Hihetetlen! Valami nagyon furcsát vettek észre a 3I/ATLAS-ról készült legújabb fotón

A képet november 11-én rögzítette a Virtual Telescope Project. A megfigyelés több két perces expozícióból állt, amelyeket az olaszországi Mancianóban működő robotikus távcsövek készítettek. Bár az üstökös alacsonyan járt a keleti horizont felett, és a 61 százalékos fázisú, fényes Hold is zavarta a környezetet, az ioncsóvát mégis tisztán ki lehetett venni - írja a Space.com csillagászati portál. A projektet vezető Gianluca Masi szerint a friss felvétel jól mutatja, mennyit változott az üstökös az elmúlt hetekben. Úgy fogalmazott: a 3I/ATLAS csóvája „egyre szebb”, vagyis a gáz- és porkibocsátás folyamatosan erősödik.

A 3I/ATLAS-ról készített legújabb felvétel, amelyen jól kivehető az objektum ioncsóvája.

Fotó: The Virtual Telescope Project

Mi valójában a 3I/ATLAS ioncsóvája?

Ioncsóva akkor alakul ki, amikor a Nap felmelegíti az üstököst borító jeget. A fagyott gázok – például a szén-dioxid – ekkor szublimálnak, vagyis közvetlenül gázzá válnak.

A Nap ultraibolya sugárzása ezt a gázt ionizálja, majd a napszél magával sodorja.

Így jön létre a hosszú, gyakran kékes árnyalatú csóva, amely mindig a Nappal ellentétes irányba mutat.

A porcsóva eltérően viselkedik; az sárgás-fehéres színű, és finoman követi az üstökös pályáját. Emiatt enyhén elhajlik, és nem olyan egyenes, mint az ioncsóva.

Látványos részletek a friss képen

A most közzétett felvételen a 3I/ATLAS fényes magját kompakt kóma veszi körül. Az ioncsóva nagyjából 0,7 fokot fed le az égbolton, ami a telihold átmérőjénél is nagyobb. A képen egy halvány anticsóva is látható. Ez a jelenség a megfigyelő nézőpontja miatt tűnik fel, és a pálya mentén szétszórt por okozza.

A csóva látványos növekedése azt jelzi, hogy a 3I/ATLAS erőteljesebben bocsát ki illékony anyagokat.

A jelek szerint az üstökös jelentős mennyiségű szén-dioxidból álló jeget tartalmazhat, amely gyors ütemben párolog a Nap közelében.

Ritka csillagközi látogató

A 3I/ATLAS különleges helyet foglal el a megfigyelt égitestek között. Ez mindössze a harmadik olyan objektum, amely bizonyítottan más csillagrendszerből érkezett. Elődei a 2017-ben észlelt 1I/ʻOumuamua és a 2019-ben detektált 2I/Boriszov.