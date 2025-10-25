Tízezer métert zuhant a fiatal nő ejtőernyő nélkül



Egy repülős karrier kezdete

Vesna Vulovic 22 évesen lett légi utaskísérő

Fotó: The Independent

A szerb Vesna Vulović egy évet végzett el az egyetemen, majd Londonba és Stockholmba utazott, hogy megtanuljon angolul. Amikor visszatért Belgrádba, összefutott egy régi barátnőjével, aki a JAT jugoszláv légitársaságnál dolgozott.

Olyan csinos volt az egyenruhájában, hogy arra gondoltam, miért ne lehetnék én is légi utaskísérő?

Beadta a jelentkezését a céghez. Mivel orvosi vizsgálat is várt rá, egy liter kávét megivott előtte, hogy eltitkolja az alacsony vérnyomását. A trükk bevált, felvették.

A végzetes nap

Egy év múlva, 1972. január 25-én a nő Koppenhágába érkezett a JAT 367-es járatával. Tévedésből osztották be erre az útra, összekeverték egy másik Vesna nevű légi utaskísérővel, de nem bánta, mert még sosem járt Koppenhágában.

A katasztrófát szenvedett gép Stockholmban, az induláskor

Fotó: Kjell Nilsson / Airliners.net

A személyzetnek szabad volt a délutánja és a másnap délelőttje is, mert csak a következő nap délután indultak Belgrádba. Vesna Vulović legszívesebben városnézéssel töltötte volna az időt, de a társai elcipelték magukkal bevásárolni. A fiatal nő később arról számolt be, hogy a többiek mintha érezték volna a közeledő végzetet.

Senki nem mondta, de tudtam, mit éreznek. A kapitány nem mozdult ki a szobájából. Az elsőtiszt a reggelinél a gyerekeiről beszélt, mintha másnak nem lettek volna gyerekei a személyzet tagjai közül.

A gép 14:30-kor érkezett meg Koppenhágába. Az előző út személyzete elhagyta a repülőgépet, Vesna és társai pedig átvették járatot. A kiszálló utasok között volt egy férfi, aki mindenkinek feltűnt az idegessége miatt.

A földi kiszolgálók vezetője is gyanúsnak találta. Ma már azt gondolom, hogy az a férfi Stockholmban becsekkolt egy bőröndöt, és ő maga Koppenhágában kiszállt. A bőröndje tovább utazott velünk. Abban kellett lennie a pokolgépnek.

A gép Zürichben, egy évvel a baleset előtt

Fotó: Wikimedia Commons

A dániai megálló után rendben emelkedett a DC-9-es típusú gép, és úgy tűnt, minden gond nélkül zajlik majd. Az NDK légterében, 10,058 méter magasságban azonban a gép váratlanul felrobbant.

A zuhanás

A gép hátsó része az erdőben

Fotó: Aero Telegraf

A roncsból emberi testek, kézitáskák, bőröndök repültek ki. Vesna Vulovićot csak azért nem szívta ki a légnyomáskülönbség, mert egy ételes kocsi mögé szorult a gép farokrészében, ahol a szolgálati helye volt. Ez volt a géptörzs legnagyobb, egyben maradt része. A gép vezérsíkja ejtőernyőként fékezte a zuhanást. A roncsdarab egy havas hegyoldalra, egy fenyőerdőre esett. A fák ágai, a mély hó és a lejtős hegyoldal tompította a becsapódás kinetikus energiáját. A hó emellett pedig a tűz kockázatát is csökkentette. Mint később kiderült, a nő alacsony vérnyomása is segített a hirtelen nyomáscsökkenéskor, mert a szíve nem igyekezett túlzott erővel pumpálni a vért.