Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

A Gaia űrtávcső adatai alapján a csillagászok arra figyeltek fel, hogy a galaxis középpontjától 30–65 ezer fényévnyi távolságban több tízezer csillag szinte egyszerre, szinkronban mozog. A mozgás nem véletlenszerű: mintha a csillagok egy kozmikus „mexikói hullámot” indítottak volna el, amely lassan, de határozottan végigsöpör a Tejútrendszer külső régióin. Ez a különös mintázat csak a rendkívül pontos Gaia-méréseknek köszönhetően vált láthatóvá, amelyek több milliárd csillag helyzetét és mozgását követték nyomon közel 12 éven át.

Rejtélyes hullám mozdította ki a Tejútrendszer csillagait. (A kép illusztráció)

Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

Mi okozhatta a Tejútrendszert elérő hatalmas hullámot?

A kutatók szerint a hullám legvalószínűbb oka egy kozmikus ütközés lehetett. Valószínű, hogy a múltban egy kisebb törpegalaxis haladt át a Tejútrendszeren, és gravitációs hatása hatalmas lökéshullámot indított el. Az ilyen események nem ritkák:

galaxisunk története során több kisebb rendszert „nyelt el”, amelyek ma is felismerhetők a csillagok mozgásában.

A jelenség azt bizonyítja, hogy galaxisunk még mindig formálódik, és az ilyen hatalmas hullámok akár több százmillió évig is fennmaradhatnak.

Hogyan különbözik a Radcliffe-hullámtól?

A felfedezés emlékeztet a korábban azonosított Radcliffe-hullámra, amely a Földhöz közelebb található, és főként csillagkeletkezési régiókhoz kötődik. A most megfigyelt "Nagy Hullám" (Great Wave) azonban sokkal nagyobb léptékű, és a Tejútrendszer külső részeit érinti. A két hullám közötti kapcsolat egyelőre nem tisztázott, de a csillagászok szerint akár ugyanannak a galaktikus perturbációnak a jelei is lehetnek.

Nyugtalan galaxis

A hullám nemcsak vízszintesen, hanem a galaxis síkjára merőleges irányban is mozgatja a csillagokat, néha több száz fényévnyi kitérést okozva. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a Tejútrendszer nem stabil, hanem állandó mozgásban van, és minden egyes gravitációs kölcsönhatás nyomot hagy a szerkezetében.

A felfedezés az Astronomy & Astrophysics folyóiratban jelent meg, és további kutatásokra ösztönzi a szakembereket, hiszen a Gaia űrtávcső adatai alapján még számos, eddig rejtett kozmikus mintázat vár felfedezésre.