A legváratlanabb helyről érkezhet a hajhullás ellenszere

Egy friss ausztrál kutatás szerint a sztívia hajhullás elleni hatása a szteviozidnak, vagyis a növényből kivont természetes édesítőnek köszönhető, amely fokozza a jól ismert hajserkentő szer, a minoxidil felszívódását a bőrben. A kutatók egy különleges, oldékony mikrotűs tapaszt fejlesztettek, amely a hatóanyagot közvetlenül a hajhagymákhoz juttatja. A módszer áttörést jelenthet a hajhullás kezelése és visszafordítása terén.
Édesítőszerből gyógyszer: a sztívia hajhullás elleni alkalmazása
A Sydney-i Egyetem kutatócsoportja Lifeng Kang professzor vezetésével nem édesítőszerként, hanem hatóanyag-szállítóként alkalmazta a szteviozidot. Az apró, bőrbe oldódó tűkből álló szteviozid tapasz fájdalommentesen juttatja be a minoxidilt a mélyebb rétegekbe, ahol a hajhagymák találhatók. A kísérletek során a természetes anyag nemcsak segítette a minoxidil oldódását, hanem 18-szorosára növelte annak felszívódását.
A haj újraéledése: látványos eredmények
A tudósok egérkísérletekben tesztelték az új tapaszt, ahol 35 nap alatt a kopasz területek átlagosan 67,5 százalékban újra szőrösek lettek. Ez a hagyományos hajhullás ellen használt minoxidilos kezelésekhez képest jelentős előrelépés. A szteviozid tapasz nemcsak fokozta a haj növekedését, hanem a hajhagymákat az aktív, növekedési fázisba állította.
Forradalmi mikrotűs technológia
Az új eljárás alapját képező mikrotűs rendszer egyre népszerűbb az orvostudományban. A bőrre helyezett, lebomló tűk teljesen fájdalommentesek, és a hagyományos injekciókkal ellentétben nem hagynak nyomot, illetve a bőrt sem irritálják. A mikrotűs megoldással kombinált szteviozid két problémát is orvosol:
- növeli a hatóanyag oldhatóságát
- és segít abban, hogy az áthatoljon a bőr védőrétegén.
Hajhullás visszafordítása természetes úton
Ha a mostani eredményeket emberi vizsgálatok is megerősítik, a sztívia hajhullás elleni alkalmazása mindennapossá válhat. A cukorhelyettesítőként régóta ismert sztívia így új szerepet kaphat: nemcsak édesítőszerként, hanem a hajhullás visszafordítása terén is forradalmat hozhat. A kutatók szerint a módszer csökkentheti a mellékhatásokat, hatékonyabbá, valamint kényelmesebbé teheti a kezelést a páciensek számára.
Miért kopaszodunk?
Az androgenetikus alopecia, vagyis a férfi és női típusú kopaszodás, a hajritkulás leggyakoribb formája. Kialakulásában genetikai és hormonális tényezők is szerepet játszanak. A hajtüszők idővel érzékennyé válnak a dihidrotesztoszteronra (DHT), ami zsugorodást és hajritkulást okoz.
A minoxidil az egyik legismertebb, engedélyezett kezelés, amely javítja a fejbőr vérkeringését, ezáltal meghosszabbítja a haj növekedési ciklusát. Ugyanakkor a hatóanyag nehezen jut át a bőrön, és rosszul oldódik vízben, így a hatása sokszor korlátozott. A betegeknek hónapokig kell kitartóan alkalmazniuk, mire látható eredményt tapasztalnak.