Rendkívüli bejelentés a 3I/ATLAS-ról

A 3I/ATLAS egy csillagközi objektum, vagyis olyan égitest, amely nem a Naprendszerben keletkezett. A különleges üstököst idén július 1-jén észlelte az ATLAS nevű égboltvizsgáló rendszer, amelyet eredetileg a Földre veszélyes kisbolygók felderítésére hoztak létre.

A 3I/ATLAS útját a Virtual Telescope Project fogja közvetíteni.

Fotó: OpenAI DALL-E

A rendszer egy gyors, és szokatlan pályáján mozgó égitestet észlelt, amelyről hamar kiderült, hogy a csillagközi térből érkezik.

A 3I/ATLAS az eddigi legkülönlegesebb csillagközi objektum

A csillagászok szinte azonnal ráállították a világ nagy távcsöveit. Az eddigi megfigyelések alapján a 3I/ATLAS jól látható gáz- és porcsóvát fejleszt, vagyis úgy viselkedik, mint a „hagyományos”, Naprendszerbeli üstökösök. Mégis sokkal különlegesebb náluk, mert teljesen más csillagrendszerből származik, így anyagösszetétele is egyedi lehet.

A kutatók szerint a csillagközi objektum valóságos időkapszula, amely már több milliárd éve úton van. Összetétele és pályája információt adhat arról, milyen volt az a bolygórendszer vagy csillagkörnyezet, ahonnan a 3I/ATLAS elindult. Az intersztelláris térben megtett útja is nyomot hagyott rajta, amit finom mérésekkel vizsgálni lehet.

Élőben közvetítik a 3I/ATLAS útját

Ahogy a korábbi csillagközi látogatóknál, ennél az objektumnál is felbukkantak vadabb elméletek. Egyesek szerint az égitest olyan tulajdonságokat mutat, amely nem természetes, hanem mesterséges eredetre utal. A NASA és a SETI szakemberei ugyanakkor elvetik ezeket a teóriákat.

Mindenesetre most mindenki saját szemével láthatja majd a 3I/ATLAS-t. A Virtual Telescope Project online nézhető, ingyenes élő közvetítést szervez a csillagközi üstökös átvonulásáról, a képeket az olaszországi Manciano obszervatórium fogja rögzíteni.

Az esemény 2025. november 19-én, magyar idő szerint hajnali 5:15-kor kezdődik.

Aki rendelkezik saját távcsővel, és megfelelőek az időjárási viszonyok, akár maga is megpróbálhatja megkeresni az égen a csillagközi látogatót. Ehhez persze pontos csillagtérképre és némi tapasztalatra is szükség van.

A 3I/ATLAS útját itt követheti: