Mi folyik az Antarktiszon? Megmagyarázhatatlan jelek érkeznek a jég alól

A NASA ANITA nevű kísérlete ballonokra szerelt antennákkal kutatja a kozmikus sugarak és a neutrínók rádiójeleinek nyomait, miközben 40 kilométeres magasságból pásztázza az Antarktiszt. A 2016 és 2018 közötti mérések során azonban több olyan rádiójelet is észleltek, amelyek a horizont alól érkeztek és felfelé tartottak – ez pedig a jelenlegi fizikai modellek alapján gyakorlatilag lehetetlen. A jeleknek ugyanis több ezer kilométernyi földkéreg-anyagon kellett volna áthatolniuk, amit még a neutrínók sem tudnának ilyen formában megtenni. A különös észleléseket ezért egyelőre csak „anomáliaként” tudják leírni a kutatók.

Az Antarktiszon észlelt jelenségre egyelőre nincs magyarázat.

Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Az Antarktisz rejtélye

Egy új elemzésben a szakértők a Pierre Auger Obszervatórium 15 éven át gyűjtött adatait vizsgálták, de nem találtak semmi olyat, ami megerősítené az ANITA kísérlet rejtélyes jeleit. Stephanie Wissel részecskefizikus úgy véli, valószínűleg nem új, ismeretlen részecsketípust találtak, csupán nem értjük még teljes egészében a folyamatot. A neutrinók amúgy is különösen nehezen észlelhetők:

milliárd ilyen részecske halad át rajtunk minden másodpercben anélkül, hogy bármilyen hatást gyakorolna ránk.

Ha viszont sikerül elcsípni egyet, az akár a világegyetem legtávolabbi vidékeiről is információkat hordozhat.

Hogyan vadásznak a láthatatlanra?

Az ANITA és a hozzá hasonló kísérletek – mint az IceCube vagy a Pierre Auger – tulajdonképpen hatalmas „neutrínótávcsövek”. Működésük lényege, hogy amikor a neutrínók egyik típusa, a tau-neutrínók a jégben kölcsönhatásba lépnek, ún. tau-leptont hoznak létre. A jégből kilépő részecskezuhatagot a rádióantennák képesek érzékelni.

A probléma csak az, hogy az ANITA által észlelt jelek túl meredek szögből érkeztek ahhoz, hogy neutrínókhoz lehessen kötni őket.

Akkor mi lehet a magyarázat?

A kutatók kizárták a legtöbb kézenfekvő magyarázatot – például a zajt vagy a műszerek téves riasztását –, és más detektorok adataival is összevetették az eredményeiket, de semmi gyanúsat nem találtak. Így maradt a nagy kérdés: vajon valami, a jelenlegi fizikai ismereteinken túli jelenséget látunk, vagy egyszerűen csak egy különös rádióhullám-terjedésről van szó, amelyet a jég vagy a horizont közelében lévő légköri viszonyok okoznak? A rejtélyt az új generációs ballonműszerek oldhatják meg. Ezek jóval érzékenyebbek lesznek elődeiknél, és talán végre fényt derítenek arra, mi is történik valójában az Antarktisz jege alatt.