Elon Musk különös dolgot mondott a 3I/ATLAS-ról – szavai csak tovább fokozzák a rejtélyt

A milliárdos szerint semmi nem utal arra, hogy a 3I/ATLAS mesterséges tárgy lenne. Joe Rogan műsorában úgy fogalmazott: attól, hogy „ipari nikkelt” észlelnek, még nem beszélhetünk idegen technológiáról – a Naprendszerben is vannak nikkelben gazdag aszteroidák és üstökösök. Szerinte az objektum mérete és tömege miatt sem reális, hogy a 3I/ATLAS teljes egészében nikkelből álló űreszköz lenne.

Felvétel a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról

Fotó: NSF's NOIRLab

A beszélgetés közben még azt is hozzátette: ha valaha bármilyen konkrét bizonyítéka lenne az idegenekre, a műsorban maga hozná nyilvánosságra, és „soha nem követne el öngyilkosságot” – utalva a népszerű konspirációs teóriákra.

Miért nem gondolja Elon Musk idegen űrhajónak a 3I/ATLAS-t?

Musk érvei tudományosan is védhetők: a nikkel, valamint a hozzá hasonló fémek természetes módon is előfordulnak kisebb égitestekben; nincs szükség „földönkívüli magyarázatra”. Bár a 3I/ATLAS laikus szemmel nézve minden szempontból szokatlannak tűnik, a gázkibocsátás és a jég szublimációja is okozhat furcsa fényességváltozást és űrhajószerű viselkedést.

A 3I/ATLAS tehát nagy valószínűséggel inkább egy különc, de természetes eredetű üstökös.

A 3I/ATLAS furcsa anomáliái

A 3I/ATLAS a harmadik ismert csillagközi látogató az Oumuamua és a Boriszov után. Július 1-jén fedezték fel, becslések szerint Manhattan-méretű, és kb. 200 000 km/órás sebességgel száguld. A Naprendszernél idősebb, nagyjából 7–14 milliárd éves lehet. Nemrég érte el a napközeli pontot (perihéliumot), és eközben kékké váló fénye mellett ún. nem-gravitációs gyorsulást is mutatott.

Utóbbit részben valószínűleg az aszimmetrikus gázkibocsátás idézhette elő.

A 3I/ATLAS jelenleg távolodik a Naptól, így a következő hetekben még ideálisabb célpont lesz a földi távcsövek számára.

Milyen új megfigyelést tettek a fényességével és színével kapcsolatban?

A Napot figyelő űrszondák (STEREO-A, SOHO, GOES-19) azt mutatták, hogy a 3I/ATLAS a a megszokottnál sokkal gyorsabban fényesedett, miközben közeledett a Naphoz. A fénye ráadásul kissé kékesebb, mint a napfény, ami azt jelzi, hogy nemcsak porszemcsék verik vissza a fényt, hanem gázok (cianogén vagy ammónia) is világítanak körülötte.

A GOES-19 képein a mag körül egy nagyobb, elmosódott gáz- és porfelhő (az úgynevezett kóma) látszott, ami azt bizonyítja, hogy az üstökös erősen „párolog”, anyagot veszít.

A napközelségét (perihéliumát) október 29-én érte el, és ekkor körülbelül 9 magnitúdóig fényesedett. Ilyen fényesség mellett kisebb távcsővel már megfigyelhető, szabad szemmel viszont nem látható.