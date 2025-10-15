Riadót fújtak az orvosok: ez a népszerű szokás halálosabb, mint a cigaretta

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek – például az üdítők, a chipsek, a készételek és a feldolgozott húsok – már az átlagos felnőtt étrendjének több mint a felét teszik ki. Bár finomak, valójában kalóriadús, de tápanyagban szegény termékekről van szó, amelyek túlzott fogyasztása a tudomány szerint közvetlenül fokozza a szervezetben a gyulladásos folyamatokat.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek a dohányzásnál is alattomosabban okoznak károkat a szervezetben.

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek rejtett veszélyei

A Florida Atlantic Egyetem kutatása egyértelmű kapcsolatot mutatott ki az ultrafeldolgozott élelmiszerek (angol rövidítéssel UPF-ek) és a magas gyulladásszint között. Azoknál, akik étrendjük 60–79 százalékát ilyen termékekből fedezték, 11 százalékkal magasabb volt a szervezet gyulladásos fehérjéinek szintje. A legfőbb mérőszám, a nagy érzékenységű C-reaktív fehérje (hs-CRP), megbízhatóan jelzi a gyulladás jelenlétét, és előrejelzi a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását.

A kutatók szerint az UPF-fogyasztás növeli

az elhízás,

a rák,

az anyagcsere-betegségek,

a depresszió

és az idő előtti halálozás kockázatát is.

Az Egyesült Államokban a napi kalóriabevitel 60 százaléka ilyen termékekből származik, ami drámai növekedés az elmúlt évtizedekhez képest.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

A vizsgálat 9254 amerikai felnőtt adatait elemezte, és azt találta, hogy a gyulladásos markerek különösen magasak voltak az 50–59 évesek, a dohányzók és az elhízott emberek körében. Az elhízott résztvevők esetében például 80 százalékkal nagyobb volt a gyulladás kockázata, mint az egészséges testsúlyúaknál.

A szakértők szerint a jelenség nemcsak a szívbetegségek miatt aggasztó.

Az ultrafeldolgozott ételek túlzott fogyasztása a fiatal felnőttek körében is hozzájárulhat a vastagbélrák és más emésztőrendszeri betegségek előfordulásának növekedéséhez.

A dohányzás és az ultrafeldolgozott élelmiszerek közötti párhuzam

A kutatók párhuzamot vontak a dohányzás és az ultrafeldolgozott élelmiszerek között: évtizedekbe telt, mire a társadalom felismerte a cigarettázás egészségkárosító hatását. Hasonlóan lassú folyamatra számítanak az UPF-ek esetében is, amelyek mögött óriási gazdasági érdekek állnak.

A nagy élelmiszeripari vállalatok befolyása ma akkora, mint amekkora a dohányiparé volt korábban”

– figyelmeztetnek a szakértők. – „A kormányok feladata lenne a káros adalékanyagok csökkentése, a címkézés javítása és az egészségesebb ételek elérhetőbbé tétele – különösen az iskolákban és közétkeztetésben.”

A szakemberek szerint minél több természetes, feldolgozatlan ételt kellene fogyasztanunk – zöldségeket, gyümölcsöket, teljes értékű gabonákat és friss ételeket.

Ezek nemcsak csökkentik a gyulladást, hanem hosszú távon a szív, az agy és az immunrendszer egészségét is védik.

A teljes tanulmány itt olvasható.