Ma emlékezünk a szabadságharc vértanúira

Ugyanakkor ez az évforduló nem csupán a múlt fájdalmát idézi fel. A történetben ott van a döntések súlya, a személyes hűség tétje és a kollektív emlékezet felelőssége. Fontos látni: a vértanúk nem mítoszok hősei voltak, hanem hús-vér emberek, akik végigjárták a kötelesség útját – a végsőkig.

A tizenhárom aradi vértanú arcképe Barabás Miklós litográfiáján: Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos

Vértanúk: rangok, ítéletek, részletek

Sokan tudják, hogy tizenhárman haltak meg Aradon, de kevesebben, hogy közülük csak tizenkettő volt tábornok: Lázár Vilmos ezredes volt az egyetlen, aki nem tábornoki rangban állt. Ez a tény finoman jelzi, mennyire vegyes volt a forradalom és a szabadságharc vezetőinek pályája és szerepe.

Továbbá nem mindenkit akasztófán végeztek ki. Négyüket – Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidot, Schweidel Józsefet és Lázár Vilmost – sortűzzel lőtték agyon; a többieket felakasztották. A kivégzések koreográfiája is üzenet volt: elrettenteni, megalázni, és hosszú árnyékot vetni a jövőre. Vécsey Károly volt az utolsó a sorban, akinek végig kellett néznie társai halálát.

Nemzeteken átívelő hűség – kik voltak ők valójában?

Gyakran elfelejtjük, mennyire sokszínű volt az aradi vértanúk köre.

Damjanich János szerb származású volt,

Leiningen-Westerburg Károly német főnemesi családból érkezett,

Kiss Ernő örmény gyökerű családban született, míg

Lahner György és Aulich Lajos is a Habsburgok hadseregében edződött.

Knezich Károly szerb–horvát eredetűnek számított,

Pöltenberg Ernő pedig osztrák származású volt.

Mindez nem gyengítette, hanem éppen erősítette ügyük erejét. A szabadságharc közösséget teremtett nemzetiségen, nyelven és valláson átívelve. A vértanúk személyes döntése arra emlékeztet, hogy a haza fogalma több lehet egy etnikai keretnél: polgári hűség, közös törvény és erkölcsi vállalás. Ez a gondolat ma is aktuális – talán aktuálisabb, mint valaha.

Haynau árnyéka és a világ visszhangja

A megtorlás élére Haynau állt, akit kegyetlensége miatt a „bresciai hiéna” néven emlegettek. Kemény kézzel kívánt példát statuálni, és ezzel akarta végleg elfojtani a magyar szabadságharc szellemét. Ám a történetek ereje nem így működik: a kemény ítéletek végül legendává nemesítették az áldozatokat.