Meglepő ok áll a korai agykárosodás mögött — rengeteg fiatal érintett

Amerikai kutatók szerint az elhízás már jóval a látható tünetek előtt elindíthat olyan folyamatokat, amelyek végül agykárosodáshoz és memóriazavarhoz vezetnek. A vizsgálatban 30, húszas–harmincas éveiben járó fiatal vett részt, felük elhízott, másik felük normál testsúlyú volt.

Egyre több fiatalnál jelennek meg az agykárosodás jelei.

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Az elhízott csoport vérmintáiban több aggodalomra okot adó jel is megjelent:

szervezetükben a gyulladás erősebb volt,

emelkedett a májat terhelő enzimek szintje,

valamint nagyobb mennyiségben volt jelen egy NfL nevű fehérje, amely rendszerint idegsejt-károsodáskor kerül a vérbe.

Az NfL-szint hasonlóan magas szokott lenni enyhe kognitív zavarban vagy Alzheimer-kórban szenvedő idősebb embereknél. Az, hogy ezt a mintázatot már fiatal felnőttekben is látni, arra utalhat, hogy az elhízás jóval korábban nyomot hagy az agyban, mint gondolnánk.

A kolin hiányának szerepe a korai agykárosodásban

A kutatás legmeglepőbb eredménye az volt, hogy az elhízott fiatalok vérében feltűnően alacsony volt a kolin szintje. A kolin támogatja a máj működését, segít szabályozni a gyulladásos folyamatokat, hozzájárul a sejthártyák épségéhez és szükséges az acetilkolin nevű ingerületátvivő anyag előállításához.

Mindezt figyelembe véve, nem meglepő, hogy az alacsony kolinszint együtt járt az erősebb gyulladással, a rosszabb anyagcserével és a magasabb NfL-szinttel.

Ha tehát kevés kolint viszünk a szervezetbe, testünk kevésbé tud védekezni az elhízás okozta terheléssel szemben, és könnyebben sérülhetnek az idegsejtek is.

A kolin főként ezekben az élelmiszerekben található:

tojás,

baromfihús, hal,

babfélék,

brokkoli, karfiol, kelbimbó.

Az Egyesült Államokban végzett táplálkozással kapcsolatos felmérések alapján sok fiatal nem jut elég kolinhoz. A nők kolinszintje különösen alacsony volt, ami azért aggasztó, mert a nőknél gyakoribb a kognitív hanyatlás és az Alzheimer-kór.

A tojás gazdag kolinban.

Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

Kapcsolat az Alzheimer-kórral?

A kutatók a fiatal résztvevők adatait idősebb, enyhe kognitív zavarban vagy Alzheimer-kórban szenvedő emberek adataival vetették össze. Mindkét csoportban alacsony kolinszintet és magasabb NfL-szintet mértek. Ez persze nem bizonyítja, hogy az elhízás vagy a kolinhiány önmagában agykárosodást okozna, de mutatja, hogy már jóval a tünetek előtt kialakulhat egy veszélyes biológiai mintázat.

A megfigyelés magyarázhatja, miért jár együtt az elhízás és más anyagcsere-betegségek a későbbi memóriazavarral és demenciával.

Óvatosan az új fogyókúrás gyógyszerekkel!

A kutatás arra is figyelmeztet, hogy az új, világszerte egyre népszerűbb GLP-1 alapú fogyókúrás gyógyszerek erősen lecsökkenthetik az étvágyat. Ez könnyen kolin és más létfontosságú tápanyagok hiányához vezethet. Kérdéses, szükség van-e kolin-pótlásra az ilyen készítményt szedőknél, hogy elkerüljék a hosszú távú agykárosodás kockázatának növekedését? Erre a kutatók szerint még nincsen egyértelmű válasz, további vizsgálatokra van szükség.