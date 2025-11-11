Véletlenül találtak egy anyagot, ami a leggyilkosabb kórokozót is megsemmisíti

A kutatók valójában nem is új gyógyszert kerestek. Egy ismert anyag, a metilénomicin A működését vizsgálták egy talajban élő baktériumban (Streptomyces coelicolor). Kísérlet közben többször megállították a folyamatot, és ekkor bukkantak rá néhány új anyagra, köztük arra a molekulára is, amelyet most ígéretes antibiotikumnak tartanak.

Az új antibiotikum ellen nem tudnak védelmet kialakítani a kórokozók.

Fotó: TREMELET / IMAGE POINT FR / BSIP via AFP

Az eredményeket október 27-én közölték egy neves tudományos folyóiratban, a Journal of the American Chemical Society-ben. A vezető szerzők, Lona Alkhalaf és Greg Challis szerint a felfedezett molekula egy teljesen új antibiotikum-típus első képviselője lehet. Ez azért nagy hír, mert világszerte egyre több gondot okoznak a kórházi fertőzések és az, hogy sok baktérium már nem reagál a meglévő készítményekre.

Mit tud a vadonatúj antibiotikum?

Az új anyag, a pre-metilénomicin C lakton többféle veszélyes Gram-pozitív baktérium, például az MRSA és egy különösen ellenálló Enterococcus törzs ellen is hatásos volt a kísérletekben.

A laborban százszor erősebbnek bizonyult, mint az eddig ismert antibiotikumok.

Ráadásul a baktériumok nem tudtak hozzászokni, vagyis nem váltak gyorsan ellenállóvá a készítménnyel szemben.

Mi az antibiotikum-rezisztencia, és miért olyan nagy baj?

Ha egy baktériumot sokszor ugyanazzal a gyógyszerrel támadunk, idővel „megtanulhat” védekezni ellene. A kutatók ezért 28 napon át, egyre nagyobb adagokat használva tesztelték az új anyagot az Enterococcus faecium nevű baktériumon.

Az antibiotikum azonban mindig elpusztította a kórokozót, a mikroba nem vált ellenállóvá.

Az egyértelmű siker ellenére a szakértők óvatosságra intenek. Az anyagot egyelőre csak laboratóriumban tesztelik, hosszú idő, míg széles körben alkalmazható gyógyszer lesz belőle.

Ennek oka, hogy sokféle kritériumnak kell megfelelni:

a hatóanyagnak biztonságosnak kell lennie,

nem lehet mérgező,

és a szervezetben is elég ideig kell hatnia.

A kutatók már a folytatást tervezik: egy vegyész közreműködésével igyekeznek a molekula mesterséges előállításának módját kidolgozni. Ha sikerül, nagyobb mennyiséget is létre tudnak hozni az anyagból, és precízebben tanulmányozhatják annak működési mechanizmusát. Ha sikerül megérteni, hogy az új antibiotikum hogyan teszi ártalmatlanná a baktériumokat, akár még hatékonyabb változatokat is létrehozhatnak belőle a jövőben.