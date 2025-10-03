Vörös pokol Magyarországon: így pusztított a vörösiszap

2010. október 4-én a Kolontár melletti zagytározó gátja átszakadt. Több mint 1 millió köbméter lúgos kémhatású vörösiszap zúdult ki, elárasztva Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhely egy részét. Az ár több mint 40 négyzetkilométernyi területet borított be, lakóházakat rombolt le, termőföldeket tett tönkre, valamint tömeges állat- és növénypusztulást okozott a vízfolyásokban.
A vörösiszap az alumíniumgyártás mellékterméke, amely a Bayer-eljárás során keletkezik, amikor a bauxitból timföldet állítanak elő. A folyamat lényege, hogy a bauxitot erős lúggal, nátrium-hidroxiddal főzik, majd a kioldott alumínium-oxidot timföldként nyerik vissza. Ami a lúgban nem oldódik fel, az a vörösiszap.
Az anyag jellegzetes színét a magas vastartalom adja – a vörösiszap 24–45 százaléka vas-oxid, emellett alumínium-oxidot, szilícium-dioxidot, titán-dioxidot, valamint kisebb mennyiségben nehézfémeket is tartalmaz. Kémhatása erősen lúgos (pH 13), ami miatt maró hatású. Egy tonna timföld előállításakor átlagosan 1,5–2 tonna vörösiszap keletkezik.
A vörösiszap két fő veszélyforrása a lúgossága és a finomabb szemcsemérete. Ha kiszárad, porrá válhat, amely belélegezve irritálja a légutakat és köhögést okozhat.
A nehézfémek jelenléte miatt sokan tartottak a mérgező hatásoktól. A vörösiszap egészségügyi kockázatait az elmúlt években több kutatás is elemezte. A vizsgálatok kimutatták, hogy bár az iszap belélegzett pora irritációt okozhat, a részecskeméret túl nagy ahhoz, hogy a tüdő mélyebb rétegeibe hatoljon és súlyosabb betegségeket okozzon. Emellett a citogenetikai és molekuláris biológiai tesztek során rövid távon nem azonosítottak olyan genotoxicitásra utaló bizonyítékot, amely a rák megnövekedett esélyét mutatná. Az eredmények ellenére egy 2018-as vizsgálat szerint megnőtt a daganatos betegséggel orvoshoz fordulók száma a katasztrófa által érintett térségben, de ezt a jelenséget a szűrési hajlandóság növekedésével, illetve az orvosok onkológiai éberségével magyarázták.
Egy, a magyarországi esettől független, növényeken végzett kísérletsorozat ugyanakkor azt állapította meg, hogy a vörösiszapban található vanádium sejtkárosító hatással bírhat. Hasonló eredményekre jutott egy másik kutatás, amely szerint a vörösiszapból kioldódó elemek csökkentik a humán-sejtvonalak életképességét és növelik a rákhoz vezető, káros szabadgyökök mennyiségét.
A laboratóriumi sejtvonalakon és növényeken végzett vizsgálatok tehát jeleznek bizonyos potenciális rákkockázatot, de mivel nem az egész emberi szervezetet vizsgálják, önmagukban nem adnak teljes képet a tényleges emberi rákveszélyről.
Összességében tehát a kutatások azt mutatják, hogy a 2010-es vörösiszap-szennyezés nem valószínű, hogy hosszabb távon súlyos betegségekhez vezetne, de nem is zárható ki teljesen; a biztos válaszhoz hosszú távú, nagy populációs epidemiológiai vizsgálatokra lenne szükség.
A vörösiszap lúgossága miatt rövid távon kétségtelenül veszélyes: bőr- és szemsérüléseket, marást, légúti panaszokat okozhat. Ez magyarázza, miért volt a katasztrófa idején halálos és pusztító erejű: a 2010-es gátszakadás során a maró anyag tíz ember életét oltotta ki, és több mint 150 ember szenvedett sérüléseket.
A vörösiszapnak van radioaktivitása is, ami kis mértékben magasabb, mint a környezeté, de messze elmarad az egészségügyi határértéktől.
A gátszakadás után elsőként a Torna-patak kapta a legnagyobb terhelést: az erősen lúgos iszap percek alatt ellehetetlenítette az életfeltételeket. A vízben élő halak, kagylók, rákok és kétéltűek gyakorlatilag kivétel nélkül elpusztultak. A patak part menti növényzete szintén kiégett, a meder iszapréteggel borítódott. A víz pH-ja a normális 7 helyett 13 körüli értéket mutatott, ami élhetetlenné tette a környezetet. A szennyezés nem állt meg a Tornánál: a vörös ár a Marcalba is eljutott, a folyó felső szakaszán pedig a lúgosság tömeges halpusztulást idézett elő.
A kármentesítés során azonnali beavatkozások történtek: gipszport és savas anyagokat juttattak a vízbe, hogy semlegesítsék a lúgosságot.
Hosszú távon azonban ennél sokkal többre volt szükség:
A legutóbbi, 2024-es kutatások szerint ma a patak ökológiai állapota fokozatosan javul: ismét megjelentek a makroszkopikus vízi gerinctelenek, a kétéltűek, sőt a halak is visszatértek. A folyamat biztató, a Torna-patak ökológiai rendszere képesnek látszik a regenerációra.