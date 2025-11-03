Kiderült, mi a 3I/ATLAS valódi célpontja — meglepő irányba tart az objektum

A 3I/ATLAS a harmadik ismert csillagközi objektum. Ez azt jelenti, hogy nem a Naprendszerben született, hanem egy másik csillag környezetéből érkezett hozzánk. A tudósok most arra keresik a választ, honnan indulhatott, és milyen irányba távozik majd.
Amit a 3I/ATLAS-ról tudni lehet
Az üstököst 2025. július 1-jén észlelte az ATLAS égboltfelmérő program. Már az első adatokból kiderült, hogy a 3I/ATLAS rendkívül gyors: másodpercenként körülbelül 58 kilométert tesz meg. A pályagörbülete is eltért attól, amit a Naprendszerben keletkezett objektumoknál megszoktunk. Ezek alapján hamar világossá vált, hogy az 1I/ʻOumuamua és a 2I/Borisov után ismét egy csillagközi látogatóval van dolgunk.
Időnként felmerül az a tudományosan nem igazolt teória, hogy a 3I/ATLAS valójában mesterséges űrhajó lehet. A kutatók azonban ezt határozottan kizárják: a 3I/ATLAS természetes eredetű üstökös. Ettől még nagyon izgalmas objektum, hiszen egy másik csillag környékéről érkezett. Anyaga olyan információkat hordozhat, amelyekből megtudhatjuk, milyen lehet a Tejútrendszer egy tőlünk távoli vidéke.
A mostani kutatás a 3I/ATLAS pályáját próbálja feltérképezni. A tudósok számítógépes szimulációkat futtattak, amelyekben az üstökös múltbeli és feltételezett jövőbeli mozgását követték.
A cél, hogy kiderüljön: merre járt korábban, és hogyan fogja elhagyni a Naprendszert.
Honnan jöhetett a 3I/ATLAS?
A csillagászok egyelőre nem tudják biztosan, a galaxis melyik részéből származik a 3I/ATLAS. Egyes elméletek szerint a Tejútrendszer úgynevezett „vastag korongjából” érkezhetett. Utóbbi a galaxisnak az a része, amely a fő síkon kívüli területen található, és ahol főleg idős csillagok vannak. A tanulmány alapján a 3I/ATLAS valószínűleg egy ilyen idős csillag közeléből lökődhetett ki. A tanulmányt jegyző egyik kutató, Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa elmondta, hogy bár a 3I/ATLAS gyorsan halad, a sebessége még belefér abba a tartományba, amit egy csillagközi objektumtól várnánk.
A kutatók azt is lehetségesnek tartják, hogy a 3I/ATLAS már jóval a Naprendszer kialakulása előtt útra kelt, és az elmúlt 10 millió évben nem közelített meg egyetlen másik csillagot sem.
Sőt, az is elképzelhető, hogy 10 milliárd évig magányosan utazott a csillagközi térben, mielőtt észrevettük volna.
Útvonala alapján a 3I/ATLAS egy ősi bolygócsíra (ún. planetezimál) közeléből, vagy egy, az Oort-felhőhöz hasonló távoli üstököszónából lökődhetett ki.
Merre tart a csillagközi üstökös?
A kutatók 500 különböző, enyhén módosított „virtuális másolatot” készítettek a 3I/ATLAS pályájáról. Ezekkel azt vizsgálták, mennyire biztosak a számításaik. A szimulációkat 100 évvel vissza és 100 évvel előre is lefuttatták.
Az eredmények szerint a 3I/ATLAS a Nyilas csillagkép felől érkezett, és az Ikrek irányába fog távozni.
A mérések alapján jelenleg a Tejútrendszer vékony és vastag korongja közötti átmeneti zónában mozoghat. A tanulmány azt is megnézte, milyen égitestek téríthetik el az üstököst, mielőtt elhagyja a Naprendszert. A szimulációk szerint a 3I/ATLAS érezni fogja a Mars és főleg a Jupiter gravitációs hatását.
- A Jupiter zavaró ereje lesz a meghatározóbb.
Kritikus találkozó 2026 márciusában
A számítások szerint 2026. március 16-án a 3I/ATLAS nagyon közel kerül a Jupiterhez. Ez a találkozás jelentősen megváltoztathatja az üstökös pályáját, így azt is, milyen irányba hagyja el a Naprendszert. A helyzetet bonyolítja, hogy a 3I/ATLAS mozgását nem csak a gravitáció befolyásolja. Amikor az üstökös közelebb kerül a Naphoz, gáz és por törhet fel a felszínéről, és ez apró „lökéseket” ad neki. A Nap fénynyomása is hasonló kismértékű hatást fejt ki. Ezeket nevezzük nem-gravitációs hatásoknak. A modellek szerint, ha a hatások gyengék, akkor alig változtatják meg a pályát.
Ha viszont erősebbek, akkor már jelentősen módosíthatják a 3I/ATLAS jövőbeli útját.
Mikor érdemes megfigyelni az üstököst?
A kutatók szerint a 3I/ATLAS-t a Jupiter melletti elhaladása során lehet majd a legprecízebben megfigyelni. Ekkor nem csak a földi távcsövek, de a Juno szonda is jó eséllyel vizsgálni fogja. A számítások alapján akkor ideális a megfigyelés, ha a Juno legfeljebb 0,4 csillagászati egységre lesz az üstököstől, és ez a távolság kisebb lesz, mint a 3I/ATLAS és a Jupiter közti távolság.
A legkedvezőbb időszak várhatóan 2026. március 9. és 22. közé esik.
A tanulmány jelenleg az arXiv preprint oldalon olvasható, vagyis még nem ment át a hivatalos szakmai ellenőrzésen.