Fontos bejelentés érkezett – betegek millióit érinti!

A szervátültetések egyik legnagyobb problémája eddig a vércsoport-összeférhetetlenség volt. Ha a recipiens immunrendszere idegen antigént érzékel a beültetett szervben, akár percek alatt kilökheti azt.

A vese enzimatikus módosítása forradalmat hozhat a szervátültetésben.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Az új módszer ezt a problémát egy enzimatikus eljárással oldja meg, amely a szerv vércsoportját alakítja át, nem pedig a betegét.

A szervátültetések rákfenéje: a vércsoport-probléma

0-s vércsoportú betegek csak 0-s típusú szerveket kaphatnak, amelyekből kevés van, és sokszor más betegek kapják meg őket, mert univerzálisan kompatibilisek. Ennek következtében az 0-s vércsoportú páciensek többször kénytelenek évekkel tovább várni, és sokan meghalnak, mielőtt sorra kerülnének.

A hagyományos megoldások – például az immunrendszer mesterséges gyengítése vagy az antitestek eltávolítása – kockázatos és időigényes kezelések, amelyeket jellemzően csak élő donorok esetében alkalmaznak.

Az új módszer viszont magát a szervet teszi kompatibilissé, így gyorsabb és biztonságosabb beavatkozás válhat belőle.

Enzimekkel írhatják újra a transzplantáció szabályait

A Brit Columbiai Egyetem (UBC) kutatói által kifejlesztett enzimek képesek eltávolítani a vércsoportot meghatározó cukrokat, így például az A típusú vérből 0-s típusút hoznak létre.

Az enzimek molekuláris ollóként működnek”

– magyarázta Dr. Stephen Withers professzor.

Eltávolítják a sejtfelszíni jelöléseket, így az immunrendszer már nem tekinti idegennek a szervet.”

Az eljárást először agyhalott recipiensben próbálták ki: a vese két napon át hibátlanul működött, és csak enyhe immunreakció jelentkezett. A kutatók szerint ez jelentős lépés az univerzális szervátültetések felé.

Az átültetésre váró vese egy perfúziós rendszerben. Az eszköz vércsoport-átalakító enzimeket tartalmazó oldatot keringet.

Fotó: Nature Biomedical Engineering

Új remény a transzplantációra váróknak

A következő lépés a klinikai engedélyezés és emberi tesztelés, amelyet a UBC spin-off cége, az Avivo Biomedical végez majd. A cél, hogy az enzimeket nemcsak vesékhez, hanem más szervekhez és vérátömlesztésekhez is alkalmazni lehessen. A kutatók szerint a fejlesztés hosszú távon megmentheti azok életét, akik eddig vércsoportjuk miatt nem juthattak szervhez.

Az eredmények a rangos Nature Biomedical Engineering című szakfolyóiratban jelentek meg.