Lélegzetelállító képeket közölt a NASA a 3I/ATLAS-ról — már azt is tudják, merre tart

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös a harmadik ismert égitest, amely nem a Naprendszerben keletkezett, mégis áthalad rajta. A NASA eddig legalább tizenkét különböző űreszközzel követte nyomon, mióta július 1-jén egy chilei távcső felfedezte. A „csillagközi” azt jelenti, hogy az üstökös egy másik csillagrendszerből érkezik. Nem a Nap körül alakult ki, hanem valahol távolabb, majd valamilyen kozmikus hatás letérítette eredeti útjáról, és most a mi bolygórendszerünkön halad keresztül.
A NASA számára nagy lehetőség, hogy a 3I/ATLAS sokféle irányból és műszerrel megfigyelhető. Így pontosabban megérthetik, miben tér el ez az idegen látogató az itt született üstökösöktől.
A felvételek abban is segítenek, hogy kiderüljön, más csillagrendszerek anyaga mennyire hasonlít a miénkre.
A NASA marsi eszközei is követték a 3I/ATLAS-t
A 3I/ATLAS-ról a legközelebbi felvételeket a Mars körül keringő űrszondák készítették. Az ősz elején az üstökös mintegy 31 millió kilométerre haladt el a vörös bolygó mellett, és ekkor három NASA-űreszköz is megfigyelte.
A Mars Reconnaissance Orbiter készítette az egyik legélesebb közeli képet a csóvás égitestről. A MAVEN az ultraibolya tartományban fotózta, ami segít megérteni, milyen gázok és porok szabadulnak fel a felszínéről.
A Perseverance marsjáró is az ég felé fordította kameráját, és halványan, de sikerült elkapnia az üstököst a Mars felszínéről.
Napvadász űrszondák megfigyelései
Vannak olyan NASA-küldetések, amelyek a Nap környezetét figyelik. Ezek a heliofizikai eszközök biztonságosan meg tudják örökíteni az égbolt Nap-közeli részét. Így akkor is észre tudják venni a 3I/ATLAS üstököst, amikor az a Nap mögött halad el, és a földi távcsövek nem láthatják.
A STEREO űrszonda szeptember 11. és október 2. között készített róla felvételeket. A SOHO nevű napfigyelő műhold – amelyet az Európai Űrügynökség és a NASA közösen működtet – október 15-én és 16-án követte a mozgását. A frissen indított PUNCH küldetés pedig szeptember 20. és október 3. között mutatta meg részletesen az üstökös hosszú csóváját.
A NASA már rengeteg üstököst detektált, de most először fordult elő, hogy a Nap környékét kutató űreszközök egy másik csillagrendszerből érkező objektumot figyeljenek meg. Ez is jelzi, mennyire különleges célpont a 3I/ATLAS.
A kisbolygó-kutató űreszközök is a 3I/ATLAS nyomába eredtek
A NASA Psyche és Lucy űrszondái eredetileg kisbolygókat vizsgálnak, és most éppen a Naprendszer pereme felé tartanak. Út közben azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy megfigyeljék a 3I/ATLAS-t.
- Szeptember 8-án és 9-én a Psyche egy nyolcórás időszak alatt négy felvételt készített az üstökösről, nagyjából 53 millió kilométeres távolságból. Ezek a képek segítenek pontosabban meghatározni a 3I/ATLAS pályáját.
- Szeptember 16-án a Lucy is megfigyelte az égitestet. Ez messzebbről, körülbelül 386 millió kilométerről történt. A sorozatfelvételek összeillesztve jól mutatják a 3I/ATLAS körüli gáz- és porfelhőt, valamint a hosszú csóvát.
Hogyan fedezték fel a 3I/ATLAS-t?
A 3I/ATLAS üstököst július 1-jén fedezte fel a Chilében működő, NASA által finanszírozott ATLAS távcső. Ez a rendszer folyamatosan az eget pásztázza, és a Földre veszélyes kis égitesteket igyekszik időben észlelni. Így akadt rá erre a csillagközi vándorra is.
Nem sokkal később a Hubble-űrteleszkóp is megfigyelte. Augusztusban a James Webb-űrtávcső és a SPHEREx is készített róla felvételeket.
Ennek köszönhetően a 3I/ATLAS ma már a NASA egyik legjobban dokumentált üstököse, mert sokféle műszer elemezte különböző irányból.
Mikor lesz hozzánk a legközelebb?
A számítások szerint a 3I/ATLAS 2025. december 19-én, pénteken kerül a legközelebb a Földhöz:
ekkor körülbelül 274 millió kilométerre lesz, ami majdnem kétszerese a Föld és a Nap átlagos távolságának.
Ezért nem jelent semmilyen veszélyt a bolygónkra.
A NASA űreszközei továbbra is figyelik az üstököst. A tervek szerint egészen 2026 tavaszáig követik, amikor a 3I/ATLAS eléri a Jupiter pályájának környékét. Ezt követően elhagyja a Naprendszert és folytatja útját az intersztelláris térben.
A 3I/ATLAS üstökös pályájának finomításában az Európai Űrügynökség (ESA) Mars körül keringő űrszondája, a ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) is szerepet vállalt. Az október 3-án történt Mars-közeli elhaladás alkalmával készült képek és mérések alapján az ESA kutatói a korábbi pályaadatokhoz képest tízszeres pontossággal tudják előrevetíteni az üstökös pályáját.