Lassabban öregszik, akinek ilyen a vércsoportja

Egy új tudományos összefoglaló a vércsoport-rendszer és több betegségkockázat kapcsolatát elemzi. Ebből közvetve következhet, hogy bizonyos vércsoportok – köztük a B vércsoport – egyes kórképek alacsonyabb kockázatával járhatnak, ami egyes populációkban kedvezőbb öregedési pályát eredményezhet. Ugyanakkor a „lassabb öregedés” nem egyforma mindenkinél, és nem kizárólag a vércsoporton múlik.

A B vércsoportú emberek öregedése lassabb lehet

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Vércsoport és hosszú élet

A tanulmány kiemeli, hogy az AB0 vércsoport befolyásolja a véralvadási faktorok – például a von Willebrand-faktor és a VIII-as faktor – szintjét. Ez a finomhangolás hat a trombózis és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára.

Ha egy vércsoport, így a B vércsoport, bizonyos érrendszeri kockázók esetén kedvezőbb profilú lehet, az a hosszabb egészségben töltött évekhez is hozzájárulhat.

Eközben az immunválasz és a gyulladás szabályozása szintén összefügghet a vércsoporttal. Mivel a krónikus, alacsony szintű gyulladás az öregedés egyik motorja, elképzelhető, hogy egyes vércsoportok gyulladásos mintázata „kíméletesebb”. Sőt, mikrobiom-kapcsolatok is felmerülnek: a bélflóra és a táplálkozás kölcsönhatása befolyásolhatja, hogyan öregszik a szervezet. Mindez azonban populációs átlagokra vonatkozó, óvatos következtetés, nem pedig merev törvény.

Gyulladás, érhálózat és szervrendszerek

Az öregedés tempóját nagyrészt az érrendszer állapota, a szöveti oxigenizáció és a sejtek közötti kommunikáció szabja meg. A B vércsoporttal összefüggő alvadási és gyulladásos paraméterek – ha kedvezőbbek – lassíthatják az érfali károsodást, ami a szív- és agyi egészség védőhálóját erősíti. Így a B vércsoport közvetve „barátságosabb” terepet teremthet az öregedés számára.

Emellett az olyan kulcsfontosságú emberi szerv, mint a máj, központi szereplő a gyulladásos mediátorok, lipidek és alvadási faktorok anyagcseréjében.

Ha egy vércsoporthoz kötött biokémiai mintázat kevésbé terheli a májat és az ereket, az kihat a teljes szervezetre.

Ugyanakkor minden szervezet egyedi: a genetikai háttér, az Rh faktor, a környezeti hatások és a mindennapi szokások együtt rajzolják ki a személyes vértérkép finom mintázatait.