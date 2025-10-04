Űrből érkező hang sokkolta Amerikát

Hírlevél

1957. október 4-én a Szovjetunió sikeresen pályára állította a világ első mesterséges holdját. A Szputnyik-1-gyel kezdetét vette az űrkorszak, amely hidegzuhanyként érte az Egyesült Államokat, és közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy 1958-ban megalakuljon a NASA.
A Szputnyik-1 által elindított űrkorszak szorosan összefonódott a fegyverkezési versennyel. A második világháború után a két szuperhatalom – az USA és a Szovjetunió – titokban, katonai célokra kezdte fejleszteni az űrtechnikát. Az amerikai program élén a náci Németországból áttelepített Wernher von Braun állt, míg a szovjetek oldalán Szergej Koroljov vezette a fejlesztéseket. A cél elsősorban olyan interkontinentális rakéták létrehozása volt, amelyek alkalmasak atomfegyverek célba juttatására. Mindkét fél alkalmazott német szakembereket.

A Szputnyik-1 illusztrációja
Fotó: OpenAI DALL-E

Idővel felmerült egy, a katonai érdekeken túlmutató ötlet is: 

tudományos célú műhold felbocsátása.

Eisenhower elnök 1955-ben jelezte, hogy az 1957-ben kezdődő Nemzetközi Geofizikai Év keretében az USA műholdat indítana. Erre válaszul a szovjet vezetés gyorsan engedélyezte Koroljov korábban beadott hasonló javaslatát. A kivitelezést több minisztérium és a Szovjet Tudományos Akadémia részvételével 1956 januárjában kezdték meg, szigorú titoktartás mellett.

Nem indult egyszerűen a Szputnyik-1 fejlesztése

A fejlesztést sok nehézség kísérte, mert a különböző kutatóintézetek között alig volt együttműködés. Bár Koroljov 1956 őszére ígérte a makett átadását, hónapokig semmi kézzelfoghatót nem tudtak felmutatni. A politikai vezetés azonban sürgette a programot, mert mindenáron meg akarták előzni az amerikaiakat. A kezdeti nagyratörő tervek egyszerűsödtek: 

az első műhold végül nem kapott tudományos műszereket, inkább a méretre és látványra helyezték a hangsúlyt.

Mindeközben úgy tűnt, az amerikaiak vezetnek: 1956 szeptemberében a Jupiter-C rakétával 4800 kilométeres szuborbitális repülést hajtottak végre. A szovjetek csak 1957 májusában jutottak el oda, hogy kipróbálják saját R-7 rakétáikat, de az első három teszt sikertelen volt. Augusztus végén és szeptember elején azonban már sikeres indításokat hajtottak végre, amelyek közel 9000 kilométert tettek meg.

This October 1957 NASA image shows a technician putting the finishing touches on Sputnik 1, humanity's first artificial satellite. The pressurized sphere made of aluminum alloy had five primary scientific objectives, test the method of placing an artificial satellite into Earth orbit; provide information on the density of the atmosphere by calculating its lifetime in orbit; test radio and optical methods of orbital tracking; determine the effects of radio wave propagation though the atmosphere; and, check principles of pressurization used on the satellites. The Soviet Union did not immediately grasp the importance of its Sputnik satellite after launching it 50 years ago, triggering a space race with the United States, said the son of then USSR leader Nikita Khrushchev."The consequences became clear much later. At the time it was like sending a ball far away," Sergei Krushchev, an expert on Russia at Brown University in Rhode Island, told a forum on the 50th anniversary of the Sputnik's launch on 02 October 2007. AFP PHOTO/NASA/HO =GETTY OUT= (Photo by ASIF A. SIDDIQI / NASA / AFP)
Az utolsó simítások a Szputnyik-1 műholdon.
Fotó: ASIF A. SIDDIQI / NASA

A Szputnyik–1 diadala

1957. október 4-én este 22:28-kor a Bajkonur űrközpontból indított R-7 rakéta pályára állította a Szputnyik–1-et

  • A fényes alumíniumból készült, 58 centiméter átmérőjű, 83,6 kilós gömb négy antennával sugárzott rádiójelet a Föld felé. 

96 percenként kerülte meg a bolygót, pályája 228 és 947 kilométer közé esett. 

Jellegzetes „bip-bip” hangját amatőr rádiósok is hallhatták.

A műhold 92 napig keringett, majd 1958 januárjában elégve megsemmisült a légkörben. Bár tudományos mérőműszerek nem voltak rajta, megfigyelése hasznos adatokat szolgáltatott például a felsőlégkör sűrűségéről. A Szputnyik–1 felbocsátása inkább politikai üzenet volt: a szovjet tudomány fölényét demonstrálta az amerikaiakkal szemben.

Gyógyír az amerikai sokkra: a NASA megalapítása

Az Egyesült Államokat sokkolta a hír. Teller Ede például úgy fogalmazott, hogy „nagyobb vereség ért minket, mint Pearl Harbornál”. Az amerikai közvéleményben a presztízsveszteség mellett a biztonsági aggodalmak is felerősödtek, hiszen a szovjet rakéták immár elérhették az USA nagyvárosait. A szovjet sajtó diadalittasan ünnepelt: a Népszabadság szerint 

a vörös csillag soha nem ragyogott ilyen fényesen 900 kilométerrel a Föld felett”.

A szovjetek rövidesen újabb mérföldkövet értek el: 

1957 novemberében a Szputnyik–2 fedélzetén útnak indult Lajka kutya, az első élőlény a világűrbe.

Bár a hivatalos verzió szerint egy hétig élt, ma már tudjuk, hogy az állat a kabin túlmelegedése miatt néhány órán belül elpusztult. 1958 májusában a Szputnyik–3 már komplex műszerekkel és napelemekkel ellátva 692 napig keringett a Föld körül.

A Szputnyik-sokk hatására az USA 1958. október 1-jén, nyolcezer alkalmazottal és 100 millió dolláros költségvetéssel megalapította a NASA-t. Még az év februárjában fellőtték első műholdjukat, az Explorer–1-et. Bár az űrbe először Jurij Gagarin jutott el 1961-ben, a Holdra 1969-ben már az amerikai Neil Armstrong lépett.

 

