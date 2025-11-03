Valami nincs rendben: nagyon furcsa rádiójelek érkeznek a 3I/ATLAS felől

A dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp 2025. október 24-én először észlelt hidroxil-molekulákhoz (OH) kapcsolódó rádiójeleket a 3I/ATLAS közelében. Ez arra utal, hogy az objektum aktív kölcsönhatásban áll környezetével, vagyis nem unalmas kődarab, hanem gázokat és részecskéket bocsát ki. A 3I/ATLAS korábban csóva nélkül, sőt egy ideig „anti-csóvával” haladt, ráadásul rendhagyó pályája tovább fokozza a rejtélyt.

A 3I/ATLAS által kibocsátott rádiójelek kísértetiesen hasonlítanak az 1977-ben detektált "Hűha!" jelre. Utóbbit sokan egy földönkívüli civilizáció jelzésének hitték. Eredetére ma sincs megnyugtató magyarázat.

Fotó: OpenAI DALL-E

Mit lehet tudni a 3I/ATLAS rádiójeléről?

Az International Business Times cikke szerint a mérések két frekvencián – 1,665 és 1,667 GHz-en – jeleztek OH-elnyelést, amikor az objektum 3,76 fokos szögtávolságra volt a Naptól. Ekkor a 3I/ATLAS a Föld–Nap távolság 1,38-szorosára helyezkedett el, a kibocsátott részecskék hőmérséklete pedig körülbelül 230 Kelvin volt.

Mindez arra utal, hogy az égitest felszínéről anyag távozik, ami feltehetően természetes, hőhatás okozta folyamat eredménye.

Visszatér a nagy kérdés: mi volt a „Hűha!” jel?

Az 1977. augusztus 15-én észlelt „Hűha!” (angolul Wow!) jel a rádiócsillagászat egyik legnagyobb rejtélye. A mostani felfedezés azért váltott ki ekkora érdeklődést, mert a 3I/ATLAS érkezési iránya mindössze 9 fokkal tér el a „Hűha!” jel irányától.

A számítások alapján ennek a véletlennek az esélye alig 0,6 százalék.

Bár ez nem bizonyítja a kapcsolatot, erősen felveti, hogy a két jelenség összefügghet.

Lehetett mesterséges jel?

A „Hűha!” jel erőssége 0,5–2 gigawattos forrás-teljesítménynek felel meg, ami egy atomerőmű teljesítményével összemérhető. A jel a hidrogénvonalhoz képest mintegy 10 km/s sebességű kékeltolódást mutatott. Ha kiderülne, hogy mesterséges eredetű, az Avi Loeb harvardi fizikus által kidolgozott skála alapján értékelnék: a legmagasabb, 10-es szint már közvetlen veszélyt jelezne, és azonnali választ igényelne.

A most észlelt rádiójel azonban a szakértők szerint inkább természetes, hőhatásból származó folyamat eredménye, ezért a további megfigyelések kulcsfontosságúak.

A Juno űrszonda mérései döntőek lesznek

A Juno űrszonda 2026. március 16-án, amikor a 3I/ATLAS körülbelül 53 millió kilométerre halad el a Jupiter mellett, alacsony frekvenciákon is rádiójeleket fog keresni. Ha sikerül újabb észleléseket rögzíteni, közelebb juthatunk annak megértéséhez, hogy természetes vagy mesterséges folyamat okozza-e a jelenséget.