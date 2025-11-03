Mi történik? Bolygóvédelmi gyakorlatot rendelt el az ENSZ a 3I/ATLAS miatt

Bár továbbra sem jelent semmilyen veszélyt a Földre, mégis a legújabb bolygóvédelmi gyakorlat egyik főszereplőjévé lépett elő a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstökös. Az ENSZ és a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat (IAWN) közös dokumentuma szerint az objektum hivatalosan is a megfigyelési kampány része lett, amelynek keretében a veszélyesebb kisbolygókat monitorozó eszközöket fogják tesztelni. Ehhez hasonló gyakorlatokat évente általában egyszer tartanak.

Fotó: OpenAI DALL-E

A 3I/ATLAS és a bolygóvédelem szerepe

A bolygóvédelem lényege, hogy időben észrevegyük a Föld felé tartó veszélyes kisbolygókat és üstökösöket, majd meghatározzuk a pályájukat. Ha szükséges, az illetékes szervek figyelmeztetést adnak ki, szélsőséges esetben pedig a szakértők akár eltérítési tervet is kidolgozhatnak.

A 3I/ATLAS ideális objektum a rendszer teszteléséhez, mert hosszú ideig látható a Földről, és nagy a tudományos érdeklődés iránta.

Az IAWN szerint ez a kampány már a nyolcadik ilyen gyakorlat 2017 óta. A hálózat 2024-ben kezdte el tervezni a 2025 őszére szánt üstököskampányt. A cél az volt, hogy gyakorolják a kométák pontos helyzetének mérését. Ez nehezebb feladat, mert az üstökösök a távcsőben általában elmosódott foltként látszanak, nem pedig éles fénypöttyként.

Bizonytalan méret

A 3I/ATLAS-t 2025 júliusában fedezték fel, és október 29-én érte el a Naphoz legközelebbi pontját. Ekkor körülbelül 246 000 km/órás sebességgel haladt. A kutatók szerint a mag átmérője 0,32 és néhány kilométer között lehet, de ezt nehéz pontosan meghatározni, mert a fényes gáz- és porfelhő, a kóma eltakarja. Így a pontos méret továbbra is bizonytalan.

Bolygóvédelmi okokból az ENSZ és az IAWN mellett az Európai Űrügynökség (ESA) is figyeli az objektumot. Az ESA szerint a 3I/ATLAS nem jelent veszélyt, mégis hasznos a bolygóvédelmi intézkedések teszteléséhez. A szervezet naponta követi a Föld-közeli aszteroidák és üstökösök pályáját, és szükség esetén riasztást ad ki.

Üstökös vagy űrhajó? A NASA-t bírálja a harvardi professzor

A bolygóvédelmi gyakorlat mellett a tudományos vita is egyre élénkebb. A Harvard kutatója, Avi Loeb felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár mesterséges eredetű is lehet.

Szerinte a nagy méret, a nagy sebesség és az, hogy az objektum a Nap mögé kerül, mind olyan tényezők, amelyek kérdéseket vetnek fel. Úgy gondolja, a NASA túl gyorsan mondta ki, hogy az objektum egyszerű üstökös.

Loeb szerint a tudományban az adatok számítanak, nem a tekintély. Úgy véli, a 3I/ATLAS több furcsaságot mutat, ezért még nem lehet biztosan tudni, mi is valójában. A professzor szerint fontos, hogy kíváncsiak maradjunk, és minél több adatot gyűjtsünk.

A NASA-t is bírálta, mert szerinte túl bürokratikusan működik, és a vezetés gyorsan, elhamarkodottan tett kijelentéseket.

A kutató reméli, hogy karácsonyig sok új adat érkezik a 3I/ATLAS viselkedéséről és pályájáról. Azt állítja, az objektum pályája „finoman hangolt”, és akár 85 millió kilométerre is megközelítheti a Jupitert. Bár ez tovább növeli az érdeklődést, Loeb szerint most az a legfontosabb, hogy a bolygóvédelmi gyakorlat során a nemzetközi hálózatok együtt, éles helyzetet szimulálva tesztelhetik a figyelő- és riasztórendszereiket.