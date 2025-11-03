Rejtélyes változások a 3I/ATLAS-nál: ilyet még nem láttak a kutatók

A 3I/ATLAS különösen aktívvá vált a perihélium, vagyis a napközelpont környékén. A csillagászok „anti-csóvát” és „füstölgő” csóvát figyeltek meg, amelyek több millió kilométer hosszan nyúltak az űrbe. Az egyik nyaláb a Nap irányába mutatott, a másik az ellenkező irányba terjedt. A gázkiáramlások – amelyek sebessége megközelítőleg 0,4 km/s lehet – valószínűleg már 1-3 hónapja tartanak – írja a Futurism tudományos portál.

A 3I/ATLAS hirtelen óriási mennyiségű anyagot kezdett veszíteni, ezért többen úgy vélik, felrobbant

Fotó: OpenAI DALL-E

Döbbenetes mennyiségű anyagot vesztett a 3I/ATLAS

Amikor a 3I/ATLAS megközelítette a Napot, hatalmas hőenergia érte – a csillag fénye másodpercenként mintegy 700 joule energiát sugárzott minden egyes négyzetméterére. Ekkora hőhatás csak akkor jöhetett létre, ha az objektum felszíne legalább 1600 négyzetkilométer volt, ami egy nagyjából 23 kilométer átmérőjű gömbnek felel meg. Ez több mint négyszer akkora, mint a korábbi becslések, amelyek még csak 5 kilométeres méretet valószínűsítettek. A tömegvesztés is egészen extrém volt: augusztus elején még néhány száz kilogrammnyi anyag távozott másodpercenként, a Nap közelében azonban ez az érték már több mint 2 millió kilogramm lett másodpercenként.

Szétrobbant a csillagközi objektum?

Egyes szakértők szerint a 3I/ATLAS a Nap közelében darabokra eshetett. A feldarabolódás megnövelte a felszínét, ami felgyorsíthatta a gázkibocsátást. Vannak, akik szerint az objektum legalább tizenhat különálló darabra szakadhatott.

Ha ez igaz, akkor az objektum a perihéliumban szó szerint „felrobbant”, és ennek fénye tette látványossá a jelenséget.

A számítások szerint a 3I/ATLAS december 19-én a közelíti meg legjobban a Földet. Hogy addigra mennyi marad a magjából, még kérdéses.

Szokatlan rádiójelek is érkeztek az objektum felől

A napokban nagyon furcsa rádiójelek érkeztek a 3I/ATLAS felől. Ezek meglepően emlékeztetnek az 1977-es „Hűha!” jelre, amelyet korábban sokan földönkívüli civilizációkhoz kötöttek.