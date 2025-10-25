Tízezer métert zuhant a fiatal nő ejtőernyő nélkül

Egy repülős karrier kezdete
A szerb Vesna Vulović egy évet végzett el az egyetemen, majd Londonba és Stockholmba utazott, hogy megtanuljon angolul. Amikor visszatért Belgrádba, összefutott egy régi barátnőjével, aki a JAT jugoszláv légitársaságnál dolgozott.
Olyan csinos volt az egyenruhájában, hogy arra gondoltam, miért ne lehetnék én is légi utaskísérő?
Beadta a jelentkezését a céghez. Mivel orvosi vizsgálat is várt rá, egy liter kávét megivott előtte, hogy eltitkolja az alacsony vérnyomását. A trükk bevált, felvették.
A végzetes nap
Egy év múlva, 1972. január 25-én a nő Koppenhágába érkezett a JAT 367-es járatával. Tévedésből osztották be erre az útra, összekeverték egy másik Vesna nevű légi utaskísérővel, de nem bánta, mert még sosem járt Koppenhágában.
A személyzetnek szabad volt a délutánja és a másnap délelőttje is, mert csak a következő nap délután indultak Belgrádba. Vesna Vulović legszívesebben városnézéssel töltötte volna az időt, de a társai elcipelték magukkal bevásárolni. A fiatal nő később arról számolt be, hogy a többiek mintha érezték volna a közeledő végzetet.
Senki nem mondta, de tudtam, mit éreznek. A kapitány nem mozdult ki a szobájából. Az elsőtiszt a reggelinél a gyerekeiről beszélt, mintha másnak nem lettek volna gyerekei a személyzet tagjai közül.
A gép 14:30-kor érkezett meg Koppenhágába. Az előző út személyzete elhagyta a repülőgépet, Vesna és társai pedig átvették járatot. A kiszálló utasok között volt egy férfi, aki mindenkinek feltűnt az idegessége miatt.
A földi kiszolgálók vezetője is gyanúsnak találta. Ma már azt gondolom, hogy az a férfi Stockholmban becsekkolt egy bőröndöt, és ő maga Koppenhágában kiszállt. A bőröndje tovább utazott velünk. Abban kellett lennie a pokolgépnek.
A dániai megálló után rendben emelkedett a DC-9-es típusú gép, és úgy tűnt, minden gond nélkül zajlik majd. Az NDK légterében, 10,058 méter magasságban azonban a gép váratlanul felrobbant.
A zuhanás
A roncsból emberi testek, kézitáskák, bőröndök repültek ki. Vesna Vulovićot csak azért nem szívta ki a légnyomáskülönbség, mert egy ételes kocsi mögé szorult a gép farokrészében, ahol a szolgálati helye volt. Ez volt a géptörzs legnagyobb, egyben maradt része. A gép vezérsíkja ejtőernyőként fékezte a zuhanást. A roncsdarab egy havas hegyoldalra, egy fenyőerdőre esett. A fák ágai, a mély hó és a lejtős hegyoldal tompította a becsapódás kinetikus energiáját. A hó emellett pedig a tűz kockázatát is csökkentette. Mint később kiderült, a nő alacsony vérnyomása is segített a hirtelen nyomáscsökkenéskor, mert a szíve nem igyekezett túlzott erővel pumpálni a vért.
A roncs az NDK-csehszlovák határ közelében, egy kis falu, Srbská Kamenice mellett csapódott az erdőbe. A fiatal nőt egy Bruno Honke nevű német férfi találta meg. Honke a Wehrmacht szanitéceként szolgált a második világháborúban, ő tartotta életben Vulovićot, amíg a mentők oda nem értek.
