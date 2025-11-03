Hírlevél

Rendkívüli

Nagy bejelentést tesz Orbán Viktor – kövesse nálunk élőben!

ATLAS

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

18 perce
Olvasási idő: 8 perc
Vágólapra másolva!
Új, meglehetősen lehangoló információk láttak napvilágot a Naprendszeren átszáguldó csillagközi objektumról. A 3I/ATLAS közel sem olyan érintetlen időkapszula, mint amiben a csillagászok reménykedtek. Eközben a NASA is megszólalt az égitest eredetével kapcsolatban.
ATLASNASAüstökösobjektum

Egy friss tanulmány szerint a kozmikus sugárzás alaposan átformálhatta a 3I/ATLAS felszínét. Ez azt jelenti, hogy a csillagközi üstökös mai arca nem feltétlenül azt a csillagrendszert tükrözi, ahonnan elindult.

A 3I/ATLAS felszínét teljesen átformálta a kozmikus sugárzás.
Fotó: OpenAI DALL-E
A 3I/ATLAS felszínét teljesen átformálta a kozmikus sugárzás.
Fotó: OpenAI DALL-E

3I/ATLAS , a harmadik csillagközi látogatónk

A történet 2025. július 1-jén kezdődött. Az ATLAS égboltvizsgáló rendszer csillagászai észrevettek egy szokatlanul gyors égitestet. A pályaszámítások azt mutatták, hogy nem kötött pályán halad, hanem kifelé tart a Naprendszerből.

Rövid időn belül kiderült, hogy egy újabb csillagközi objektumról van szó. Ez volt a harmadik ilyen ismert látogató az ʻOumuamua és a Borisov után. A 3I/ATLAS egyértelműen üstökösként viselkedett: 

kómát, vagyis gáz- és porburkot fejlesztett, és még egy ritka jelenséget, úgynevezett „anti-csóvát” is mutatott.

A tudósok eleinte örültek, mert abban bíztak, hogy egy másik csillagrendszer érintetlen anyagát tanulmányozhatják. A friss mérések azonban lehűtötték a lelkesedést.

Szokatlanul sok szén-dioxid volt benne

A James Webb űrteleszkóp és a SPHEREx műszer megvizsgálta az üstökös kómájának összetételét. A legnagyobb meglepetést a szén-dioxid és a víz aránya okozta. A 3I/ATLAS kómája ugyanis a vízhez képest rendkívül sok CO₂-t tartalmazott.

Ilyen magas arányt eddig alig láttak üstökösnél. Ez kétféleképpen magyarázható:

  • az üstökös eleve olyan környezetben született, ahol a szén-dioxid könnyen kifagyott,
  • vagy hosszú időn át erős sugárzás érte, ami átalakította a felszínét.

A friss kutatás szerint a második magyarázat sokkal valószínűbb.

A kozmikus sugárzás átformálhatta a felszínét

A csillagászok több lehetséges modellt is megvizsgáltak, de ezek közül a kozmikus sugárzás illeszkedett a legjobban a megfigyelésekhez.

A nagy energiájú részecskék hosszú idő alatt a szén-monoxidból szén-dioxidot alakíthatnak ki, és kemény, szerves anyagban gazdag kérget hoznak létre. Laboratóriumi kísérletek is megerősítették, hogy ez a folyamat működhet.

A becslések szerint a 3I/ATLAS jelenleg is párolgó anyagai a felszín felső 15–20 méteréből származnak. 

Vagyis amit ma látunk, az már rég nem az eredeti réteg, hanem egy erősen átdolgozott zóna.

Ez nagyon megnehezíti azt, hogy a kutatók valódi, megbízható információt szerezzenek a csillagközi üstökös szülőhelyéről.

Miért rossz hír ez a csillagászoknak?

Sokan azt remélték, hogy a 3I/ATLAS egyfajta időkapszula lesz, amely egy másik bolygórendszer állapotát tükrözi. Ha azonban a felszíni anyagot teljesen átformálta a kozmikus sugárzás, akkor nem lehet egyértelműen megmondani, miből állt eredetileg.

A kutatók úgy fogalmaznak, hogy a 3I/ATLAS inkább „természetes laboratórium”, amely azt mutatja meg, hogyan alakítja át a kozmikus sugárzás a csillagközi objektumokat, és nem egy érintetlen minta egy idegen bolygórendszerből.

A tanulmányt még nem bírálták el szakmailag, ezért a végső következtetésekre várni kell. Szerencsére a 3I/ATLAS még egy darabig velünk marad, így a következő hónapokban és években rengeteg új adat gyűlhet össze róla.

NASA: ez egy természetes üstökös

Miközben a kutatók szerint a 3I/ATLAS továbbra is egy természetes eredetű, csillagközi üstökös, a közvélemény figyelmét egyre inkább a körülötte kialakult „földönkívüli hisztéria” köti le. Az amerikai People magazin cikke szerint több híresség, köztük Kim Kardashian is szenzációhajhász kérdéseket tett fel az égitesttel kapcsolatban, sőt, egy Harvard-professzor, Avi Loeb korábban még azt is felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár „idegen technológia” is lehet.

A NASA által készített legutóbbi felvétel a 3I/ATLAS-ról.
Fotó: David Jewitt / Jane Luu / The Astronomer's Telegram

A NASA és más szakértők ezt határozottan vitatják, szerintük az üstökös viselkedése és rádiójeleinek vizsgálata is teljesen összhangban van azzal, amit egy „sima” üstököstől várnánk, még ha vannak is furcsaságok a kémiai összetételében.

 

