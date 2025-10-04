Űrből érkező hang sokkolta Amerikát

A Szputnyik-1 által elindított űrkorszak szorosan összefonódott a fegyverkezési versennyel. A második világháború után a két szuperhatalom – az USA és a Szovjetunió – titokban, katonai célokra kezdte fejleszteni az űrtechnikát. Az amerikai program élén a náci Németországból áttelepített Wernher von Braun állt, míg a szovjetek oldalán Szergej Koroljov vezette a fejlesztéseket. A cél elsősorban olyan interkontinentális rakéták létrehozása volt, amelyek alkalmasak atomfegyverek célba juttatására. Mindkét fél alkalmazott német szakembereket.

A Szputnyik-1 illusztrációja

Fotó: OpenAI DALL-E

Idővel felmerült egy, a katonai érdekeken túlmutató ötlet is:

tudományos célú műhold felbocsátása.

Eisenhower elnök 1955-ben jelezte, hogy az 1957-ben kezdődő Nemzetközi Geofizikai Év keretében az USA műholdat indítana. Erre válaszul a szovjet vezetés gyorsan engedélyezte Koroljov korábban beadott hasonló javaslatát. A kivitelezést több minisztérium és a Szovjet Tudományos Akadémia részvételével 1956 januárjában kezdték meg, szigorú titoktartás mellett.

Nem indult egyszerűen a Szputnyik-1 fejlesztése

A fejlesztést sok nehézség kísérte, mert a különböző kutatóintézetek között alig volt együttműködés. Bár Koroljov 1956 őszére ígérte a makett átadását, hónapokig semmi kézzelfoghatót nem tudtak felmutatni. A politikai vezetés azonban sürgette a programot, mert mindenáron meg akarták előzni az amerikaiakat. A kezdeti nagyratörő tervek egyszerűsödtek:

az első műhold végül nem kapott tudományos műszereket, inkább a méretre és látványra helyezték a hangsúlyt.

Mindeközben úgy tűnt, az amerikaiak vezetnek: 1956 szeptemberében a Jupiter-C rakétával 4800 kilométeres szuborbitális repülést hajtottak végre. A szovjetek csak 1957 májusában jutottak el oda, hogy kipróbálják saját R-7 rakétáikat, de az első három teszt sikertelen volt. Augusztus végén és szeptember elején azonban már sikeres indításokat hajtottak végre, amelyek közel 9000 kilométert tettek meg.

Az utolsó simítások a Szputnyik-1 műholdon.

Fotó: ASIF A. SIDDIQI / NASA

A Szputnyik–1 diadala

1957. október 4-én este 22:28-kor a Bajkonur űrközpontból indított R-7 rakéta pályára állította a Szputnyik–1-et.

A fényes alumíniumból készült, 58 centiméter átmérőjű, 83,6 kilós gömb négy antennával sugárzott rádiójelet a Föld felé.

96 percenként kerülte meg a bolygót, pályája 228 és 947 kilométer közé esett.

Jellegzetes „bip-bip” hangját amatőr rádiósok is hallhatták.

A műhold 92 napig keringett, majd 1958 januárjában elégve megsemmisült a légkörben. Bár tudományos mérőműszerek nem voltak rajta, megfigyelése hasznos adatokat szolgáltatott például a felsőlégkör sűrűségéről. A Szputnyik–1 felbocsátása inkább politikai üzenet volt: a szovjet tudomány fölényét demonstrálta az amerikaiakkal szemben.