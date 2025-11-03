Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Egy friss tanulmány szerint a kozmikus sugárzás alaposan átformálhatta a 3I/ATLAS felszínét. Ez azt jelenti, hogy a csillagközi üstökös mai arca nem feltétlenül azt a csillagrendszert tükrözi, ahonnan elindult.

A 3I/ATLAS felszínét teljesen átformálta a kozmikus sugárzás.

Fotó: OpenAI DALL-E

3I/ATLAS , a harmadik csillagközi látogatónk

A történet 2025. július 1-jén kezdődött. Az ATLAS égboltvizsgáló rendszer csillagászai észrevettek egy szokatlanul gyors égitestet. A pályaszámítások azt mutatták, hogy nem kötött pályán halad, hanem kifelé tart a Naprendszerből.

Rövid időn belül kiderült, hogy egy újabb csillagközi objektumról van szó. Ez volt a harmadik ilyen ismert látogató az ʻOumuamua és a Borisov után. A 3I/ATLAS egyértelműen üstökösként viselkedett:

kómát, vagyis gáz- és porburkot fejlesztett, és még egy ritka jelenséget, úgynevezett „anti-csóvát” is mutatott.

A tudósok eleinte örültek, mert abban bíztak, hogy egy másik csillagrendszer érintetlen anyagát tanulmányozhatják. A friss mérések azonban lehűtötték a lelkesedést.

Szokatlanul sok szén-dioxid volt benne

A James Webb űrteleszkóp és a SPHEREx műszer megvizsgálta az üstökös kómájának összetételét. A legnagyobb meglepetést a szén-dioxid és a víz aránya okozta. A 3I/ATLAS kómája ugyanis a vízhez képest rendkívül sok CO₂-t tartalmazott.

Ilyen magas arányt eddig alig láttak üstökösnél. Ez kétféleképpen magyarázható:

az üstökös eleve olyan környezetben született, ahol a szén-dioxid könnyen kifagyott,

vagy hosszú időn át erős sugárzás érte, ami átalakította a felszínét.

A friss kutatás szerint a második magyarázat sokkal valószínűbb.

A kozmikus sugárzás átformálhatta a felszínét

A csillagászok több lehetséges modellt is megvizsgáltak, de ezek közül a kozmikus sugárzás illeszkedett a legjobban a megfigyelésekhez.

A nagy energiájú részecskék hosszú idő alatt a szén-monoxidból szén-dioxidot alakíthatnak ki, és kemény, szerves anyagban gazdag kérget hoznak létre. Laboratóriumi kísérletek is megerősítették, hogy ez a folyamat működhet.

A becslések szerint a 3I/ATLAS jelenleg is párolgó anyagai a felszín felső 15–20 méteréből származnak.

Vagyis amit ma látunk, az már rég nem az eredeti réteg, hanem egy erősen átdolgozott zóna.

Ez nagyon megnehezíti azt, hogy a kutatók valódi, megbízható információt szerezzenek a csillagközi üstökös szülőhelyéről.