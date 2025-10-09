Visszafelé robban az idő – közeleg az univerzum vége

Bár a legtöbb ember a „hőhalál” forgatókönyvét ismeri – vagyis, hogy minden kihűl és elsötétül –, a fizikusok egy része szerint a világegyetem sorsa még nincs kőbe vésve. Vannak modellek, amelyek szerint az univerzum tágulása nem örök, és éppen a kozmikus gyorsulásért felelős tényező, a sötét energia változása fordíthatja meg a kozmikus irányt.
Sötét energia – az univerzum vége
Az 1990-es évek végén a szupernóvák mérései sokkoló képet festettek: a világegyetem tágulása nem lassul, hanem gyorsul. Ezt a folyamatot a sötét energia vezérli, amely az univerzum teljes energiasűrűségének nagy részét teszi ki, miközben természetét máig homály fedi. Első közelítésben úgy viselkedik, mint egy állandó „háttérnyomás”, amely szétfeszíti a téridőt.
Azonban számos elmélet szerint a sötét energia nem statikus, hanem dinamikus mező lehet. Ha az ereje csökken, vagy – még merészebb esetben – előjelet vált, akkor a kozmikus gázpedálból fék válhat. Ekkor először elhal a gyorsulás, majd a tágulás is lelassul.
Végül, ha a skála átbillen, a téridő zsugorodni kezd. Így születik meg a „fordított nagy bumm” lehetősége.
Mit jósolnak a fizikusok?
Friss elméleti munkák és adatelemzések alapján a fizikusok felvázolták, hogy a jelenleg rendelkezésre álló megfigyelések mellett egy fordulat nem kizárt.
Néhány modell azt sugallja, hogy a tágulás megfordulása akár már százmillió éven belül is elkezdődhet – ami kozmikus mércével pislogásnyi idő.
Ez nem azt jelenti, hogy holnap minden összeomlik; inkább azt, hogy a gyorsulás megszűnhet, majd hosszú, milliárd éveken át tartó zsugorodási fázis kezdődhet, amely végül egy nagy összeomlásban zárul.
Más forgatókönyvek ennél jóval hosszabb időskálát jósolnak, több tízmilliárd évet adva a világegyetemnek a drámai fináléig. A kulcs a sötét energia viselkedése: ha időben gyengülő „kvintesszencia”-mezőként működik, könnyen eljuthatunk a zsugorodásig. Ha viszont valóban kozmológiai állandó, akkor a „fordított nagy bumm” helyett inkább örök gyorsulás, és végső soron hőhalál várható. Tehát az univerzum vége nem egyetlen, elkerülhetetlen útvonal; több nyitott lehetőség áll a kozmológusok előtt.
Bizonytalanságok, bizonyítékok és a következő évtized távcsövei
Mindez természetesen erős megfigyelési tesztet kíván. A sötét energia finom „ujjlenyomatait” a kozmikus mikrohullámú háttér, a galaxisok nagy léptékű eloszlása, a gravitációs lencsézés és a szupernóva-robbanások fénygörbéi őrzik.
Éppen ezért a következő évek zászlóshajó projektjei – a Vera C. Rubin Obszervatórium, az Euclid és a Nancy Grace Roman űrtávcső – kulcsszerepet kapnak. Ezek a felmérések képesek lehetnek kimutatni, hogy a sötét energia változik-e az idővel, és ha igen, merre tart.
Ezzel szemben, ha a mérések azt mutatják, hogy a sötét energia valóban állandó marad, a „fordított nagy bumm” esélye radikálisan csökken. Ugyanakkor már most is vannak halvány feszültségek a kozmológiai adatok között – például a Hubble-állandó körüli vita –, amelyek arra utalnak, hogy a standard kép hiányos lehet. Éppen ez a résekből szivárgó bizonytalanság ad teret azoknak a modelleknek, amelyekben a jövő másként alakul.
Mi történik, ha tényleg megfordul a kozmosz?
Ha a tágulás leáll, majd visszafordul, a jövő kozmológiája lassan, de biztosan átrendeződik. Először a legtávolabbi galaxisok látszólag közelebb kerülnek, a kozmikus horizont zsugorodni kezd, és a háttérsugárzás hőmérséklete emelkedik. Később a sűrűsödő anyag és sugárzás újra felmelegíti a kozmikus közeget. Végül – ha a folyamat kiteljesedik – egyre extrémebb körülmények jönnek létre, amelyek a kezdeti nagy bumm időtükrét idézik.
Az univerzum vége ebben a képben nem csendes kihűlés, hanem grandiózus visszaszámlálás. Persze mindez elképzelhetetlenül hosszú időskálán zajlik, emberi mércéinkhez képest felfoghatatlanul lassú tempóban. Ráadásul a részletek – például, hogy keletkezhet-e „visszapattanás”, vagyis egy új ciklus – nyitott kérdések maradnak. A kozmológiai elméletek között itt a határvonal a fizika ismert és ismeretlen területei között húzódik.
Mit árul el mindez a tudomány természetéről?
A kozmológia története azt mutatja, hogy bátran kell kérdeznünk, és szigorúan kell mérnünk. A fizikusok nem azért beszélnek a „fordított nagy bummról”, mert biztosak benne, hogy ez történik; hanem azért, mert a jelenlegi adatok és elméletek nem zárják ki, sőt bizonyos határok között még támogatják is ezt a lehetőséget.
Így működik a tudomány: hipotézisek, jóslatok, majd könyörtelen tesztek.
Végső soron a kérdés nem csak az, hogy mi lesz az univerzum vége, hanem az is, hogy mennyire értjük a természet legmélyebb törvényeit. A sötét energia mibenléte nem csupán technikai részlet; az egész kozmikus történet ívét szabja meg. Ha megértjük, eldőlhet, hogy a világegyetem sorsa hőhalál, nagy szakadás, vagy éppen egy „fordított nagy bumm”.