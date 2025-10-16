Ha ez igaz, át kell írni a tankönyveket: elképesztő dolgot észleltek a Naprendszerben

Az úgynevezett Y bolygó elmélete szerint a Naprendszer külső övében, a Kuiper-öv néven ismert jeges törpebolygók és aszteroidák birodalmában egy, a Földhöz hasonló méretű planéta keringhet.
A hipotézis a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society szakfolyóiratban megjelent tanulmányból származik, amely szerint a kutatók 50 Kuiper-övbeli égitest pályáját elemezték. Azt tapasztalták, hogy ezek az objektumok mintegy 15 fokkal megdőlnek a Naprendszer többi bolygójához képest, amit csak egy, a közelben ható, láthatatlan gravitációs tömeg magyarázhat.
Próbáltunk más lehetséges magyarázatokat keresni, de minden számítás ugyanoda vezetett: valószínűleg tényleg kell ott lennie egy bolygónak”
– mondta a tanulmány vezető szerzője, Amir Siraj, a Princeton Egyetem asztrofizikusa.
Y bolygó és X bolygó – két rejtett planéta is lehet a Naprendszerben
Az X bolygó elmélete nem újkeletű. A kutatók már az 1800-as évek közepe óta gyanítják, hogy a Neptunuszon túli régióban egy rejtett égitest befolyásolja a Naprendszer gravitációs viszonyait. A keresés a Plutó 1930-as felfedezésével ideiglenesen lezárult, de mivel a törpebolygó tömege túl kicsinek bizonyult a pályatorzulások magyarázatára, a „hiányzó bolygó” gondolata sosem tűnt el teljesen.
A modern X bolygó-hipotézis 2016-ban éledt újjá, amikor a Caltech két kutatója, Mike Brown és Konstantin Batygin észrevette, hogy több Kuiper-objektum szokatlan, elnyúlt és egymással összehangolt pályán kering. A jelenségre egyetlen logikus magyarázat adódott: egy óriási, rejtett bolygó gravitációs hatása, amely akár a Földnél tízszer nagyobb tömegű gázóriás is lehet, és a Naptól több mint 400-szor messzebb kering, mint a Föld.
Ez a hipotetikus bolygó tehát sokkal nagyobb, hidegebb és távolabbi, mint az Y bolygó. Míg az X inkább egy „mini-Neptunusz” lehet, addig az Y a modellek alapján kőzetbolygó, méretében a Földhöz és a Merkúrhoz hasonló.
A két elmélet nem zárja ki egymást: a Naprendszer peremén akár mindkettő létezhet, de egyelőre egyik sem nyert bizonyítást.
Miért gondolják, hogy a Föld-méretű bolygó van a közelben?
A modellek szerint az Y bolygó nem sokkal a Neptunusz pályáján túl található. Ez azt jelenti, hogy fele akkora távolságra van, mint az X bolygó, amelyet eddig a Naprendszer legkülső tagjaként feltételeztek. Ennek ellenére sajnos túl halvány ahhoz, hogy a távcsövek közvetlenül észleljék, egyszerűen túl kevés napfényt ver vissza. Ha létezik, az égitest pályasíkja 10 fokkal eltérhet a többi bolygóétól, ami tovább nehezíti a felfedezést. De a kutatók szerint az új, rendkívül érzékeny műszerek már képesek lehetnek a nyomára bukkanni.
Milyen bizonyítékok szólnak a létezése mellett és ellene?
Érvek mellette:
- Több Kuiper-objektum dőlt pályája egy rejtett tömeg hatására utal.
- Számítógépes modellek szerint a megfigyelt gravitációs torzulás csak egy Föld-szerű bolygó jelenlétével magyarázható.
- A chilei Vera C. Rubin Obszervatórium, a világ legnagyobb digitális kamerájával hamarosan képes lehet közvetlenül detektálni.
Ellenérvek:
- A megfigyelt adatok száma még csekély, csupán 50 objektum elemzésén alapulnak.
- Több csillagász, köztük Samantha Lawler (Regina Egyetem) szerint az eredmények „nem meggyőzőek”.
- Elképzelhető, hogy a torzulásokat nem is egy bolygó, hanem más gravitációs jelenség – például egy apró fekete lyuk vagy ismeretlen fizikai hatás – okozza.
Milyen más jelöltek és elméletek léteznek?
Az Y bolygó mellett az elmúlt években több alternatív „Kilencedik bolygó” elmélet is született.
2025 májusában például egy halvány infravörös pontot észleltek, amelyet sokan bolygónak hittek, ám később kiderült: a feltételezett pályája merőleges lenne a többi bolygóéra, ami szinte lehetetlen.
Más elképzelések szerint több kóbor bolygó is bujkálhat a Naprendszer szélén – olyan égitestek, amelyeket más csillagrendszerekből lökött ki a gravitáció, majd a Nap befogott.
Siraj számításai szerint akár öt Föld-szerű planéta is megbújhat a Naprendszer legtávolabbi zónáiban.
Hogyan bizonyítható a létezése?
A tudósok szerint két út maradt:
- Közvetlen megfigyelés – vagyis a bolygó tényleges lefényképezése, amihez szerencse is kell.
- További Kuiper-objektumok felfedezése, amelyek pályája illeszkedik a most feltárt mintázathoz.
A legnagyobb reményt a Vera C. Rubin Obszervatórium adja. Az új égboltfelmérő program várhatóan több ezerre növeli a detektált Kuiper-objektumok számát a következő években.
Ha az Y bolygó valóban létezik, a távcső az első két-három évben képes lesz megtalálni”
– mondta Amir Siraj.
Ha azonban semmit sem találnak, könnyen lehet, hogy mind az X, mind az Y bolygó csak kozmikus délibáb marad.