Kiderült, mi a 3I/ATLAS valódi célpontja — meglepő irányba tart az objektum

A 3I/ATLAS a harmadik ismert csillagközi objektum. Ez azt jelenti, hogy nem a Naprendszerben született, hanem egy másik csillag környezetéből érkezett hozzánk. A tudósok most arra keresik a választ, honnan indulhatott, és milyen irányba távozik majd.

A 3I/ATLAS keletkezési helye körül még mindig sok a kérdőjel.

Fotó: OpenAI DALL-E

Amit a 3I/ATLAS-ról tudni lehet

Az üstököst 2025. július 1-jén észlelte az ATLAS égboltfelmérő program. Már az első adatokból kiderült, hogy a 3I/ATLAS rendkívül gyors: másodpercenként körülbelül 58 kilométert tesz meg. A pályagörbülete is eltért attól, amit a Naprendszerben keletkezett objektumoknál megszoktunk. Ezek alapján hamar világossá vált, hogy az 1I/ʻOumuamua és a 2I/Borisov után ismét egy csillagközi látogatóval van dolgunk.

Időnként felmerül az a tudományosan nem igazolt teória, hogy a 3I/ATLAS valójában mesterséges űrhajó lehet. A kutatók azonban ezt határozottan kizárják: a 3I/ATLAS természetes eredetű üstökös. Ettől még nagyon izgalmas objektum, hiszen egy másik csillag környékéről érkezett. Anyaga olyan információkat hordozhat, amelyekből megtudhatjuk, milyen lehet a Tejútrendszer egy tőlünk távoli vidéke.

A mostani kutatás a 3I/ATLAS pályáját próbálja feltérképezni. A tudósok számítógépes szimulációkat futtattak, amelyekben az üstökös múltbeli és feltételezett jövőbeli mozgását követték.

A cél, hogy kiderüljön: merre járt korábban, és hogyan fogja elhagyni a Naprendszert.

Honnan jöhetett a 3I/ATLAS?

A csillagászok egyelőre nem tudják biztosan, a galaxis melyik részéből származik a 3I/ATLAS. Egyes elméletek szerint a Tejútrendszer úgynevezett „vastag korongjából” érkezhetett. Utóbbi a galaxisnak az a része, amely a fő síkon kívüli területen található, és ahol főleg idős csillagok vannak. A tanulmány alapján a 3I/ATLAS valószínűleg egy ilyen idős csillag közeléből lökődhetett ki. A tanulmányt jegyző egyik kutató, Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa elmondta, hogy bár a 3I/ATLAS gyorsan halad, a sebessége még belefér abba a tartományba, amit egy csillagközi objektumtól várnánk.

A kutatók azt is lehetségesnek tartják, hogy a 3I/ATLAS már jóval a Naprendszer kialakulása előtt útra kelt, és az elmúlt 10 millió évben nem közelített meg egyetlen másik csillagot sem.

Sőt, az is elképzelhető, hogy 10 milliárd évig magányosan utazott a csillagközi térben, mielőtt észrevettük volna.

Útvonala alapján a 3I/ATLAS egy ősi bolygócsíra (ún. planetezimál) közeléből, vagy egy, az Oort-felhőhöz hasonló távoli üstököszónából lökődhetett ki.