Lángoló pokollá vált az űrhajó kabinja – három űrhajós égett halálra

Az űrverseny hajnalán a politikai presztízs és a gyorsasági kényszer sokszor erősebbnek bizonyult a mérnöki óvatosságnál. A gondatlanságból fakadó tragédiák nemcsak emberéleteket követeltek, hanem alapjaiban formálták át a földi teszteléstől a fedélzeti anyaghasználaton át a visszatérési protokollokig az űrhajózás ökoszisztémáját.

Az Apollo-1 legénysége. Az űrverseny során a politika sokszor siettette a küldetések indítását, ami emberéletekbe került

Fotó: HANDOUT / NASA

Az űrverseny áldozatai

Apollo–1 (1967) – Megtestesült pokollá vált a rutinnak induló földi teszt

1967. január 27-én, a Cape Canaveral 34-es indítóállásán az Apollo–1 (AS–204) űrhajóban földi ún. „plugs out teszt” zajlott.

A „plugs out teszt” (magyarul „kábel nélküli teszt”) az amerikai űrprogramok egyik fontos földi eljárása volt. Lényege, hogy az űrhajót a földi rendszerekről – külső áramforrásról, hűtésről és adatkábelekről – leválasztják, és úgy vizsgálják, mintha már önállóan, a világűrben működne. Ez azt jelenti, hogy a fedélzeti áramellátásra, kommunikációra és vezérlő rendszerekre kell hagyatkozni. Az Apollo–1 esetében is ilyen „plugs out teszt” zajlott, amikor a kabin belsejét teljesen lezárták, oxigénnel feltöltötték, és minden külső kábelt kihúztak. Pont ez tette különösen veszélyessé: a bent keletkezett elektromos szikra a tiszta oxigénben azonnal lángra lobbantotta az űrhajót, miközben a személyzet a zárt térben teljesen magára volt utalva.

A lángok és a mérgező füst másodpercek alatt elborították a teret. Virgil „Gus” Grissom, Edward White és Roger Chaffee a befelé nyíló, túlnyomás alatt feszülő ajtó miatt nem tudott kijutni. A halált közvetlenül füstmérgezés okozta, a mentésre érkezett technikusok pedig csak hosszú percek után tudták kinyitni a zárat. A kiégett kabinban gyakorlatilag csak a repülési dokumentáció maradt épen.

Az Apollo-1 kabinjának belseje a tűzeset után

Fotó: NASA

A vizsgálat rámutatott a rendszerszintű hibákra: a kabin belsejében túl sok volt a gyúlékony anyag, a kábelek rögzítése nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, és az ajtókialakítás is olyan volt, hogy vészhelyzetben túl lassan lehetett kinyitni. A NASA ezután újratervezte a kabinajtót, csökkentette az éghető anyagok mennyiségét, és a földi teszteket is teljesen átszabta. Ezek a változások később az egész Apollo-program biztonsági kultúráját meghatározták.