Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

A 3I/ATLAS egy különleges objektum, amelyet 2025. július 1-jén észleltek először. A tudósok később megállapították, hogy a 3I/ATLAS egy másik csillagrendszerből érkezett. A körülötte lévő gáz- és porfelhő, az úgynevezett kóma nagyjából 24 kilométer átmérőjű. Számítógépes modellek alapján az objektum kora meghaladhatja a 7,5 milliárd évet, vagyis akár 3 milliárd évvel idősebb lehet a Napnál. Lehetséges, hogy a 3I/ATLAS a valaha megfigyelt legidősebb üstökösök egyike.

A 3I/ATLAS a Jupiter felé tart.

Fotó: OpenAI DALL-E

Mit akar a 3I/ATLAS a Jupiternél?

Avi Loeb, a Harvard Egyetem kutatója blogjában azt írta: szerinte a 3I/ATLAS-t úgy tervezhették, hogy technológiai eszközöket juttasson a Jupiterhez. Ehhez az kell, hogy a 3I/ATLAS elérje a bolygó úgynevezett Hill-sugarát. Ebben a régióban a Jupiter gravitációja erősebb a Napénál.

Loeb szerint a közelmúltban mért ún. nem gravitációs gyorsulás éppen azt jelezheti, hogy a 3I/ATLAS pályáját „finoman beállították”.

A nem gravitációs gyorsulás lényege, hogy az égitest mozgása nem magyarázható pusztán a Nap és a bolygók vonzásával; valamilyen plusz hatás is érvényesül. Loeb úgy véli, ez a hatás most úgy módosította a 3I/ATLAS útvonalát, hogy az pontosan a Jupiter gravitációs zónája felé tartson, és ne „szalassza el” ezt a térséget.

A csillagász azt is felveti: ha a jövőben sikerülne a Jupiter körül bármilyen technológiai jellegű „műholdat” vagy egyéb eszközt találni, az arra utalhatna, hogy a bolygó valamilyen okból fontos egy földönkívüli civilizáció számára.

Ebben a forgatókönyvben a 3I/ATLAS egyfajta „szállítóeszköz” lenne, amely ezeket a berendezéseket a Jupiterhez juttatja.

A NASA kitart a természetes eredet mellett

A NASA a múlt héten mutatta be a 3I/ATLAS-ról készített legújabb felvételeit. Az amerikai űrügynökség továbbra is amellett érvel, hogy természetes eredetű, a csillagközi térből származó üstököst sikerült észlelni. A szakértők folyamatosan nyomon követik a 3I/ATLAS mozgását és eddig nem tapasztaltak semmi olyat, ami egyértelműen idegen űreszközre utalna:

van kómája és csóvája, a gázai olyanok, mint egy üstökösnek, és úgy fényesedik, ahogy az egy felmelegedő, jégből felépülő objektumtól várható.

Loeb bírálói szerint az asztrofizikus hibás számításokra támaszkodik, statisztikailag rossz következtetéseket von le, és nem egyeztet a témában jártas bolygókutatókkal, ezért több állítását már korábban is sikerült megcáfolni.