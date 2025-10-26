Egy hihetetlen történet! Elfogyott az üzemanyag, vitorlás lett a tengeralattjáróból

Alexander Dean Douglas hadnagy, az R-14 parancsnoka és a 30 fős legénység váratlan parancsot kapott a kifutásra a Hawaii-szigeteken 1921 májusában. A tengeralattjárónak egy eltűnt hajó után kellett kutatnia több másik amerikai egységgel együtt. Az R-14 kétheti élelmet, vizet és üzemanyagot vételezett az induláskor, mert a parancs szerint ilyen időtartamú küldetésre kellett számítaniuk.

Az R-14 tengeralattjárót 1919-ben bocsátották vízre, és 1945-ig szolgált

Fotó: Ibiblio.org

10 nap múlva leállt a tengeralattjáró dízelmotorja, mert sós víz jutott a gépházba. Ahhoz nem volt elegendő az akkumulátor kapacitása, hogy az elektromos motorral hajózzanak vissza, csak egy-két órára elegendő töltés volt benne. Hogy végképp lehetetlen legyen a legénység helyzete, elromlott az R1-4 rádiója, ezért nem tudtak vészjelzést adni és segítséget kérni. Így viszont a flottaparancsnokság nem tudta, hogy most már az egyik mentőhajót is meg kellene menteni.

Vissza az alapokhoz: vitorlássá változik a tengeralattjáró

A tengeralattjáró 160 kilométerre Hawaii-tól csendben sodródott az óceánon, távol volt a forgalmas útvonalaktól, így nem járt arra más hajó. A fiatal parancsnok csak abban bízhatott, hogy a gépészek meg tudják javítani a motort, de Gallemore főtechnikus kénytelen volt közölni:

A gépeket csak kikötőben tudjuk megjavítani.

Douglas hadnagy elrendelte, hogy minden elektromos fogyasztót – pl. a konyhai sütőt és a felesleges lámpákat – kapcsolják le, mert így takarékoskodhattak a telepek töltésével. A parancsnok úgy gondolta, később még nagy szükség lesz az akkumulátorokra és az elektromos motorokra, és ez be is bizonyosodott. Az áramspórolás azonban még nem oldotta meg a mozgásképtelenség problémáját. Az elsőtiszt megkérdezte Douglast:

Van valami ötlete ötlet, kapitány?

Mire a hadnagy ezt felelte:

De még mennyire! Vitorlázni fogunk.

A parancsot eleinte hitetlenkedve fogadták a tengerészek, de a kételkedést hamar felváltotta a lelkesedés. A legfiatalabb, legmodernebb fegyvernem matrózai, akiket lenéztek a csatahajókon, bebizonyíthatta, hogy épp úgy értenek a hajózáshoz, mint más tengerészek.