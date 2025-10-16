Ha ez igaz, át kell írni a tankönyveket: elképesztő dolgot észleltek a Naprendszerben

Az úgynevezett Y bolygó elmélete szerint a Naprendszer külső övében, a Kuiper-öv néven ismert jeges törpebolygók és aszteroidák birodalmában egy, a Földhöz hasonló méretű planéta keringhet.

Az Y bolygó egy rejtőzködő, Föld-szerű égitest lehet a Naprendszerben.

Fotó: OpenAI DALL-E

A hipotézis a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society szakfolyóiratban megjelent tanulmányból származik, amely szerint a kutatók 50 Kuiper-övbeli égitest pályáját elemezték. Azt tapasztalták, hogy ezek az objektumok mintegy 15 fokkal megdőlnek a Naprendszer többi bolygójához képest, amit csak egy, a közelben ható, láthatatlan gravitációs tömeg magyarázhat.

Próbáltunk más lehetséges magyarázatokat keresni, de minden számítás ugyanoda vezetett: valószínűleg tényleg kell ott lennie egy bolygónak”

– mondta a tanulmány vezető szerzője, Amir Siraj, a Princeton Egyetem asztrofizikusa.

Y bolygó és X bolygó – két rejtett planéta is lehet a Naprendszerben

Az X bolygó elmélete nem újkeletű. A kutatók már az 1800-as évek közepe óta gyanítják, hogy a Neptunuszon túli régióban egy rejtett égitest befolyásolja a Naprendszer gravitációs viszonyait. A keresés a Plutó 1930-as felfedezésével ideiglenesen lezárult, de mivel a törpebolygó tömege túl kicsinek bizonyult a pályatorzulások magyarázatára, a „hiányzó bolygó” gondolata sosem tűnt el teljesen.

A modern X bolygó-hipotézis 2016-ban éledt újjá, amikor a Caltech két kutatója, Mike Brown és Konstantin Batygin észrevette, hogy több Kuiper-objektum szokatlan, elnyúlt és egymással összehangolt pályán kering. A jelenségre egyetlen logikus magyarázat adódott: egy óriási, rejtett bolygó gravitációs hatása, amely akár a Földnél tízszer nagyobb tömegű gázóriás is lehet, és a Naptól több mint 400-szor messzebb kering, mint a Föld.

Ez a hipotetikus bolygó tehát sokkal nagyobb, hidegebb és távolabbi, mint az Y bolygó. Míg az X inkább egy „mini-Neptunusz” lehet, addig az Y a modellek alapján kőzetbolygó, méretében a Földhöz és a Merkúrhoz hasonló.

A két elmélet nem zárja ki egymást: a Naprendszer peremén akár mindkettő létezhet, de egyelőre egyik sem nyert bizonyítást.