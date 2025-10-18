58 éve egy szovjet űrszonda eljutott a pokolba – amit ott látott, mindent megváltoztatott

Az 1960-as évek űrversenyének idején a Szovjetunió és az Egyesült Államok sorra indították küldetéseiket a Naprendszer bolygói felé. A szovjetek Venyera-programja (magyarul: Vénusz-program) a Vénusz megismerését tűzte ki célul.

A korábbi próbálkozások – például a Venyera–1, –2 és –3 – kudarcba fulladtak, de ezek tapasztalatai alapozták meg a Venyera-4 sikerét. A mérnökök új hővédelmet, megbízhatóbb kommunikációs rendszert és finomabb mérőműszereket fejlesztettek.

A Venyera-4 elsőként küldött méréseket a Vénusz pokoli légköréről.

Fotó: OpenAI DALL-E

A szonda 1967. június 12-én startolt a bajkonuri űrközpontból egy Molnyija-M rakétával, és 127 nap alatt, október 18-án érte el a Vénuszt.

Venyera-4: a szonda, amely túlélte a poklot

A Venyera–4 két fő egységből állt: egy hordozóegységből és egy 1 méter átmérőjű leszálló kapszulából, amely a légkörbe merült. A kapszula hővédő pajzsa 11 000 °C-ig bírta a forróságot, ami több mint a Nap felszínének hőmérséklete! A szonda műszerei – hőmérők, barométerek, gázanalizátorok – folyamatosan rögzítették a légköri adatokat, amelyeket rádión küldtek vissza a Földre.

A leszállás 93 percig tartott. Az 52 kilométeres magasságban 33 °C-os hőmérsékletet mértek, a felszínhez közeledve viszont már 262 °C-ot és 22 atmoszférás nyomást –

vagyis olyan körülményeket, amelyekben semmilyen ismert földi technika nem maradhat hosszú távon működőképes.

A szonda végül elhallgatott, valószínűleg a hőség és a nyomás okozta szerkezeti összeomlás miatt.

A Venyera-4 kapszulájának makettje egy múzeumban.

Fotó: Wikimedia Commons

Mit árult el a Vénuszról a Venyera–4?

A Venyera–4 adatai teljesen átírták a Vénuszról addig alkotott képet.

Kiderült, hogy a bolygó légköre túlnyomórészt szén-dioxidból (90–93%) áll, amelyhez 7% nitrogén, továbbá nyomokban oxigén és vízgőz társul. A bolygónak alig van mágneses mezeje, nincs sugárzási öve, és valószínűleg már rég elveszítette a vizét.

A felfedezés hatalmas sokként hatott: a Vénuszt addig a Föld ikertestvéreként emlegették, de kiderült, hogy egy forró, fojtogató, szén-dioxid-tengerbe burkolózó világ. Maga a megtestesült pokol.

A mérésekből az is kiderült, hogy a bolygó felszíne alatt a nyomás a földi óceánok mélyének többszöröse lehet, és a víz ott csak gőz formájában létezhetett valaha.