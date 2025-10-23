Pokollá vált a Mexikói-öböl: így borult lángba az Usumacinta olajfúró

A Usumacinta olajfúró-katasztrófa a mexikói Tabasco partjainál zajlott, amikor a Perforadora Central által üzemeltetett Usumacinta fúrótorony a viharos tengeren összeütközött a Kab-101 olajplatformmal. A hatalmas hullámok és az orkánerejű szél 130 km/órás sebességgel tépte a szerkezeteket, a fúrótorony egyik lába pedig nekiütközött a termelőszelepnek. A súlyosan megrongálódott csővezetékből olaj és gáz szivárgott, amely néhány percen belül tüzet okozott, és a helyzet pillanatok alatt pokolivá vált.

A Usumacinta olajfúró-katasztrófa 22 ember életét követelte.

Az Usumacinta olajfúró-katasztrófa: evakuálás a lángoló tengeren

A dolgozók minden erejükkel próbálták megfékezni a szivárgást, de a tűz egyre nagyobb lett. Amikor elrendelték az evakuálást, a mentőcsónakok a tomboló viharban felborultak vagy megteltek vízzel. A lángok és a hullámok közé szorult munkások közül sokan a tengerbe zuhantak, és már nem tudták elérni a mentőhajókat.

A tragédia végül 22 emberéletet követelt.

Emberi és műszaki hibák sora vezetett a tragédiához

A hivatalos vizsgálat szerint a rossz időjárás önmagában nem okozhatott volna ilyen pusztítást.

A katasztrófa hátterében mérnöki hibák, késlekedő döntések és elavult biztonsági eszközök álltak.

A mérnökök alábecsülték a vihar kockázatát, és túl későn rendelték el a kiürítést. Ráadásul a mentőcsónakok nem bírtak ellenállni a hullámoknak, így több is felborult. A következő hetekben további robbanások és tüzek rázták meg a térséget, végül a platform összeomlott.

A Mexikói-öböl olajjal borított vizei

A PEMEX jelentése szerint napi mintegy 442 hordó olaj szivárgott a tengerbe. A környezeti károk óriásiak voltak: több mint 5000 hordó olaj veszett oda, és több száz tonna homok szennyeződött szénhidrogénekkel.

A baleset hónapokra leállította a térség termelését, és hatalmas gazdasági veszteséget okozott a mexikói állami olajcégnek.

A következmények

Az eset után új biztonsági protokollokat vezettek be az olajiparban. A platformokat ma már úgy tervezik, hogy jobban ellenálljanak az extrém időjárásnak, a vészhelyzeti kiképzéseket szigorították, és minden dolgozónak speciális mentőfelszerelést kell viselnie.