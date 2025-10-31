Tehetetlenek vagyunk? Egyre több fiatalnál diagnosztizálják ezt a gyilkos kórt

Az utóbbi években riasztó mértékben nő a vastagbélrákos esetek száma a húszas–negyvenes korosztályban. A daganat korábban az 50 év felettieket érintette leginkább, ma azonban a fiatal felnőttek körében is gyorsan terjed – derül ki egy kutatásból, melyről a Times of India számolt be.

Vastagbélrák a fiatal felnőtteknél (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Unsplash

Miért nő a vastagbélrák esetszáma a fiatalok körében?

A vastagbél vagy a végbél szöveteiben kialakuló rák sokszor jóindulatú polipokból fejlődik ki. A szakemberek szerint a vastagbélrák a fiatal felnőtteknél világszerte az egyik leggyakoribb daganattá vált. A szakértők szerint több tényező is felelős a növekvő arányokért. Az elhízás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód és a feldolgozott ételek fogyasztása mind növeli a kockázatot.

Bár a genetikai hajlam is szerepet játszhat, az örökletes okok csupán az esetek kis részét magyarázzák.

A késlekedő diagnózis komoly veszélyt jelent

Sok fiatal és orvos nem gyanakszik rákra, ezért a vastagbélrák gyakran csak előrehaladott állapotban derül ki. A tünetek – például a végbélvérzés, hasi fájdalom vagy fáradékonyság – gyakran félreértelmezettek. A korai felismerés azonban életet menthet, ezért fontos, hogy 45 éves kortól megkezdődjön a szűrés.

Az egészséges életmód a rák ellen

A szakemberek hangsúlyozzák: a vastagbélrák megelőzése az életmódváltással kezdődik. A rostban gazdag étrend, a rendszeres mozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése és a dohányzás elhagyása jelentősen csökkenti a daganat kockázatát. A tudatosság, a test jelzéseinek figyelése és a felelős hozzáállás kulcsfontosságú a fiatal felnőttek egészségének megőrzésében.

