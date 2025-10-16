Hírlevél

Naprendszer

Ha ez igaz, át kell írni a tankönyveket: elképesztő dolgot észleltek a Naprendszerben

A Naprendszer peremén egy eddig ismeretlen, Föld-szerű világ rejtőzhet. A tudósok az „Y bolygó” névre keresztelt égitest létezését valószínűsítik, amely akár három éven belül felfedezhető lehet.
Az úgynevezett Y bolygó elmélete szerint a Naprendszer külső övében, a Kuiper-öv néven ismert jeges törpebolygók és aszteroidák birodalmában egy, a Földhöz hasonló méretű planéta keringhet.

Az Y bolygó egy rejtőzködő, Föld-szerű égitest lehet a Naprendszerben.
Fotó: OpenAI DALL-E

A hipotézis a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society szakfolyóiratban megjelent tanulmányból származik, amely szerint a kutatók 50 Kuiper-övbeli égitest pályáját elemezték. Azt tapasztalták, hogy ezek az objektumok mintegy 15 fokkal megdőlnek a Naprendszer többi bolygójához képest, amit csak egy, a közelben ható, láthatatlan gravitációs tömeg magyarázhat.

Próbáltunk más lehetséges magyarázatokat keresni, de minden számítás ugyanoda vezetett: valószínűleg tényleg kell ott lennie egy bolygónak”

 – mondta a tanulmány vezető szerzője, Amir Siraj, a Princeton Egyetem asztrofizikusa.

Y bolygó és X bolygó  – két rejtett planéta is lehet a Naprendszerben

Az X bolygó elmélete nem újkeletű. A kutatók már az 1800-as évek közepe óta gyanítják, hogy a Neptunuszon túli régióban egy rejtett égitest befolyásolja a Naprendszer gravitációs viszonyait. A keresés a Plutó 1930-as felfedezésével ideiglenesen lezárult, de mivel a törpebolygó tömege túl kicsinek bizonyult a pályatorzulások magyarázatára, a „hiányzó bolygó” gondolata sosem tűnt el teljesen.

A modern X bolygó-hipotézis 2016-ban éledt újjá, amikor a Caltech két kutatója, Mike Brown és Konstantin Batygin észrevette, hogy több Kuiper-objektum szokatlan, elnyúlt és egymással összehangolt pályán kering. A jelenségre egyetlen logikus magyarázat adódott: egy óriási, rejtett bolygó gravitációs hatása, amely akár a Földnél tízszer nagyobb tömegű gázóriás is lehet, és a Naptól több mint 400-szor messzebb kering, mint a Föld.

Ez a hipotetikus bolygó tehát sokkal nagyobb, hidegebb és távolabbi, mint az Y bolygó. Míg az X inkább egy „mini-Neptunusz” lehet, addig az Y a modellek alapján kőzetbolygó, méretében a Földhöz és a Merkúrhoz hasonló.

A két elmélet nem zárja ki egymást: a Naprendszer peremén akár mindkettő létezhet, de egyelőre egyik sem nyert bizonyítást.

A feltételezett X bolygó egy művészi illusztráción.
Fotó: Wikimedia Commons/ESO

Miért gondolják, hogy a Föld-méretű bolygó van a közelben?

A modellek szerint az Y bolygó nem sokkal a Neptunusz pályáján túl található. Ez azt jelenti, hogy fele akkora távolságra van, mint az X bolygó, amelyet eddig a Naprendszer legkülső tagjaként feltételeztek. Ennek ellenére sajnos túl halvány ahhoz, hogy a távcsövek közvetlenül észleljék, egyszerűen túl kevés napfényt ver vissza. Ha létezik, az égitest pályasíkja 10 fokkal eltérhet a többi bolygóétól, ami tovább nehezíti a felfedezést. De a kutatók szerint az új, rendkívül érzékeny műszerek már képesek lehetnek a nyomára bukkanni.

Milyen bizonyítékok szólnak a létezése mellett és ellene?

Érvek mellette:

  • Több Kuiper-objektum dőlt pályája egy rejtett tömeg hatására utal.
  • Számítógépes modellek szerint a megfigyelt gravitációs torzulás csak egy Föld-szerű bolygó jelenlétével magyarázható.
  • A chilei Vera C. Rubin Obszervatórium, a világ legnagyobb digitális kamerájával hamarosan képes lehet közvetlenül detektálni.

Ellenérvek:

  • A megfigyelt adatok száma még csekély, csupán 50 objektum elemzésén alapulnak.
  • Több csillagász, köztük Samantha Lawler (Regina Egyetem) szerint az eredmények „nem meggyőzőek”.
  • Elképzelhető, hogy a torzulásokat nem is egy bolygó, hanem más gravitációs jelenség – például egy apró fekete lyuk vagy ismeretlen fizikai hatás – okozza.
Artwork of the solar system, showing the paths of the eight major planets as they orbit the Sun. The four inner planets are, from inner to outer, Mercury, Venus, Earth and Mars. The four outer planets are, inner to outer, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
A Naprendszer bolygói és a Kuiper-öv.
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Milyen más jelöltek és elméletek léteznek?

Az Y bolygó mellett az elmúlt években több alternatív „Kilencedik bolygó” elmélet is született.

2025 májusában például egy halvány infravörös pontot észleltek, amelyet sokan bolygónak hittek, ám később kiderült: a feltételezett pályája merőleges lenne a többi bolygóéra, ami szinte lehetetlen.

Más elképzelések szerint több kóbor bolygó is bujkálhat a Naprendszer szélén – olyan égitestek, amelyeket más csillagrendszerekből lökött ki a gravitáció, majd a Nap befogott. 

Siraj számításai szerint akár öt Föld-szerű planéta is megbújhat a Naprendszer legtávolabbi zónáiban.

Hogyan bizonyítható a létezése?

A tudósok szerint két út maradt:

  • Közvetlen megfigyelés – vagyis a bolygó tényleges lefényképezése, amihez szerencse is kell.
  • További Kuiper-objektumok felfedezése, amelyek pályája illeszkedik a most feltárt mintázathoz.

A legnagyobb reményt a Vera C. Rubin Obszervatórium adja. Az új égboltfelmérő program várhatóan több ezerre növeli a detektált Kuiper-objektumok számát a következő években.

Ha az Y bolygó valóban létezik, a távcső az első két-három évben képes lesz megtalálni”

 – mondta Amir Siraj.

Ha azonban semmit sem találnak, könnyen lehet, hogy mind az X, mind az Y bolygó csak kozmikus délibáb marad.

 

