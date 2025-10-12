Katasztrófahelyzet! Eltűnt a Vörös-tenger – olyan pusztítás zajlott le, amit nehéz felfogni!

A Vörös-tenger drámai története új fényt vet a Föld geológiai múltjára. Az Abdullah Király Tudományos és Technológiai Egyetem kutatóinak friss tanulmánya szerint a tenger medencéje a bolygó egyik legszélsőségesebb környezeti átalakulásán ment keresztül: előbb száraz, sós sivataggá vált, majd egy óceáni özönvíz ismét életet lehelt bele – írja a Live Science.

A Vörös-tenger eltűnése a földtörténet egyik legdurvább kataklizmája

Fotó: - / AFP

A Vörös-tenger drámai átalakulása

A Vörös-tenger teljesen kiszáradt, majd hirtelen újra elöntötte a víz”

– mondta a kutatás vezetője, Tihana Pensa geológus. Az esemény 6,2 millió évvel ezelőtt történt, és az áradás olyan erővel zúdult be, hogy egy 320 kilométer hosszú, 8 kilométer széles tengeralatti kanyont vájt a tengerfenékbe.

A szakértők szeizmikus adatok és üledékrétegek vizsgálatával derítették ki, hogy a tenger teljes medencéje kiszáradt, miközben a sókoncentráció extrém szintre emelkedett, és a tengeri élet eltűnt. Az élet csak akkor tért vissza, amikor az Indiai-óceán áttörte az Ádeni-öböl vulkanikus gerincét, helyreállítva a vízi kapcsolatot és újraélesztve az ökoszisztémát.

A tudósok szerint a folyamat kevesebb mint 100 ezer év alatt zajlott le, ami geológiai léptékben mérve villámgyors.

Az újra feltöltött tenger örökre összekapcsolódott az Indiai-óceánnal, kialakítva a ma ismert tengeri rendszert.

Ősi kataklizma nyomai a mélyben

A Vörös-tenger története 30 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor Afrika és az Arab-félsziget tektonikus lemezei szétváltak. A Földközi-tenger 23 millió évvel ezelőtti beáramlása ideiglenesen vízzel töltötte fel a mély völgyet, ám 6 millió évvel ezelőtt egy új korszak kezdődött: az ún. „sóválság”, idején 2 kilométer vastag sólerakódások keletkeztek, és az élővilág kipusztult.

A kutatók a Communications Earth & Environment folyóiratban publikálták eredményeiket, amelyek szerint a Vörös-tenger nem csupán részlegesen, hanem teljes egészében kiszáradt ebben az időszakban. Ez az extrém esemény példátlan a Föld történetében, és segít jobban megérteni, hogyan reagálnak a tengerek a klímaváltozás szélsőségeire.