos Nature Biomedical Engineering című szakfolyóiratban jelentek meg.