A kutatók egérkísérletek során jutottak a döbbenetes megfigyelésre. A szívinfarktust követő első 48 órában az immunrendszer elsődleges védelmi vonalát alkotó neutrofil granulociták tömegesen árasztják el az elhalt szívizomterületet. A folyamat egy gén, a Retnlg aktiválódásával jár, amely a RELMy nevű fehérje termeléséhez vezet.

Az infarktust követő 48 órában rengeteg neutrofil özönlik a sérült szívizomhoz. Ezek olyan fehérjéket termelnek, amik károsítják a szívsejtek membránjait.

Fotó: SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SKU

Utóbbi normális esetben a fertőzések elleni védekezésben vesz részt, ám az infarktust követő megjelenése kifejezetten káros:

lyukakat üt a szívizomsejtek membránjába, ami súlyos szívritmuszavart, azaz kamrai tachycardiát idéz elő.

A kamrai tachykardia a hirtelen szívhalál egyik leggyakoribb oka.

A humán szövetmintákban hasonló mintázatot találtak a szakemberek: az infarktuson átesett betegek szívizomsejtjeiben a RETN gén – a Retnlg emberi megfelelője – szintén aktiválódott. Ez arra utal, hogy a mechanizmus nemcsak állatokban, hanem emberekben is működik.

Veszélyben a szív: az infarktus utáni 48 óra a legkritikusabb

Az egereken végzett vizsgálatok azt is kimutatták, hogy ha a RELMy-t termelő gént "lekapcsolták", a szívroham utáni ritmuszavarok száma tizenkettedére csökkent. Emberi szívszövetmintákban is hasonló folyamatokat figyeltek meg: a fehérje emberi megfelelője az infarktuson átesett szívben jóval nagyobb mennyiségben volt jelen, mint egészséges szövetekben.

A kutatás azt is megmutatta, hogy a legnagyobb veszély az első 48 órában áll fenn.

Ekkor jelennek meg tömegesen a gyulladást okozó fehérvérsejtek, és ekkor termelődik a legtöbb szívkárosító fehérje. Ezek együttesen ahhoz vezetnek, hogy szívritmuszavar alakul ki, majd a szívműködés összeomlik, vagyis hirtelen szívhalál következik be.

Hogyan lehetne megmenteni a szívet?

A kutatók többféle vizsgálati módszert alkalmaztak: mikroszkóppal követték nyomon az egerek szívsejtjeiben zajló folyamatokat, majd laboratóriumi kísérletekkel igazolták, hogy a fehérje közvetlenül átfúrja a sejthártyát. A kutatás vezetője, Nina Kumowski szerint ez az eredmény alapvetően megváltoztathatja a szívroham utáni ritmuszavarok kezelésének technikáját.