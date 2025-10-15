Hírlevél

kopaszodás

A legváratlanabb helyről érkezhet a hajhullás ellenszere

Új áttörést értek el a hajhullás kezelésében: a „zöld aranynak” is nevezett növényből kivont természetes édesítő, a sztívia egyik fő összetevője segíthet a haj növekedésének visszaállításában. A kutatók szerint a sztívia hajhullás elleni alkalmazása új távlatokat nyithat a kopaszodás elleni küzdelemben.
Egy friss ausztrál kutatás szerint a sztívia hajhullás elleni hatása a szteviozidnak, vagyis a növényből kivont természetes édesítőnek köszönhető, amely fokozza a jól ismert hajserkentő szer, a minoxidil felszívódását a bőrben. A kutatók egy különleges, oldékony mikrotűs tapaszt fejlesztettek, amely a hatóanyagot közvetlenül a hajhagymákhoz juttatja. A módszer áttörést jelenthet a hajhullás kezelése és visszafordítása terén.

A sztívia hajhullás ellen is hatásos.
Fotó: Shutterstock

Édesítőszerből gyógyszer: a sztívia hajhullás elleni alkalmazása

A Sydney-i Egyetem kutatócsoportja Lifeng Kang professzor vezetésével nem édesítőszerként, hanem hatóanyag-szállítóként alkalmazta a szteviozidot. Az apró, bőrbe oldódó tűkből álló szteviozid tapasz fájdalommentesen juttatja be a minoxidilt a mélyebb rétegekbe, ahol a hajhagymák találhatók. A kísérletek során a természetes anyag nemcsak segítette a minoxidil oldódását, hanem 18-szorosára növelte annak felszívódását.

A haj újraéledése: látványos eredmények

A tudósok egérkísérletekben tesztelték az új tapaszt, ahol 35 nap alatt a kopasz területek átlagosan 67,5 százalékban újra szőrösek lettek. Ez a hagyományos hajhullás ellen használt minoxidilos kezelésekhez képest jelentős előrelépés. A szteviozid tapasz nemcsak fokozta a haj növekedését, hanem a hajhagymákat az aktív, növekedési fázisba állította.

Forradalmi mikrotűs technológia

Az új eljárás alapját képező mikrotűs rendszer egyre népszerűbb az orvostudományban. A bőrre helyezett, lebomló tűk teljesen fájdalommentesek, és a hagyományos injekciókkal ellentétben nem hagynak nyomot, illetve a bőrt sem irritálják. A mikrotűs megoldással kombinált szteviozid két problémát is orvosol: 

  • növeli a hatóanyag oldhatóságát 
  • és segít abban, hogy az áthatoljon a bőr védőrétegén.

Hajhullás visszafordítása természetes úton

Ha a mostani eredményeket emberi vizsgálatok is megerősítik, a sztívia hajhullás elleni alkalmazása mindennapossá válhat. A cukorhelyettesítőként régóta ismert sztívia így új szerepet kaphat: nemcsak édesítőszerként, hanem a hajhullás visszafordítása terén is forradalmat hozhat. A kutatók szerint a módszer csökkentheti a mellékhatásokat, hatékonyabbá, valamint kényelmesebbé teheti a kezelést a páciensek számára.

Miért kopaszodunk?

Az androgenetikus alopecia, vagyis a férfi és női típusú kopaszodás, a hajritkulás leggyakoribb formája. Kialakulásában genetikai és hormonális tényezők is szerepet játszanak. A hajtüszők idővel érzékennyé válnak a dihidrotesztoszteronra (DHT), ami zsugorodást és hajritkulást okoz.

A minoxidil az egyik legismertebb, engedélyezett kezelés, amely javítja a fejbőr vérkeringését, ezáltal meghosszabbítja a haj növekedési ciklusát. Ugyanakkor a hatóanyag nehezen jut át a bőrön, és rosszul oldódik vízben, így a hatása sokszor korlátozott. A betegeknek hónapokig kell kitartóan alkalmazniuk, mire látható eredményt tapasztalnak.

 

