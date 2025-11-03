Lélegzetelállító képeket közölt a NASA a 3I/ATLAS-ról — már azt is tudják, merre tart

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös a harmadik ismert égitest, amely nem a Naprendszerben keletkezett, mégis áthalad rajta. A NASA eddig legalább tizenkét különböző űreszközzel követte nyomon, mióta július 1-jén egy chilei távcső felfedezte. A „csillagközi” azt jelenti, hogy az üstökös egy másik csillagrendszerből érkezik. Nem a Nap körül alakult ki, hanem valahol távolabb, majd valamilyen kozmikus hatás letérítette eredeti útjáról, és most a mi bolygórendszerünkön halad keresztül.

A NASA számos űrszondája figyelte a 3I/ATLAS mozgását.

Fotó: OpenAI DALL-E

A NASA számára nagy lehetőség, hogy a 3I/ATLAS sokféle irányból és műszerrel megfigyelhető. Így pontosabban megérthetik, miben tér el ez az idegen látogató az itt született üstökösöktől.

A felvételek abban is segítenek, hogy kiderüljön, más csillagrendszerek anyaga mennyire hasonlít a miénkre.

A NASA marsi eszközei is követték a 3I/ATLAS-t

A 3I/ATLAS-ról a legközelebbi felvételeket a Mars körül keringő űrszondák készítették. Az ősz elején az üstökös mintegy 31 millió kilométerre haladt el a vörös bolygó mellett, és ekkor három NASA-űreszköz is megfigyelte.

A HiRISE kamera, amely a NASA Mars Reconnaissance Orbiterén működik, 2025. október 2-án készítette ezt a felvételt a 3I/ATLAS csillagközi üstökösről. A kép készítésekor az üstökös körülbelül 0,2 csillagászati egységre (19 millió mérföldre, vagyis 30 millió kilométerre) volt az űrszondától.

Fotó: NASA/JPL-Caltech/Arizona Egyetem

A Mars Reconnaissance Orbiter készítette az egyik legélesebb közeli képet a csóvás égitestről. A MAVEN az ultraibolya tartományban fotózta, ami segít megérteni, milyen gázok és porok szabadulnak fel a felszínéről.

A 3I/ATLAS üstökös körül lévő hidrogénatomokról készült ultraibolya képösszeállítás. A felvétel 2025. szeptember 28-án készült; néhány nappal azelőtt, hogy az üstökös közel került volna a Marshoz. A NASA MAVEN űrszondája 2014 óta kering a vörös bolygó körül és tanulmányozza azt.

Fotó: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

A Perseverance marsjáró is az ég felé fordította kameráját, és halványan, de sikerült elkapnia az üstököst a Mars felszínéről.

Napvadász űrszondák megfigyelései

Vannak olyan NASA-küldetések, amelyek a Nap környezetét figyelik. Ezek a heliofizikai eszközök biztonságosan meg tudják örökíteni az égbolt Nap-közeli részét. Így akkor is észre tudják venni a 3I/ATLAS üstököst, amikor az a Nap mögött halad el, és a földi távcsövek nem láthatják.