A gyógyulás
Vesna Vulović a becsapódáskor koponyalapi törést szenvedett, agyi bevérzése keletkezett, három csigolyája, mindkét lába és a csípőcsontja eltört. Több napig, egyes beszámolók szerint majdnem egy hónapig kómában feküdt. A sérülései miatt ideiglenesen megbénult deréktól lefelé. Amikor magához tért, nem tudta elmondani, mi történt. A robbanás előtti egy óra, majd maga a zuhanás kitörlődött az emlékezetéből.
Az egész zuhanást törölte az agyam. Az utolsó kép, amire emlékszem, hogy a takarítók dolgoznak az utastérben. A következő, amire emlékszem, hogy a szüleim ott állnak a kórházi ágy mellett.
Amikor az orvosa megmutatta neki az egyik újságcikket a szerencsétlenségről, elájult.
Eleinte Prágában ápolták, majd Belgrádban folytatták a gyógykezelését. A csodával határos, de egy hónappal az operációja után az egyik lábát már tudta mozgatni, és újabb műtétek után, 10 hónappal később visszanyerte a teljes mozgásképességét. Igaz, élete végéig bicegett. 2008-ban, 58 éves korában így beszélt erről:
Senki nem hitte, hogy ilyen sokáig fogok élni, de hát, a szerbek makacsok.
Vulović nem félt a repüléstől, mert nem volt emléke a zuhanásról. A tragédia után is kifejezettem szeretett repülni. A légi utaskísérői munkát azonban nem kapta vissza, mert a JAT vezetői attól tartottak, hogy a jelenléte a katasztrófát juttatná az utasok eszébe. Ezért földi beosztást kapott.
Mi okozta a robbanást?
A jugoszláv kormány már aznap a horvát szeparatistákat gyanúsította a robbantással. Való igaz, az emigráns horvát usztasák 1962 és 1982 között 128 terrortámadást hajtottak végre jugoszláv célpontok ellen.
A járat lezuhanásának napján pl. a Bécs és Zágráb között közlekedő vonaton robbant pokolgép, és megsebesített hat embert. A JAT 367 felrobbanása másnap egy nacionalista horvát férfi felhívta a Kvällsposten c. svéd lap szerkesztőségét és magára vállalta a merénylet elkövetését. A férfit sosem tartóztatták le.
Lelőtték az utasszállítót
A kétezres évek végén két német oknyomozó újságíró arról írt, hogy valóban történt robbanás a jugoszláv DC-9 fedélzetén, de a detonáció nem volt végzetes. A gép a súlyos sérülése ellenére vezethető maradt, a pilóták pedig a kényszerleszálláshoz kerestek megfelelő terepet. A repülőgép alacsonyan, 800 méter magasan közeledett egy titkos katonai területhez közeledett, ezért a csehszlovák légierő riasztott vadászgépe lelőtte a sérült utasszállítót. Mindezt a szemtanúk és a roncsok elhelyezkedése is igazolta.
Ha ez így történt, a fiatal légi utaskísérő nem 10 ezer méteres zuhanást élt túl, hanem „csak” 800 méterest. A Guinness rekordok szervezete azonban megtartotta Vesna Vulović első helyét a szabadesési rangsorban. A stewardess az életet végéig butaságnak tartotta a német összeesküvés-elméletet, és Csehszlovákia, majd a kommunizmus bukása utáni demokratikus cseh kormányok is tagadták, hogy lelőtték volna a DC-9-est.
Vesna utolsó évei
A nőt az 1990-es években azért bocsátották el a JAT-tól, mert részt vett a Szlobodan Milosevics elnök elleni tüntetésekben. Vulovićot ekkor már egyre erősebben kínozta a túlélők bűntudata, a terápiát pedig ismeretlen okból visszautasította. Időskorára már interjúkat sem adott, pedig a kétezres évek amerikai sztárja, Oprah Winfrey is meghívta a műsorába.
Belefáradtam, hogy folyamatosan a zuhanásomról beszéljek. Az életben minden nehéz, nem csak egy ilyen baleset.
Vesna Vulović 66 éves korában halt meg Belgrádban.