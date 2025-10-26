Egy hihetetlen történet! Elfogyott az üzemanyag, vitorlás lett a tengeralattjáróból

Alexander Dean Douglas hadnagy, az R-14 parancsnoka és a 30 fős legénység váratlan parancsot kapott a kifutásra a Hawaii-szigeteken 1921 májusában. A tengeralattjárónak egy eltűnt hajó után kellett kutatnia több másik amerikai egységgel együtt. Az R-14 kétheti élelmet, vizet és üzemanyagot vételezett az induláskor, mert a parancs szerint ilyen időtartamú küldetésre kellett számítaniuk.
10 nap múlva leállt a tengeralattjáró dízelmotorja, mert sós víz jutott a gépházba. Ahhoz nem volt elegendő az akkumulátor kapacitása, hogy az elektromos motorral hajózzanak vissza, csak egy-két órára elegendő töltés volt benne. Hogy végképp lehetetlen legyen a legénység helyzete, elromlott az R1-4 rádiója, ezért nem tudtak vészjelzést adni és segítséget kérni. Így viszont a flottaparancsnokság nem tudta, hogy most már az egyik mentőhajót is meg kellene menteni.
Vissza az alapokhoz: vitorlássá változik a tengeralattjáró
A tengeralattjáró 160 kilométerre Hawaii-tól csendben sodródott az óceánon, távol volt a forgalmas útvonalaktól, így nem járt arra más hajó. A fiatal parancsnok csak abban bízhatott, hogy a gépészek meg tudják javítani a motort, de Gallemore főtechnikus kénytelen volt közölni:
A gépeket csak kikötőben tudjuk megjavítani.
Douglas hadnagy elrendelte, hogy minden elektromos fogyasztót – pl. a konyhai sütőt és a felesleges lámpákat – kapcsolják le, mert így takarékoskodhattak a telepek töltésével. A parancsnok úgy gondolta, később még nagy szükség lesz az akkumulátorokra és az elektromos motorokra, és ez be is bizonyosodott. Az áramspórolás azonban még nem oldotta meg a mozgásképtelenség problémáját. Az elsőtiszt megkérdezte Douglast:
Van valami ötlete ötlet, kapitány?
Mire a hadnagy ezt felelte:
De még mennyire! Vitorlázni fogunk.
A parancsot eleinte hitetlenkedve fogadták a tengerészek, de a kételkedést hamar felváltotta a lelkesedés. A legfiatalabb, legmodernebb fegyvernem matrózai, akiket lenéztek a csatahajókon, bebizonyíthatta, hogy épp úgy értenek a hajózáshoz, mint más tengerészek.
A buhera-vitorlás
A legénység nekilátott a feladatnak. 12 vászon függőágyat varrtak össze, először orrvitorlának, árbocnak pedig a torpedódarut szerelték fel a toronyra. A priccsek keretei töltötték be a vitorlarúd szerepét, és drótköteleket feszítettek ki több ponton a fedélzeten, hogy stabilizálják a tákolmányt. A tengeralattjáró alig 3 óra alatt vitorlássá változott.
A hadnagy kiadta a parancsot:
Irány Hilo szigete, 320 fok!
Bár a megoldás abszurdnak és kontármunkának tűnt, bevált. A matrózok beállították a vitorlákat a megfelelő szögbe és az R-14 megindult. Azt nem lehet állítani, hogy a hatalmas sebesség miatt sorra estek volna a vízbe a tengerészek a fedélzetről, ugyanis a tengeralattjáró 1,6 km per óra sebességgel haladt - de legalább nem egy helyben állt.
Az R-14, mint egy VIII. századi viking hajó, úgy haladt előre a szél erejével. Az ágynemű kitűnően orrvitorlaként teljesítette a feladatát, ezért a hadnagy fővitorlát is varratott a többi függőágyból. Amikor ezt is felhúzták, a tengeralattjáró elérte a szédítő 2,8 km per óra sebességet.
Célba ér a vitorlás tengeralattjáró
Május 13-án ezt jegyezték be a hajónaplóba:
A Kumukahi-fok három vonásra balra a hajó orrától már látható.
Ez azt jelentette, hogy elérték a Hawaii-szigetcsoport egyik szigetét. A türelmetlen hadnagy most egy sudárvitorlát varratott, de ez azt jelentette, hogy már csak néhány takarójuk és ágykeretük maradt. A legénység felváltva aludt, és dolgozott a vitorlák szabályozásán. Az újabb vitorlával azonban ismét nyertek egy kis sebességet.
Másnap még mindig több mint 30 kilométerre voltak a szigettől, amikor egy áramlatba került a vitorlás tengeralattjáró, emiatt csökkent a sebessége. Május 15-én értek csak a sziget közelébe.
Douglas hadnagy 05.30-kor beindíttatta az elektromos motorokat, és géperővel futott be a kikötőbe. A rádió épp újra működésbe lépett, így a rádiós végre leadhatta a jelzést a parancsnokságnak, hogy az R-14 nem tűnt el, csak 64 órán keresztül vitorlázott a Csendes-óceánon.
Másnap egy másik amerikai tengeralattjáró vizet, élelmiszert és üzemanyagot adott át az R-14-nek, majd a két hajó együtt futott be Pearl Harborba május 17-én.
Itt Douglas hadnagy dicséretet kapott a közvetlen parancsnokától, Nimitz korvettkapitánytól, aki méltatta a hadnagy kezdeményezőkészségét és eredeti probléma-megoldó képességét. Nimitz később az amerikai flotta főparancsnoka lett.
- Az R-14 egészen a második világháború végéig szolgált iskolahajóként. 1946-ban szétbontották.