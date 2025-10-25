Váratlan felfedezés: halálos betegségtől védheti az anyákat a szoptatás

A kutatók olyan nők emlőszövetét elemezték, akik soha nem voltak rákos betegek. A vizsgálat kimutatta, hogy a CD8+ T-sejtek – a szervezet természetes „katonái” – a szoptatás után évtizedeken keresztül megmaradnak az emlőben. „Ezek a sejtek helyi védelmi egységként működnek, azaz felismerik és elpusztítják az abnormális sejteket” – magyarázta Sherene Loi, a tanulmány vezető szerzője. A kutatás szerint minden egyes szoptatással töltött év 4,3 százalékkal csökkenti az emlőrák kialakulásának kockázatát.

A szoptatás nem csak a babát, az anyát is védi.

Egereken is igazolódott a szoptatás védőhatása

A kutatók állatkísérletekkel is megerősítették az eredményt. Azoknál az egereknél, amelyek teljes szoptatási cikluson mentek keresztül, lassabban nőtt a beültetett mellrákdaganat, mint azoknál, amelyek nem szoptattak. Amikor viszont a T-sejteket mesterségesen eltávolították, a daganat rohamos növekedésnek indult –

vagyis a védőhatást közvetlenül ezek az immunsejtek biztosították.

Emberi vizsgálatok is alátámasztják

Több mint ezer nő klinikai adatainak elemzése során a kutatók azt találták, hogy a gyermekeiket szoptató nők daganataiban több immunsejt volt jelen, és tovább is éltek, mint azok, akik nem szoptattak.

A védőhatás különösen az agresszív, háromszorosan negatív mellrák esetében mutatkozott meg, amely általában nehezebben kezelhető.

Az anyatej nem csodaszer, de erős pajzs lehet

A szakértők szerint a szoptatás során keletkező T-sejtek eredetileg a fertőzések elleni védekezést szolgálják, de mellékhatásként hosszú távú immunmemóriát is létrehoznak a mellben.

„Ez segít megérteni, miért védettebbek egyes nők természetes módon a mellrákkal szemben” – mondta Loi. –

De hangsúlyozni kell, hogy a szoptatás nem kötelező és nem mindenki számára lehetséges, továbbá önmagában nem garantálja a rák elkerülését.”

A jövő kulcsa az immunmemória lehet

A kutatás alapot adhat olyan jövőbeli kezelésekhez, amelyek aktiválni tudják ezeket a védő T-sejteket azoknál is, akik nem tudtak vagy nem akartak szoptatni.

Most már látjuk, hogy a szervezet képes hosszú távon megőrizni a szoptatás immunológiai nyomait”

– mondta Daniel Gray professzor.