Váratlan fordulat: a 3I/ATLAS nincs egyedül, egy másik rejtélyes objektum is megjelent a közelben

Az újonnan felfedezett C/2025 V1 (Borisov) üstökös a 3I/ATLAS-hoz hasonlóan különös pályán érkezett a Naprendszer belső térségébe. November 11-én érte el a Földhöz legközelebb eső pontot, ekkor nagyjából 103 millió kilométerre volt tőlünk. Ez körülbelül 270-szer nagyobb távolság, mint ami a Föld és a Hold között van, vagyis semmiféle veszélyt nem jelentett ránk nézve.

A C/2025 V1 sok szempontból hasonlít a 3I/ATLAS-hoz.

Fotó: OpenAI DALL-E

A megfigyeléseket november 2. és 5. között továbbították a Minor Planet Centernek, amely a Naprendszer kis égitestjeinek hivatalos adatbázisa. Az üstököst egy amatőrcsillagász, Gennagyij Boriszov azonosította, így róla nevezték el az objektumot. Mivel a felfedezést a NASA Sugárhajtású Laboratóriuma (JPL) is megerősítette, az objektum bekerült a hivatalos nyilvántartásba.

Boriszov neve nem ismeretlen: ő találta meg a történelem második csillagközi eredetű üstökösét, amely 2019-ben haladt át a Naprendszeren. Ez az égitest, a 2I/Borisov, két évvel az első csillagközi látogató, az Oumuamua után érkezett, amelyet 2017-ben fedeztek fel.

Miért hasonlítják a C/2025 V1-et a 3I/ATLAS-hoz?

Az új üstökös pályája és viselkedése sokban emlékeztet a 3I/ATLAS-ra. Utóbbit idén júliusban azonosították, és ez a harmadik ismert objektum, amely egy másik csillagrendszerből érkezett a Naprendszerbe. Mivel a C/2025 V1 néhány szempontból kísértetiesen hasonlít rá, felmerült, hogy akár közös eredetük is lehet.

A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb – aki a 3I/ATLAS mozgását is részletesen vizsgálta – úgy fogalmazott: a C/2025 V1 „majdnem csillagközi” pályán mozog. Ez azt jelenti, hogy az üstökös útja rendkívül elnyúlt, szinte egyenes vonalban tart a Nap felé.

Az ilyen röppálya nem jellemző a Naprendszer belső égitestjeire, és azt is jelentheti, hogy az üstököst nem köti erősen a Nap gravitációja.

A C/2025 V1 (Borisov) pályája

Fotó: NASA/JPL

A Loeb által közzétett képeken az objektum nem mutatott klasszikus csóvát, ami szintén szokatlan jelenség. A legtöbb üstökös jégből és porból áll, és amikor a Nap közelébe kerül, a hő hatására látványos kómát és csóvát fejleszt.

A C/2025 V1 esetében azonban nem láttak ilyen képződményt.

A csillagközi rejtély: mit tudunk a 3I/ATLAS-ról?

A 3I/ATLAS szintén üstökösnek tűnik, de a megfigyelések alapján biztosan a Naprendszeren kívülről érkezett. Az objektum évmilliárdokon keresztül utazhatott a csillagközi térben, mielőtt belépett volna a Naprendszerünkbe. Ezért vált rendkívül izgalmassá a kutatók és a nagyközönség számára is.