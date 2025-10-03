Vörös pokol Magyarországon: így pusztított a vörösiszap

2010. október 4-én a Kolontár melletti zagytározó gátja átszakadt. Több mint 1 millió köbméter lúgos kémhatású vörösiszap zúdult ki, elárasztva Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhely egy részét. Az ár több mint 40 négyzetkilométernyi területet borított be, lakóházakat rombolt le, termőföldeket tett tönkre, valamint tömeges állat- és növénypusztulást okozott a vízfolyásokban.

Az Ajkai Timföldgyár zagytározója 10-es kazettájának átszakadt északnyugati sarka. A vörösiszap hatalmas károkat okozott a környezetben és az emberi egészségben.

Fotó: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság/Wikimedia Commons

Mi a vörösiszap és hogyan keletkezik?

A vörösiszap az alumíniumgyártás mellékterméke, amely a Bayer-eljárás során keletkezik, amikor a bauxitból timföldet állítanak elő. A folyamat lényege, hogy a bauxitot erős lúggal, nátrium-hidroxiddal főzik, majd a kioldott alumínium-oxidot timföldként nyerik vissza. Ami a lúgban nem oldódik fel, az a vörösiszap.

Az anyag jellegzetes színét a magas vastartalom adja – a vörösiszap 24–45 százaléka vas-oxid, emellett alumínium-oxidot, szilícium-dioxidot, titán-dioxidot, valamint kisebb mennyiségben nehézfémeket is tartalmaz. Kémhatása erősen lúgos (pH 13), ami miatt maró hatású. Egy tonna timföld előállításakor átlagosan 1,5–2 tonna vörösiszap keletkezik.

Miért lehet veszélyes a vörösiszap a környezetre és az egészségre?

A vörösiszap két fő veszélyforrása a lúgossága és a finomabb szemcsemérete. Ha kiszárad, porrá válhat, amely belélegezve irritálja a légutakat és köhögést okozhat.

A nehézfémek jelenléte miatt sokan tartottak a mérgező hatásoktól. A vörösiszap egészségügyi kockázatait az elmúlt években több kutatás is elemezte. A vizsgálatok kimutatták, hogy bár az iszap belélegzett pora irritációt okozhat, a részecskeméret túl nagy ahhoz, hogy a tüdő mélyebb rétegeibe hatoljon és súlyosabb betegségeket okozzon. Emellett a citogenetikai és molekuláris biológiai tesztek során rövid távon nem azonosítottak olyan genotoxicitásra utaló bizonyítékot, amely a rák megnövekedett esélyét mutatná. Az eredmények ellenére egy 2018-as vizsgálat szerint megnőtt a daganatos betegséggel orvoshoz fordulók száma a katasztrófa által érintett térségben, de ezt a jelenséget a szűrési hajlandóság növekedésével, illetve az orvosok onkológiai éberségével magyarázták.