Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Egy friss tanulmány szerint a kozmikus sugárzás alaposan átformálhatta a 3I/ATLAS felszínét. Ez azt jelenti, hogy a csillagközi üstökös mai arca nem feltétlenül azt a csillagrendszert tükrözi, ahonnan elindult.
3I/ATLAS , a harmadik csillagközi látogatónk
A történet 2025. július 1-jén kezdődött. Az ATLAS égboltvizsgáló rendszer csillagászai észrevettek egy szokatlanul gyors égitestet. A pályaszámítások azt mutatták, hogy nem kötött pályán halad, hanem kifelé tart a Naprendszerből.
Rövid időn belül kiderült, hogy egy újabb csillagközi objektumról van szó. Ez volt a harmadik ilyen ismert látogató az ʻOumuamua és a Borisov után. A 3I/ATLAS egyértelműen üstökösként viselkedett:
kómát, vagyis gáz- és porburkot fejlesztett, és még egy ritka jelenséget, úgynevezett „anti-csóvát” is mutatott.
A tudósok eleinte örültek, mert abban bíztak, hogy egy másik csillagrendszer érintetlen anyagát tanulmányozhatják. A friss mérések azonban lehűtötték a lelkesedést.
Szokatlanul sok szén-dioxid volt benne
A James Webb űrteleszkóp és a SPHEREx műszer megvizsgálta az üstökös kómájának összetételét. A legnagyobb meglepetést a szén-dioxid és a víz aránya okozta. A 3I/ATLAS kómája ugyanis a vízhez képest rendkívül sok CO₂-t tartalmazott.
Ilyen magas arányt eddig alig láttak üstökösnél. Ez kétféleképpen magyarázható:
- az üstökös eleve olyan környezetben született, ahol a szén-dioxid könnyen kifagyott,
- vagy hosszú időn át erős sugárzás érte, ami átalakította a felszínét.
A friss kutatás szerint a második magyarázat sokkal valószínűbb.
A kozmikus sugárzás átformálhatta a felszínét
A csillagászok több lehetséges modellt is megvizsgáltak, de ezek közül a kozmikus sugárzás illeszkedett a legjobban a megfigyelésekhez.
A nagy energiájú részecskék hosszú idő alatt a szén-monoxidból szén-dioxidot alakíthatnak ki, és kemény, szerves anyagban gazdag kérget hoznak létre. Laboratóriumi kísérletek is megerősítették, hogy ez a folyamat működhet.
A becslések szerint a 3I/ATLAS jelenleg is párolgó anyagai a felszín felső 15–20 méteréből származnak.
Vagyis amit ma látunk, az már rég nem az eredeti réteg, hanem egy erősen átdolgozott zóna.
Ez nagyon megnehezíti azt, hogy a kutatók valódi, megbízható információt szerezzenek a csillagközi üstökös szülőhelyéről.
Miért rossz hír ez a csillagászoknak?
Sokan azt remélték, hogy a 3I/ATLAS egyfajta időkapszula lesz, amely egy másik bolygórendszer állapotát tükrözi. Ha azonban a felszíni anyagot teljesen átformálta a kozmikus sugárzás, akkor nem lehet egyértelműen megmondani, miből állt eredetileg.
A kutatók úgy fogalmaznak, hogy a 3I/ATLAS inkább „természetes laboratórium”, amely azt mutatja meg, hogyan alakítja át a kozmikus sugárzás a csillagközi objektumokat, és nem egy érintetlen minta egy idegen bolygórendszerből.
A tanulmányt még nem bírálták el szakmailag, ezért a végső következtetésekre várni kell. Szerencsére a 3I/ATLAS még egy darabig velünk marad, így a következő hónapokban és években rengeteg új adat gyűlhet össze róla.
NASA: ez egy természetes üstökös
Miközben a kutatók szerint a 3I/ATLAS továbbra is egy természetes eredetű, csillagközi üstökös, a közvélemény figyelmét egyre inkább a körülötte kialakult „földönkívüli hisztéria” köti le. Az amerikai People magazin cikke szerint több híresség, köztük Kim Kardashian is szenzációhajhász kérdéseket tett fel az égitesttel kapcsolatban, sőt, egy Harvard-professzor, Avi Loeb korábban még azt is felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár „idegen technológia” is lehet.
A NASA és más szakértők ezt határozottan vitatják, szerintük az üstökös viselkedése és rádiójeleinek vizsgálata is teljesen összhangban van azzal, amit egy „sima” üstököstől várnánk, még ha vannak is furcsaságok a kémiai összetételében.