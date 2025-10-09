Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

univerzum

Visszafelé robban az idő – közeleg az univerzum vége

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nagy bumm óta a világegyetem tágul, csillagok és galaxisok születtek, és a kozmikus szövet egyre ritkul. A „fordított nagy bumm” kifejezés azonban egy radikális, mégis komolyan vett lehetőséget jelöl: azt a jövőt, amikor a tágulás megáll, majd az univerzum zsugorodni kezd, végül pedig egy kozmikus összeomlásban véget ér. Ebben a képben a kezdet tükörképe zárja le a történetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
univerzumsötét energiaNagy Bumm

Bár a legtöbb ember a „hőhalál” forgatókönyvét ismeri – vagyis, hogy minden kihűl és elsötétül –, a fizikusok egy része szerint a világegyetem sorsa még nincs kőbe vésve. Vannak modellek, amelyek szerint az univerzum tágulása nem örök, és éppen a kozmikus gyorsulásért felelős tényező, a sötét energia változása fordíthatja meg a kozmikus irányt. 

univerzum Oscillating universe theory, artwork. Also called cyclic models, these theories of the origin and nature of the universe postulate that following the Big Bang there is enough mass to reverse the expansion towards a Big Crunch. This is then followed by a rebound and a new cycle of existence. Within each cycle, there are galaxies and stars. Between each cycle is a singularity. Examples of cyclic models are the one proposed by Einstein in 1930. Modern theories rely on concepts such as dark energy and vacuum fluctuations. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB / Science Photo Library via AFP)
Véget érhet az univerzum tágulása
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

Sötét energia – az univerzum vége

Az 1990-es évek végén a szupernóvák mérései sokkoló képet festettek: a világegyetem tágulása nem lassul, hanem gyorsul. Ezt a folyamatot a sötét energia vezérli, amely az univerzum teljes energiasűrűségének nagy részét teszi ki, miközben természetét máig homály fedi. Első közelítésben úgy viselkedik, mint egy állandó „háttérnyomás”, amely szétfeszíti a téridőt. 

Azonban számos elmélet szerint a sötét energia nem statikus, hanem dinamikus mező lehet. Ha az ereje csökken, vagy – még merészebb esetben – előjelet vált, akkor a kozmikus gázpedálból fék válhat. Ekkor először elhal a gyorsulás, majd a tágulás is lelassul. 

Végül, ha a skála átbillen, a téridő zsugorodni kezd. Így születik meg a „fordított nagy bumm” lehetősége.

Mit jósolnak a fizikusok?

Friss elméleti munkák és adatelemzések alapján a fizikusok felvázolták, hogy a jelenleg rendelkezésre álló megfigyelések mellett egy fordulat nem kizárt. 

Néhány modell azt sugallja, hogy a tágulás megfordulása akár már százmillió éven belül is elkezdődhet – ami kozmikus mércével pislogásnyi idő. 

Ez nem azt jelenti, hogy holnap minden összeomlik; inkább azt, hogy a gyorsulás megszűnhet, majd hosszú, milliárd éveken át tartó zsugorodási fázis kezdődhet, amely végül egy nagy összeomlásban zárul.

Más forgatókönyvek ennél jóval hosszabb időskálát jósolnak, több tízmilliárd évet adva a világegyetemnek a drámai fináléig. A kulcs a sötét energia viselkedése: ha időben gyengülő „kvintesszencia”-mezőként működik, könnyen eljuthatunk a zsugorodásig. Ha viszont valóban kozmológiai állandó, akkor a „fordított nagy bumm” helyett inkább örök gyorsulás, és végső soron hőhalál várható. Tehát az univerzum vége nem egyetlen, elkerülhetetlen útvonal; több nyitott lehetőség áll a kozmológusok előtt. 

Bizonytalanságok, bizonyítékok és a következő évtized távcsövei

Mindez természetesen erős megfigyelési tesztet kíván. A sötét energia finom „ujjlenyomatait” a kozmikus mikrohullámú háttér, a galaxisok nagy léptékű eloszlása, a gravitációs lencsézés és a szupernóva-robbanások fénygörbéi őrzik. 

Éppen ezért a következő évek zászlóshajó projektjei – a Vera C. Rubin Obszervatórium, az Euclid és a Nancy Grace Roman űrtávcső – kulcsszerepet kapnak. Ezek a felmérések képesek lehetnek kimutatni, hogy a sötét energia változik-e az idővel, és ha igen, merre tart.

Ezzel szemben, ha a mérések azt mutatják, hogy a sötét energia valóban állandó marad, a „fordított nagy bumm” esélye radikálisan csökken. Ugyanakkor már most is vannak halvány feszültségek a kozmológiai adatok között – például a Hubble-állandó körüli vita –, amelyek arra utalnak, hogy a standard kép hiányos lehet. Éppen ez a résekből szivárgó bizonytalanság ad teret azoknak a modelleknek, amelyekben a jövő másként alakul.

Mi történik, ha tényleg megfordul a kozmosz?

Ha a tágulás leáll, majd visszafordul, a jövő kozmológiája lassan, de biztosan átrendeződik. Először a legtávolabbi galaxisok látszólag közelebb kerülnek, a kozmikus horizont zsugorodni kezd, és a háttérsugárzás hőmérséklete emelkedik. Később a sűrűsödő anyag és sugárzás újra felmelegíti a kozmikus közeget. Végül – ha a folyamat kiteljesedik – egyre extrémebb körülmények jönnek létre, amelyek a kezdeti nagy bumm időtükrét idézik.

Abstract illustration. (Photo by SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT / Science Photo Library via AFP)
A "fordított nagy bumm" vethet véget az univerzum létezésének
Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Az univerzum vége ebben a képben nem csendes kihűlés, hanem grandiózus visszaszámlálás. Persze mindez elképzelhetetlenül hosszú időskálán zajlik, emberi mércéinkhez képest felfoghatatlanul lassú tempóban. Ráadásul a részletek – például, hogy keletkezhet-e „visszapattanás”, vagyis egy új ciklus – nyitott kérdések maradnak. A kozmológiai elméletek között itt a határvonal a fizika ismert és ismeretlen területei között húzódik.

Mit árul el mindez a tudomány természetéről?

A kozmológia története azt mutatja, hogy bátran kell kérdeznünk, és szigorúan kell mérnünk. A fizikusok nem azért beszélnek a „fordított nagy bummról”, mert biztosak benne, hogy ez történik; hanem azért, mert a jelenlegi adatok és elméletek nem zárják ki, sőt bizonyos határok között még támogatják is ezt a lehetőséget. 

Így működik a tudomány: hipotézisek, jóslatok, majd könyörtelen tesztek.

Végső soron a kérdés nem csak az, hogy mi lesz az univerzum vége, hanem az is, hogy mennyire értjük a természet legmélyebb törvényeit. A sötét energia mibenléte nem csupán technikai részlet; az egész kozmikus történet ívét szabja meg. Ha megértjük, eldőlhet, hogy a világegyetem sorsa hőhalál, nagy szakadás, vagy éppen egy „fordított nagy bumm”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!