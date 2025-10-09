Visszafelé robban az idő – közeleg az univerzum vége

Bár a legtöbb ember a „hőhalál” forgatókönyvét ismeri – vagyis, hogy minden kihűl és elsötétül –, a fizikusok egy része szerint a világegyetem sorsa még nincs kőbe vésve. Vannak modellek, amelyek szerint az univerzum tágulása nem örök, és éppen a kozmikus gyorsulásért felelős tényező, a sötét energia változása fordíthatja meg a kozmikus irányt.

Véget érhet az univerzum tágulása

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

Sötét energia – az univerzum vége

Az 1990-es évek végén a szupernóvák mérései sokkoló képet festettek: a világegyetem tágulása nem lassul, hanem gyorsul. Ezt a folyamatot a sötét energia vezérli, amely az univerzum teljes energiasűrűségének nagy részét teszi ki, miközben természetét máig homály fedi. Első közelítésben úgy viselkedik, mint egy állandó „háttérnyomás”, amely szétfeszíti a téridőt.

Azonban számos elmélet szerint a sötét energia nem statikus, hanem dinamikus mező lehet. Ha az ereje csökken, vagy – még merészebb esetben – előjelet vált, akkor a kozmikus gázpedálból fék válhat. Ekkor először elhal a gyorsulás, majd a tágulás is lelassul.

Végül, ha a skála átbillen, a téridő zsugorodni kezd. Így születik meg a „fordított nagy bumm” lehetősége.

Mit jósolnak a fizikusok?

Friss elméleti munkák és adatelemzések alapján a fizikusok felvázolták, hogy a jelenleg rendelkezésre álló megfigyelések mellett egy fordulat nem kizárt.

Néhány modell azt sugallja, hogy a tágulás megfordulása akár már százmillió éven belül is elkezdődhet – ami kozmikus mércével pislogásnyi idő.

Ez nem azt jelenti, hogy holnap minden összeomlik; inkább azt, hogy a gyorsulás megszűnhet, majd hosszú, milliárd éveken át tartó zsugorodási fázis kezdődhet, amely végül egy nagy összeomlásban zárul.

Más forgatókönyvek ennél jóval hosszabb időskálát jósolnak, több tízmilliárd évet adva a világegyetemnek a drámai fináléig. A kulcs a sötét energia viselkedése: ha időben gyengülő „kvintesszencia”-mezőként működik, könnyen eljuthatunk a zsugorodásig. Ha viszont valóban kozmológiai állandó, akkor a „fordított nagy bumm” helyett inkább örök gyorsulás, és végső soron hőhalál várható. Tehát az univerzum vége nem egyetlen, elkerülhetetlen útvonal; több nyitott lehetőség áll a kozmológusok előtt.