Árnyék az égen – Elon Musk újabb hajmeresztő ötlete

A Nap árnyékolására többféle megoldást is fölvetettek. A legismertebbek az űralapú napernyők az L1 Lagrange-pont környékén, a finom porfelhők vagy pehelykönnyű, reflexív szerkezetek, amelyek kismértékben szórják vagy visszaverik a fényt. Emellett léteznek földi és légköri módszerek is, mint a sztratoszferikus aeroszolok, de ezek más kockázati profillal járnak. Az űrbeli árnyékolás előnye, hogy a beavatkozás „kapcsolója” elméletben jobban szabályozható.

A Föld hűtésére kidolgozott árnyékolási eljárások tervezésébe Elon Musk is beszáll

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Mi szól az árnyékolás mellett? Gyors hatás, skálázhatóság, kísérleti terek

Sokan azért tekintenek reménnyel a geomérnökség felé, mert a globális felmelegedés gyors üteme sürgeti a kockázatcsökkentő megoldásokat. Az árnyékolás, ha működik, relatíve hamar visszafoghatja a bejövő sugárzást, így rövid távon mérsékelheti a szélsőségeket. Ez fontos lehet a perzselő hőhullámok és a vízhiány által sújtott régiókban, ahol az időablak szűkül.

Ráadásul az űrtechnológia gyorsan fejlődik. Új kilövési platformok, olcsóbb hordozórakéták és fejlettebb anyagok nyithatnak utat kísérleti küldetésekhez. Elon Musk vállalkozásai élen járnak az újrafelhasználható rakétákban, ami elvben csökkenti a költségeket és növeli a kísérletezés tempóját. Emellett fokozatos, moduláris telepítések révén finomhangolható lehet az árnyékolás erőssége.

Mi szól ellene? Műszaki, éghajlati és társadalmi kockázatok

Ugyanakkor jelentős a bizonytalanság. A Föld éghajlati rendszere összetett; a Nap fényének akár kis arányú visszaverése is váratlan mellékhatásokat okozhat. A csapadékeloszlás, a monszunok és az óceáni mintázatok érzékenyen reagálnak a sugárzási egyenleg finom változásaira. Egy rosszul kalibrált beavatkozás regionális szárazságot idézhet elő még akkor is, ha globálisan csökken az átlaghőmérséklet.