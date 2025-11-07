Háromezer lépés: apró mozdulatok, nagyobb esély a tisztább elmére

A Nature Medicine hasábjain megjelent hír nem azt jelenti, hogy a hosszabb séták feleslegesek. Ellenkezőleg: a több mozgás továbbra is több előnnyel jár. Ám a küszöb jóval alacsonyabb lehet, mint a sokat emlegetett 10 000 lépés mítosza sugallja. Ez az új üzenet sokak számára elérhetőbb, motiválóbb célt kínál, és több évvel késleltetheti az Alzheimer-kór megjelenését.

A rendszeres séta megelőzheti az Alzheimer-kór kialakulását

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Remény az Alzheimer-kór elkerülésére

A kutatók több, idős felnőttekből álló kohorsz (olyan csoport, amely valamilyen közös jellemzővel rendelkezik) adatait elemezték, köztük a Harvard Aging Brain Study (Harvard idősödő agy tanulmány) mérföldkőnek számító megfigyeléseit. A résztvevők viselhető eszközöket használtak, így nem becslésekre, hanem objektív lépésszámra és aktivitásintenzitásra támaszkodhatott az elemzés. Ezzel párhuzamosan részletes kognitív tesztek és klinikai követés rajzolták fel a memória, a figyelem és a végrehajtó funkciók alakulását.

A kép letisztult: a napi aktivitás szintje és minősége erősen összefügg a kognitív pályával. Ráadásul a “kevesebb is számít” üzenete a gyakorlatban is értékes. Sok idős ember számára a nagy lépésszámcélok elérhetetlennek tűnhetnek; itt viszont már mérsékelt változtatások is kimutatható előnnyel jártak.

Az intenzitás, a ritmus és az agy egészsége

A napi 3000 lépés nem csupán mennyiség, hanem ritmus és intenzitás kérdése is. A kutatások szerint a rövidebb, lendületesebb szakaszok – például gyorsabb ütemű séták vagy lépcsőzés – különösen hatásosak lehetnek. Ezek a „tempós blokkok” javíthatják az agyi véráramlást, támogatják az idegi plaszticitást, és csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat, amelyek az Alzheimer-kór talaján gyakran megjelennek.

Emellett a rendszeres mozgás segít stabilizálni a vércukorszintet, javítja az inzulinérzékenységet és a kardiometabolikus profilt. Ezek mind olyan tényezők, amelyekről ismert, hogy összefüggenek a kognitív hanyatlás ütemével. Ahogy a tanulmány szerzői – köztük Wai-Ying Wendy Yau – hangsúlyozzák, a mindennapi, fenntartható aktivitás jelentős kognitív “védőhálót” teremthet.