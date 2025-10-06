Szokatlan arcát mutatja éjjel a Hold – a Földre is erősebb hatással lehet

A vadászholdnak nem csak a fénye, hanem a története is különleges. Nevét az észak-amerikai őslakos törzsektől és a korai európai telepesektől kapta, akik az októberi teliholdat a vadászidényhez kapcsolták. A betakarítás után a földek megtisztultak, a növényzet megfogyatkozott, így könnyebb volt megfigyelni és elejteni az állatokat, mielőtt beköszöntött a tél.

Vadászhold 2024-ben

Fotó: DAVIDE PISCHETTOLA / NurPhoto

A fényes, narancsos színvilágú hold segítette a vadászokat a hosszú, éjszakai portyák során, innen ered a „vadászhold” elnevezés.

A 2025-ös vadászhold egyben "szuperhold" is

A 2025-ös vadászhold ráadásul szuperhold is lesz. Ez azt jelenti, hogy a Hold a Földhöz legközelebb eső pontján, az úgynevezett perigeumban tartózkodik, amikor eléri a telihold fázisát.

Ilyenkor a Hold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mint máskor.

Amikor a horizont közelében kel fel, a légköri „holdillúzió” miatt még hatalmasabbnak tűnik, így az októberi szuperhold különösen látványos élményt ígér.

Az októberi teliholdat egyébként több kultúra is saját névvel illette:

az angolszász hagyományban „Travel Moon” (utazó hold)

és „Blood Moon” (vérhold) néven is ismerték.

Az előbbi az őszi vándorlásokra és a természet változására utal, az utóbbi pedig a hold vöröses árnyalatára, amely alacsonyan járva gyakran vérvörösbe hajlik.

Hányszor fordul elő szuperhold, és milyen hatással van a Földre?

A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Előfordulhat azonban olyan év is, amikor egyetlen szuperhold sincs, vagy éppen négy-öt is – attól függően, hogyan esnek a holdpálya ciklusai.

A Földre gyakorolt hatása leginkább az árapály-jelenségekben mutatkozik meg.

Mivel a Hold gravitációja ilyenkor kissé erősebb, a dagályok és apályok közötti különbség nagyobb lehet.

Az óceánokban ez észrevehetőbb, a szárazföldeken azonban csak elenyésző mértékű hatás tapasztalható. A szuperhold tehát nem okoz rendkívüli természeti eseményeket, inkább optikai és kulturális különlegesség – látványosabb, fényesebb és közelebbinek tűnő égitest, amely valósággal uralja az éjszakai égboltot.