Titokzatos gömböt találtak a tenger mélyén; senki sem tudja, mi lehet

Alaszka partjai közelében, az óceán mélyén egy távirányítású kutatórobot dolgozott. Ez az eszköz a NOAA Ocean Exploration programjához tartozik. A szervezet az Egyesült Államok óceánkutatási hivatala. A robot körülbelül 3300 méter mélyen járt, ahová már nem jut le a napfény. A víz hideg, a nyomás hatalmas, és az élőlények nagyon különlegesek. Ebben a zord környezetben vette észre a járművet vezérlő csapat a furcsa, aranygömbre hajazó tárgyat.

A titokzatos aranygömb.

Fotó: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Tapintásra is furcsa volt a különös aranygömb

A gömb egy olyan sziklán helyezkedett el, amelyet fehér szivacsok borítottak. Nagyjából 10 centiméter átmérőjű, oldalán pedig egy jól látható lyuk tátong. A felszíne sima volt, a kutatók szerint „húsosnak”, „lágy tapintásúnak” tűnt.

Egyelőre nem tudni, mit is sikerült felfedezni, még a szakértők is csak találgatnak. Volt, aki egy titokzatos állat petéjére tippelt. Más inkább egy elpusztult szivacsra gondolt. Megint más korallmaradványnak vélte.

Az egyik kutató annyit mondott:

Fogalmam sincs, mi ez.”

Egy másik rámutatott, hogy a lyuk beszédes. Szerinte valami be akart menni, vagy ki akart jönni a gömb belsejéből. Egy harmadik tengerbiológus viccesen, de kicsit félve megjegyezte: az egész úgy hangzik, mint egy horrorfilm kezdete.

A kutatók óvatosan közelítették meg a képződményt. A robotkar finoman meglökte a felszínét. Így derült ki, hogy a aranygömb meglepően puha. Ezután begyűjtötték, és felvitték a kutatóhajóra.

Itt további vizsgálatok várnak rá, majd genetikai elemzés következik.

Az automata tengeralattjáró begyűjti az aranygömböt.

Fotó: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Mi lehet valójában az aranygömb?

Az egyik teória szerint az aranyszínű burok egy tojás lehet. Egy brit mélytengeri ökológus, Kerry Howell szerint is ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Az aranygömbnek nincs látható testrésze, nincsenek rajta tipikus szervi formák. Van viszont rajta egy lyuk, ami arra utalhat, hogy valami kikelhetett belőle.

Ha valóban tojásról van szó, akkor jön a következő nagy kérdés:

mi rakta le?

A aranygömb ugyanis elég nagy, nem egy apró halikra. A kutatók arra gyanakodnak, hogy a hozzá tartozó élőlény is nagy testméretű lehet.