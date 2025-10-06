Megtalálták azt a négy jelet, ami az emberek 99 százalékánál előre jelzi a szívrohamot

A Journal of the American College of Cardiology (JACC) friss tanulmánya több millió egyesült-államokbeli és dél-koreai ember adatait vizsgálta. A kutatók azt találták, hogy szinte mindenkinél, aki később szívrohamot, agyvérzést kapott vagy más szív- és érrendszeri betegségben szenvedett, már évekkel korábban kimutathatók voltak a rizikótényezők.

A szívroham nem a semmiből érkezik; előzményei vannak, amelyek kezelhetők a megfelelő odafigyeléssel.

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Ilyen:

A szívroham nem a semmiből érkezik

A kutatók több mint 9 millió dél-koreai és több ezer amerikai páciens adatait elemezték. A megdöbbentő eredmény szerint a szívbetegek 99,5 százalékának már az infraktus előtt is olyan egészségügyi értékei voltak, amelyek rendellenesnek számítottak.

Magyarul nem feltétlenül számítottak betegnek, de vérnyomásuk, koleszterinjük vagy vércukruk már a magasabb tartományban mozgott.

A szívroham leggyakoribb előjele a magas vérnyomás volt, amit sokan nem is észlelnek magukon. Az úgynevezett „néma gyilkos” alattomosan károsítja az ereket, és akár évtizedekig is észrevétlenül rombolhat.

A számok nem hazudnak

A vizsgálat szerint a szívroham előtti években a legtöbb érintettnek legalább két kockázati tényezője volt. Ezeket megfelelő életmóddal – például több mozgással, kevesebb sóval és cukorral, valamint rendszeres orvosi ellenőrzéssel – jelentősen csökkenteni lehetett volna.

A kutatók külön hangsúlyozták:

a „váratlan szívroham” valójában nagyon ritka.

Sokkal gyakoribb, hogy az illetőnek már régóta fennállt egy vagy több kezelhető problémája, csak nem vette komolyan a figyelmeztető jeleket.

A tanulmány fő konklúziója, hogy a szívroham megelőzhető. Az emberek többsége nem „peches”, hanem egyszerűen nem figyel oda eléggé a szervezete jelzéseire. Rendszeres vérnyomás- és vércukorméréssel, valamint egészséges életmóddal elkerülhető a szívroham.