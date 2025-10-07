Álmaiban sem gondolná: hihetetlen hatásai vannak ennek az élelmiszernek

A tudósok a hagyományos ecetsavat szén- és kobalt-alapú nanorészecskékkel, úgynevezett kvantumpontokkal kombinálták. Az így létrejött anyag sokszorosan hatékonyabbnak bizonyult a kórházi fertőzésekért felelős kórokozók, például a Staphylococcus aureus, az E. coli és az Enterococcus faecalis ellen. A különleges savas közeg nemcsak a szuperbaktériumok külső falát roncsolja, hanem a belső sejtszerkezetet is megtámadja, így a mikroorganizmusok teljesen elpusztulnak.

A nanorészecskéket tartalmazó ecet megölheti az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókat, a szuperbaktériumokat.

Fotó: TIM PANNELL / Mint Images

Új fegyver a szuperbaktériumok elleni harcban

A nanorészecskékkel felturbózott ecet kettős támadást indít:

a savas környezet megrepeszti a baktériumsejteket, miközben a kvantumpontok szabad gyököket szabadítanak fel, amelyek a sejtek DNS-ét és membránjait is tönkreteszik.

A kutatók szerint a módszer különösen hatékony az antibiotikum-rezisztens törzsek ellen, amelyek világszerte komoly közegészségügyi fenyegetést jelentenek.

Nem mérgező, mégis halálos a baktériumokra

Laboratóriumi és állatkísérletekben is sikerült bizonyítani, hogy a kombinált ecetsavkezelés elpusztítja a fertőzéseket anélkül, hogy károsítaná az emberi sejteket. Egérkísérletekben például a sebfertőzések gyorsan eltűntek, a szövetek regenerációja pedig felgyorsult. A kutatók szerint a módszer olcsó, biztonságos és akár a fejlődő országokban is bevethető lehet, ahol az antibiotikumhoz való hozzáférés korlátozott.

Világjárványt okozhatnak az ellenálló baktériumok

A WHO előrejelzése szerint, ha az antibiotikum-rezisztencia tovább terjed, 2050-re évente akár 10 millió ember is meghalhat a szuperbaktérium-fertőzések következtében. Mivel az új antibiotikumok fejlesztése nehézkes és költséges, szükség van alternatív megoldások keresésére is. Ezért is tekinthető jelentős felfedezésnek a módosított ecet sikeres alkalmazása.